Semnal de alarmă pentru pasagerii Ryanair. 10.000 de zboruri dispar, iar biletele se vor scumpi

Pasagerii Ryanair vor avea la dispoziție mai puține curse în sezonul rece, iar prețurile biletelor ar putea crește semnificativ. Compania aeriană a încheiat luna august cu un nivel record al traficului, însă perspectivele pentru lunile de iarnă sunt diferite. Costurile ridicate ale combustibilului determină operatorul să reducă programul de zboruri pregătit inițial pentru sezonul rece.

Ryanair a anunțat că, dacă prețul petrolului va rămâne la nivelurile actuale, tarifele pentru zborurile europene vor crește „considerabil”. Măsura privind reducerea curselor este planificată pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027. Compania și-a revizuit deja estimarea privind numărul de pasageri pentru actualul exercițiu financiar.

Prognoza de trafic a fost redusă de la 216 milioane la 214 milioane de pasageri. Ryanair nu a prezentat deocamdată lista rutelor sau a curselor care vor fi eliminate, însă reducerea programului reprezintă aproximativ 10.000 de zboruri mai puține față de planificarea inițială.

Compania estimează că diminuarea programului va contribui la limitarea pierderilor cu o sumă cuprinsă între 70 și 100 de milioane de euro. Decizia este legată în principal de evoluția costurilor pentru combustibilul de aviație, care a crescut puternic și pune presiune pe operatorii europeni.

Ryanair și-a asigurat în avans aproximativ 80% din necesarul de combustibil pentru actualul exercițiu financiar. Prețul plătit pentru această cantitate este de aproximativ 67 de dolari pe baril. Cantitatea care nu este acoperită prin aceste contracte trebuie cumpărată la prețurile actuale, estimate la aproximativ 140 de dolari pe baril.

Situația este cu atât mai sensibilă în lunile de iarnă, când cererea pentru călătorii aeriene scade. În această perioadă, numeroase curse pot deveni mai puțin profitabile, iar costurile ridicate ale combustibilului influențează direct eficiența operării lor.

Reducerea numărului de zboruri nu este singura consecință a scumpirii petrolului. Ryanair estimează că tarifele pentru zborurile europene pe distanțe scurte vor crește „considerabil” dacă prețurile combustibilului vor rămâne ridicate.

Compania susține că operatorii aerieni care au o protecție mai redusă împotriva variațiilor de preț ale combustibilului, prin achiziții făcute în avans, ar putea întâmpina dificultăți în păstrarea actualului nivel al ofertei. Ryanair avertizează că unii dintre acești operatori ar putea ajunge să se confrunte cu probleme de supraviețuire în sezonul rece.

Avertismentul vine după o perioadă de vară cu trafic foarte ridicat pentru compania irlandeză. În luna august, Ryanair a transportat 22,2 milioane de pasageri, cu 6% mai mulți decât în aceeași lună a anului precedent.

Gradul de ocupare al aeronavelor a ajuns la 96% în august, ceea ce arată nivelul ridicat al cererii din sezonul estival. Situația se schimbă însă odată cu apropierea lunilor reci, când transportul aerian european înregistrează, în mod tradițional, rezultate mai slabe.

Potrivit informațiilor prezentate de Tagesschau, Ryanair încearcă să își limiteze expunerea la costurile ridicate ale combustibilului înainte de intrarea în perioada de iarnă. Reducerea numărului de curse reprezintă una dintre măsurile luate de companie pentru a diminua impactul acestor costuri asupra rezultatelor financiare.

Presiunea generată de prețul combustibilului se resimte și în cazul altor companii aeriene europene. Operatorii trebuie să decidă între diminuarea capacității de transport și transferarea unei părți mai mari din costuri către pasageri.

Ryanair a optat deja pentru reducerea programului de iarnă și avertizează că biletele se vor scumpi „considerabil” dacă prețul petrolului nu va scădea. Pentru pasagerii care folosesc frecvent serviciile companiilor low-cost, schimbarea se poate reflecta atât în numărul curselor disponibile, cât și în prețul biletelor în sezonul rece.