CNA pregătește o campanie amplă în mediul digital. Campaniile de dezinformare vor fi contracarate mai rapid

Consiliul Național al Audiovizualului pregătește, în această toamnă, o campanie de comunicare digitală și combatere a dezinformării online. Proiectul, care va viza inclusiv informațiile false despre activitatea instituției, are un buget de până la 185.000 de lei și se va desfășura timp de patru luni. Campania va continua și anul viitor, iar CNA urmărește să reducă timpul de reacție instituțională de la câteva zile la câteva ore.

CNA a lansat o procedură de achiziție publică directă pentru servicii specializate de comunicare digitală și contracarare a dezinformării online, valoarea maximă a contractului fiind de 185.000 de lei, fără TVA. Contractul va avea o durată de patru luni, iar proiectul urmează să fie continuat și în anul următor.

Serviciile solicitate trebuie să permită instituției să combată informațiile false distribuite în mediul digital și să explice mai eficient publicului deciziile și atribuțiile sale.

„Ne propunem să avem capacitatea de a nu mai reacţiona instituţional după zile”, a declarat Valentin Jucan, vicepreședintele CNA.

Decizia vine la aproximativ o lună după un incident violent petrecut în seara de 9 august 2026, în comuna Recea-Cristur din județul Cluj. Cadrele medicale trimise să acorde îngrijiri unui pacient au fost atacate cu bâte, topoare și pietre.

Parbrizul ambulanței în care se aflau membrii echipajului a fost spart, iar șoferul a suferit o rană la ochi care a necesitat o intervenție chirurgicală.

În urma atacului, șapte persoane din localitate, o femeie și șase bărbați, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, suspecții au susținut că au atacat echipajul din cauza unor informații false răspândite online despre așa-numita „ambulanță neagră”, despre care se afirma că ar răpi copii.

La două zile după incident, Consiliul Național al Audiovizualului a solicitat platformei TikTok eliminarea tuturor materialelor care promovau această narațiune falsă.

La o lună de la atac, instituția trece la o nouă etapă și pregătește o campanie amplă prin care își propune să combată dezinformarea online, inclusiv afirmațiile false referitoare la propriile acțiuni.

Documentația achiziției prevede contractarea unor servicii profesionale de comunicare digitală, prin intermediul cărora CNA să poată identifica și contracara mai eficient informațiile false din domeniul său de competență. Potrivit caietului de sarcini consultat de News.ro, instituția oferă până la 185.000 de lei, fără TVA, pentru pachetul de servicii care va fi furnizat timp de patru luni.

Campania are cinci obiective principale:

informarea publicului cu privire la riscurile dezinformării online și la modalitățile prin care pot fi identificate informațiile false sau manipulatoare distribuite pe platformele digitale;

combaterea mesajelor false, tendențioase ori nefondate despre CNA și despre domeniul reglementării audiovizuale;

consolidarea încrederii publicului în Consiliul Național al Audiovizualului;

creșterea vizibilității instituției în mediul digital, în special în rândul persoanelor care consumă frecvent conținut online;

introducerea unui sistem de comunicare reactiv, care să permită răspunsuri rapide și eficiente în timpul episoadelor acute de dezinformare din aria de competență a CNA.

Campania va aborda inclusiv întrebările critice sau contestatare referitoare la atribuțiile instituției și la limitele intervențiilor sale în mediul online.

„Vrem să răspundem întrebărilor, legitime de altfel, chiar dacă sunt critice, din tot spectrul media, începând cu cele care sunt contestatare sau negative: «Închide conturi CNA?», «Face CNA cenzură?», «Poate opri CNA de la difuzare un material?» etc.”, explică Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA.

Vicepreședintele Consiliului susține că răspunsurile trebuie prezentate clar și distribuite direct către categoriile de public interesate de aceste teme.

„Astfel de întrebări trebuie să-şi găsească răspunsul într-un mod foarte clar. Şi aceste materiale trebuie construite în aşa fel încât să meargă către cei care îşi pot adresa aceste întrebări sau care şi le-au adresat deja”, arată Jucan un prim obiectiv al campaniei.

Un obiectiv esențial al proiectului este accelerarea reacției instituționale atunci când o campanie de dezinformare se răspândește rapid pe platformele digitale și poate produce consecințe grave în lumea reală.

