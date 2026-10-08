Bucureștiul schimbă regulile pentru vehiculele grele. O categorie de utilaje va fi exceptată de la taxă

Utilajele și autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone care participă la lucrări de investiții derulate de administrația publică din București vor fi exceptate de la plata taxelor pentru circulația vehiculelor grele.

Excepția a fost introdusă printr-un amendament adoptat de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) înaintea votului final asupra noului regulament privind circulația vehiculelor grele.

Noul regulament urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și extinde considerabil aria în care vehiculele grele sunt supuse autorizării și taxării.

În prezent, sistemul instituit prin HCGMB nr. 134/2004 funcționează pe baza a două zone. Zona A reprezintă perimetrul central, în timp ce Zona B este delimitată de un al doilea inel de artere.

În afara Zonei B, vehiculele grele nu sunt supuse acestui regim de autorizare și taxare.

Prin noul regulament, Zona B va fi extinsă până la limita administrativ-teritorială a municipiului București. Practic, întregul oraș va intra în sistemul de autorizare și taxare pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone.

Vor exista însă excepțiile prevăzute în regulament, inclusiv cea introdusă pentru anumite vehicule și utilaje implicate în lucrările de investiții ale administrației publice.

Extinderea Zonei B înseamnă că sub noul regim vor intra și transportatori sau operatori economici care, până acum, circulau în afara acestei zone fără obligația de a achita taxele respective.

Deși suprafața Zonei B va fi extinsă considerabil, proiectul nu prevede o majorare a tarifelor pentru această zonă. Dimpotrivă, tarifele din Zona B vor fi reduse cu aproximativ 10%.

Pentru Zona A, proiectul păstrează nivelurile actuale ale taxelor. Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone și până la 7,5 tone, taxa rămâne de 363 de lei pe zi sau 3.147 de lei pe lună.

În cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone și până la 12,5 tone, taxa rămâne de 711 lei pe zi și 6.294 de lei pe lună.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a respins criticile potrivit cărora noul regulament ar permite, în premieră, accesul vehiculelor grele în București pe tot parcursul zilei.

Ciprian Ciucu a explicat că, în prezent, există un tratament discriminatoriu între vehiculele care aprovizionează cu marfă și cele utilizate pe șantiere.

Potrivit explicațiilor sale, vehiculele și utilajele care lucrează pe șantiere beneficiază deja de acces permanent, în timp ce restricțiile existente vizează în principal transportul de marfă.

În acest context, municipalitatea urmărește să elimine diferența de tratament dintre cele două categorii și să introducă un sistem de taxare și pentru vehiculele și utilajele grele folosite pe șantiere.

Scopul este ca taxarea să nu se aplice doar vehiculelor care transportă marfă, ci și celor care folosesc diferite utilaje grele pentru lucrări pe șantiere.

Primarul a precizat însă că, după eliminarea prevederii referitoare la intervalele orare, problema programului de circulație va trebui analizată ulterior.

„Nu taxăm doar pe cei cu marfă, ci să taxăm și pe ceilalți care au diferite utilaje grele pentru diferite șantiere”, a declarat primarul pentru ARENA Construcțiilor.

Noul regulament privind circulația vehiculelor grele urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, moment de la care Zona B va fi extinsă până la limita administrativ-teritorială a municipiului București, iar vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone vor intra, cu excepțiile prevăzute de regulament, în sistemul de autorizare și taxare.