Bucureștiul pregătește o schimbare majoră pentru turiștii străini. Ce plan are Ciprian Ciucu

Primăria Capitalei pregătește înființarea unei organizații specializate în promovarea Bucureștiului pentru a atrage mai mulți turiști străini și pentru a crește vizibilitatea orașului pe plan național și internațional.

Primarul general Ciprian Ciucu propune ca noua structură să fie condusă de profesioniști din industria turismului, fără să fie controlată direct de municipalitate. Organizația ar putea deveni funcțională cel târziu în primăvara anului 2027.

Marți, Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanți ai industriei turismului, ai mediului universitar și ai instituțiilor culturale despre înființarea unei asociații care să coordoneze promovarea Capitalei. La întâlnire a participat și ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Potrivit informațiilor publicate de Primăria Municipiului București (PMB), viitoarea structură va purta numele de Organizația de Management al Destinației (OMD) București. Aceasta ar urma să elaboreze o strategie comună pentru dezvoltarea turismului și să stabilească direcțiile de promovare a orașului.

Primarul general a precizat că noua asociație nu ar trebui să fie controlată direct de Primăria Capitalei, ci să aibă o conducere formată din persoane cu experiență în domeniul turismului. Municipalitatea ar urma să păstreze însă atribuții de supraveghere, în special în ceea ce privește administrarea bugetului.

„În mare, cum am gândit această organizație, ea nu va fi controlată de primărie, e important să fie condusă de un profesionist care să îi dea credibilitate”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a explicat că organizația va beneficia de un buget considerabil, fără să precizeze deocamdată valoarea acestuia. În opinia sa, mecanismele de administrare financiară trebuie stabilite astfel încât fondurile să fie utilizate pentru obiectivele de promovare turistică.

„Va avea un buget considerabil, nu vreau să fie politizată, noi vom avea drept de veto, vom fi prezenți, ne interesează bugetul. E vorba de bani mulți, dar vorbim de ceva reglementat, de aceea mă interesează ca primarul să aibă drept de veto pe buget, nu vreau să dispărem complet, nu vreau să văd buget de 1 milion de lei pe an pe o chirie”, a precizat primarul general al Capitalei.

Noua structură este gândită ca o agenție de promovare turistică, responsabilă de campanii publicitare, parteneriate și acțiuni menite să crească notorietatea Bucureștiului atât în România, cât și în străinătate. Obiectivul este atragerea unui număr mai mare de vizitatori, dar și creșterea duratei șederii acestora în Capitală.

Potrivit reprezentanților PMB, organizația nu va avea rolul de a organiza evenimente și nici nu va prelua atribuțiile muzeelor sau ale agențiilor de turism. Activitatea sa va fi concentrată pe promovarea orașului și pe elaborarea unei strategii care să reunească interesele actorilor implicați în dezvoltarea turismului.

Ciprian Ciucu a legat planurile de promovare și de proiectele de regenerare urbană pregătite pentru București, în special pentru zona centrală. Schimbările urbanistice ar urma să fie luate în considerare la stabilirea direcțiilor de dezvoltare turistică.

„București, în zona centrală, în special, se va schimba radical în bine. Vor urma proiecte de regenerare urbană care vor crește mult valoarea orașului. E important să avem un plan de acțiune clar”, a precizat edilul.

Printre organizațiile propuse ca membri fondatori ai viitoarei OMD București se numără Asociația Națională a Agențiilor de Turism, Federația Industriei Hoteliere din România, Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România și Federația Patronatelor din Turismul Românesc.

Pe lângă reprezentanții industriei turistice și ai sectorului HoReCa, primarul general dorește implicarea universităților și a instituțiilor culturale. Acestea ar urma să contribuie la promovarea Bucureștiului ca destinație pentru vizitatorii interesați de educație, cultură și patrimoniu. Edilul a subliniat că oferta universitară a Capitalei poate reprezenta un element important în strategia turistică, având în vedere numărul instituțiilor de învățământ superior din oraș.

„Este foarte important ca orașul să devină o destinație și mai atractivă de educație, avem peste 30 de universități, toate sectoarele au de câștigat”, a precizat Ciucu, adăugând că „trebuie să ne dăm seama cum am putea să integrăm toate organizațiile, muzeele, instituțiile”.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au precizat că organizația va fi condusă executiv de „o persoană cu recunoaștere în industrie și cu anvergură profesională, care să poarte responsabilitatea strategiei de management”.

În următoarele două săptămâni, Primăria Capitalei urmează să primească propuneri din partea organizațiilor și instituțiilor implicate în proiect. În paralel, reprezentanții mediului privat vor discuta despre modul de organizare și funcționare a viitoarei asociații.

Universitățile vor trebui să desemneze un reprezentant care să participe la adunarea generală, în timp ce instituțiile culturale urmează să stabilească modalitatea prin care se vor alătura organizației. Aceste etape sunt necesare pentru definirea structurii de conducere și a mecanismelor de colaborare dintre membrii fondatori.

Înființarea Organizației de Management al Destinației București va necesita aprobarea Consiliului General al Municipiului București. Potrivit calendarului anunțat de municipalitate, proiectul ar trebui să ajungă la vot până la sfârșitul anului 2026.

După aprobarea înființării, organizația va trebui să își stabilească forma de guvernanță și să înceapă elaborarea strategiei de promovare turistică. Calendarul prezentat de Primăria Capitalei indică drept termen pentru operaționalizare perioada de iarnă, fără a exclude primăvara anului 2027.