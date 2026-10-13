Petrolul ar putea declanșa un nou val de scumpiri. Ce se pregătește pe piața internațională

Prețul petrolului ar putea înregistra o nouă creștere de 20-25 de dolari pe baril în perioada următoare, pe fondul efectelor conflictului dintre Statele Unite și Iran. O asemenea evoluție ar putea împinge cotația petrolului american peste pragul de 113 dolari pe baril, depășind maximul înregistrat de la începutul acestui an.

Efectele conflictului asupra piețelor energetice și financiare ar putea continua să se resimtă, iar evoluția prețurilor rămâne un factor important pentru investitori. Potrivit CNBC, estimarea privind o nouă scumpire a petrolului îi aparține lui Paul Tudor Jones, investitor american și fondator al companiei Tudor Investment Corporation.

Prognoza vine într-o perioadă în care evoluția conflictului și incertitudinile legate de aprovizionarea cu energie continuă să influențeze piețele internaționale. O creștere suplimentară a cotațiilor ar putea pune presiune atât asupra companiilor, cât și asupra investitorilor de pe piețele de capital.

Paul Tudor Jones a declarat că are o perspectivă optimistă asupra evoluției prețului petrolului și anticipează o nouă apreciere a cotațiilor. Marți dimineață, petrolul american se tranzacționa la aproximativ 92,50 de dolari pe baril.

Dacă estimarea investitorului se confirmă, prețul ar putea ajunge la un interval cuprins între 112,50 și 117,50 dolari pe baril. În acest scenariu, cotația ar depăși maximul anterior din acest an, situat puțin sub 113 dolari.

Investitorul consideră că un acord pentru încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran este puțin probabil înaintea alegerilor din noiembrie. În opinia sa, președintele american Donald Trump ar putea încerca să obțină pacea după scrutin, întrucât situația actuală nu poate continua pe termen lung.

Evoluția negocierilor și perspectivele privind încetarea conflictului rămân relevante pentru piața petrolului, în condițiile în care incertitudinile geopolitice pot influența așteptările privind oferta de energie și direcția prețurilor.

Creșterea prețului petrolului poate majora cheltuielile companiilor, în special ale celor dependente de transport și de consumul de energie. În același timp, costurile mai mari pot alimenta inflația și pot afecta perspectivele economice, cu efecte asupra evoluției acțiunilor.

Paul Tudor Jones avertizează că bursele ar reacționa „foarte negativ” dacă petrolul s-ar scumpi cu încă 20-25 de dolari pe baril. O asemenea mișcare ar putea intensifica presiunile asupra piețelor financiare, în funcție de modul în care investitorii evaluează impactul costurilor energetice asupra companiilor și economiei.

În primele săptămâni ale războiului cu Iranul, piața americană de acțiuni a rezistat însă mai bine decât s-ar fi putut anticipa în contextul scumpirii energiei. Indicele S&P 500, care urmărește evoluția acțiunilor a aproximativ 500 dintre cele mai mari companii listate în Statele Unite, a scăzut cu puțin peste 7% față de nivelul anterior declanșării conflictului.

Minimul a fost atins la sfârșitul lunii martie, după ce războiul a început pe 28 februarie. Evoluția indicelui reflectă reacția pieței americane de capital la primele efecte ale conflictului și la incertitudinile economice asociate acestuia.

Prețul petrolului american a urcat puternic în martie, după izbucnirea războiului, și a atins un maxim la începutul lunii aprilie. Ulterior, cotația a coborât în iunie sub pragul de 70 de dolari pe baril, înainte de a reveni pe creștere în iulie, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat.

Un factor important pentru evoluția pieței a fost situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute maritime pentru transportul petrolului din Golful Persic către piețele internaționale. Orice restricție care afectează circulația navelor prin această zonă poate perturba aprovizionarea și poate amplifica presiunile asupra prețurilor.

Efectele unor astfel de perturbări nu se limitează la piețele din regiune. Reducerea fluxurilor de petrol sau incertitudinile legate de transport pot influența cotațiile internaționale și costurile de aprovizionare ale cumpărătorilor, inclusiv ale celor din Europa.

În septembrie, petrolul american a ajuns aproape de 106 dolari pe baril, după care prețul a înregistrat o scădere ușoară. Evoluția din ultimele luni evidențiază variațiile ample ale cotațiilor, pe fondul schimbărilor geopolitice și al preocupărilor legate de disponibilitatea petrolului pe piețele mondiale.

Paul Tudor Jones a avertizat că 2027 ar putea aduce provocări suplimentare pentru piețele bursiere. Pe lângă evoluția prețului petrolului, investitorul a indicat și posibila listare la bursă a unor mari companii din sectorul tehnologic drept un factor care ar putea influența fluxurile de capital.

Printre companiile menționate se numără OpenAI și Anthropic, două firme americane care dezvoltă sisteme de inteligență artificială. O eventuală intrare a acestora pe piețele de capital ar putea atrage sume importante din partea investitorilor interesați să cumpere acțiuni ale noilor companii listate.

Pentru a participa la asemenea oferte, unii investitori ar putea decide să vândă titluri deținute la alte societăți și să redirecționeze banii către noile oportunități. Acest proces ar putea modifica distribuția capitalului pe piață și ar putea influența cererea pentru acțiunile companiilor deja listate.

Jones consideră că investitorii vor trebui să țină cont de oferta suplimentară de acțiuni și de posibilele efecte asupra piețelor în 2027. Dacă o parte dintre aceștia își vând participațiile la alte companii pentru a cumpăra acțiuni OpenAI sau Anthropic, presiunea de vânzare ar putea contribui la scăderea prețurilor titlurilor respective.