În ședința desfășurată pe 11 august, CNA a analizat sesizările primite în legătură cu mesajele audiovizuale care promovau tema falsă a „ambulanței negre”.

Instituția a verificat 90 de materiale online și a solicitat TikTok să intervină împotriva conținutului considerat ilegal.

„Au fost examinate 90 de mesaje care promovau mitul «ambulanţei care fură copii». Consiliul a decis, prin vot unanim, să solicite platformei TikTok să acţioneze împotriva conţinutului ilegal al acestor mesaje. Pe 12 august, reprezentanţii TikTok au comunicat CNA că platforma a acţionat conform solicitării, că a eliminat mesajele reclamate şi a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate #ambulantaneagra şi că va urmări mesajele conexe. Subiectul «ambulanţa neagră» nu mai este prezent în platformă”, arată un comunicat de presă al CNA.

Între atacul provocat de informațiile despre „ambulanța neagră” și eliminarea mesajelor de pe platformă au trecut patru zile. Prin noua campanie, instituția urmărește să scurteze acest interval la numai câteva ore.

Valentin Jucan afirmă că răspunsul trebuie formulat, publicat și distribuit cât timp campania de dezinformare este încă activă.

„Când vedem o campanie de dezinformare aflată în desfăşurare, într-un timp cât mai scurt trebuie să putem să ieşim cu o reacţie. Ea trebuie să fie publicată şi să intre în mediul online urgent, în decurs de câteva ore. Ceea ce ne propunem este să avem capacitatea de a nu mai reacţiona instituţional după zile”, explică Jucan un alt obiectiv important al campaniei.

Necesitatea proiectului este justificată de reprezentanții instituției prin intensificarea campaniilor de dezinformare care vizează autoritățile publice și instituțiile media reglementate.

Caietul de sarcini arată că noul context informațional impune o reacție instituțională mai rapidă și profesionistă.

„Contextul actual este marcat de intensificarea campaniilor de dezinformare cu privire la instituţiile statului şi la mass-media reglementată, context care impune un răspuns comunicaţional prompt şi profesionist din partea CNA”, se arată în caietul de sarcini al achiziţiei publice, document consultat de News.ro

O altă problemă identificată de conducerea CNA este confuzia dintre libertatea de exprimare și distribuirea unor mesaje care intră sub incidența legii.

„De multe ori se întâmplă ca, în general, ideea de libertate de exprimare să se confunde cu elemente care ţin de responsabilitatea comunicării şi, de exemplu, anumite elemente care sunt ilegale să fie puse sub principiul libertăţii de exprimare. Aici vă pot da un exemplu foarte simplu: promovarea regimurilor legionare”, arată Jucan

Compania selectată nu va decide ce conținut reprezintă dezinformare și nici nu va prelua atribuțiile legale ale Consiliului, ci va asigura producția și adaptarea materialelor instituției pentru diferite platforme.

„Scopul achiziţiei noastre nu este ca cei pe care îi vom contracta să facă ei de capul lor aceste acţiuni de combatere a dezinformării sau de identificare a dezinformării. Trebuie doar să promoveze mesaje ale CNA, misiunea CNA nu este externalizată. Ceea ce ne dorim noi să externalizăm este capacitatea de producţie video, de împachetare a unui conţinut anume pe diferite platforme”, mai arată vicepreşedintele CNA.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, CNA trebuie să informeze publicul despre activitatea de reglementare, monitorizare și sancționare a conținutului audiovizual, inclusiv despre măsurile luate împotriva dezinformării din spațiul mediatic.

În prezent, Consiliul susține că nu dispune de un mecanism permanent și organizat de comunicare digitală care să îi permită să răspundă în timp real fenomenelor de dezinformare din domeniul său de competență.

Instituția precizează, de asemenea, că nu are nici infrastructura tehnică, nici resursele umane necesare pentru a produce, prin mijloace proprii, materiale audiovizuale și grafice la nivelul de calitate și cu frecvența necesare obținerii unui impact măsurabil în rândul publicului.

Potrivit raportului de activitate pentru 2025, CNA a emis 412 decizii prin care a dispus eliminarea conținutului ilegal publicat pe platformele online foarte mari. Dintre acestea, 180 au vizat TikTok, 167 Facebook, 31 YouTube, 21 Instagram, 10 platforma X și trei Threads.