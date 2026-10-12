O schimbare importantă la Ryanair intră în vigoare în noiembrie. Ce trebuie să verifice pasagerii

Ryanair va schimba programul de închidere a ghișeelor pentru check-in și predarea bagajelor de cală. Pasagerii vor trebui să finalizeze această procedură cu cel puțin o oră înainte de ora programată a decolării, față de termenul de 40 de minute aplicat până acum. Modificarea reduce cu 20 de minute intervalul disponibil pentru înregistrarea bagajelor și îi vizează în special pe călătorii care ajung la aeroport aproape de momentul plecării.

Schimbarea poate influența planificarea călătoriei, mai ales în perioadele aglomerate, când cozile la ghișee și controalele de securitate pot prelungi timpul necesar înainte de îmbarcare. Pasagerii care își lasă predarea valizei pentru ultimele minute vor trebui să țină cont de noul termen-limită.

Noile reguli intră în vigoare pe 10 noiembrie 2026. Din această dată, ghișeele Ryanair destinate procedurilor de check-in și predării bagajelor se vor închide cu 60 de minute înainte de ora programată a zborului. Până la aplicarea modificării, bagajele de cală puteau fi predate cu cel mult 40 de minute înainte de plecare.

Prin urmare, pasagerii vor avea la dispoziție un interval mai scurt pentru această formalitate. Diferența de 20 de minute poate conta în special atunci când aeroporturile sunt aglomerate sau când procedurile necesare înainte de îmbarcare durează mai mult decât era anticipat.

Măsura îi privește direct pe cei care călătoresc cu bagaj de cală și trebuie să îl predea la ghișeu. În schimb, pasagerii care au doar bagaj de mână nu trebuie să parcurgă această etapă, astfel că modificarea nu îi afectează în mod direct.

Compania aeriană justifică schimbarea prin necesitatea de a le oferi pasagerilor mai mult timp pentru a parcurge etapele care urmează după predarea bagajului. Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair, a explicat că intervalul suplimentar ar trebui să îi ajute pe călători să treacă de controlul de securitate și de verificările pașapoartelor, înainte de a se prezenta la poarta de îmbarcare.

Potrivit companiei, modificarea este relevantă mai ales în perioadele cu trafic intens, când numărul mare de călători poate duce la formarea unor cozi la punctele de control. În astfel de situații, persoanele care ajung târziu la aeroport riscă să nu mai aibă suficient timp pentru a parcurge toate procedurile obligatorii înainte de plecare.

Închiderea mai devreme a ghișeelor urmărește să ofere o marjă de timp suplimentară pentru etapele de după înregistrarea bagajului. Pasagerii vor trebui însă să respecte noua oră-limită, deoarece prezența aeronavei la poarta de îmbarcare nu înseamnă că predarea bagajelor mai poate fi făcută după închiderea ghișeului.

Anunțul Ryanair vine după o perioadă în care introducerea controalelor asociate Sistemului de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES) a fost însoțită de aglomerație pe unele aeroporturi europene. În anumite situații, cozile formate la verificările de frontieră au ajuns să dureze mai multe ore, iar unii pasageri nu au reușit să ajungă la timp la zborurile programate.

Compania aeriană susține că noul termen pentru închiderea ghișeelor de check-in și predarea bagajelor poate contribui la reducerea riscului ca pasagerii să rămână fără timpul necesar pentru controalele obligatorii. Intervalul suplimentar este destinat parcurgerii verificărilor de securitate și a celor privind documentele de călătorie, înainte de prezentarea la poarta de îmbarcare.

Durata procedurilor poate varia în funcție de aeroport, de numărul pasagerilor și de nivelul de aglomerație. Din acest motiv, călătorii care au bagaje de cală vor trebui să își planifice sosirea astfel încât să poată finaliza predarea valizei înainte de închiderea ghișeelor, fără să se bazeze pe termenul-limită aplicat anterior.

Un exemplu simplu arată cum se aplică noua regulă. Pentru un zbor programat la ora 15:00, pasagerii Ryanair vor trebui să predea bagajul de cală cel târziu la ora 14:00, începând din 10 noiembrie 2026. După închiderea ghișeului, faptul că aeronava nu a decolat încă nu le va permite să finalizeze această procedură.

Potrivit publicației britanice The Sun, acesta este unul dintre aspectele de care trebuie să țină cont călătorii care își înregistrează bagajele înainte de zbor. Noua limită se aplică indiferent de timpul rămas până la plecarea efectivă a aeronavei, raportarea făcându-se la ora programată a decolării.

Pentru această categorie, schimbarea nu are un efect direct, deoarece pasagerii nu trebuie să predea o valiză la ghișeu. Informația a fost relatată de publicația The Sun, care a prezentat noile reguli anunțate de compania aeriană.

În schimb, modificarea îi vizează pe ceilalți aproximativ 20% dintre călători, care folosesc serviciul de transport al bagajelor de cală. Pentru aceștia, respectarea termenului de o oră înainte de decolare devine importantă mai ales în perioadele aglomerate, precum vacanțele și sărbătorile, când fluxul de pasageri poate crește, iar timpul necesar pentru verificările aeroportuare poate fi mai mare.

Pasagerii care călătoresc cu bagaj de cală vor trebui, așadar, să țină cont de ora de închidere a ghișeelor atunci când își organizează deplasarea spre aeroport. Noua regulă nu modifică doar intervalul disponibil pentru predarea valizei, ci stabilește și un termen-limită mai devreme pentru finalizarea acestei etape înaintea zborului.