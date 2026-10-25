Vacanțe de iarnă ieșite din comun: hotelurile de gheață și igluurile care atrag turiștii. România, în top

Pentru cei care își planifică o escapadă în sezonul rece, hotelurile de gheață, zăpadă și iglu oferă o alternativă la cazările tradiționale. De la construcții sezoniere din Laponia suedeză și finlandeză până la un hotel din Norvegia care primește oaspeți pe tot parcursul anului, Europa găzduiește mai multe destinații în care experiența cazării se desfășoară la temperaturi sub zero grade.

Aceste unități de cazare combină arhitectura realizată din gheață și zăpadă cu peisajele arctice, iar în unele locuri, apropierea de zonele în care poate fi observată Aurora Boreală completează experiența. Camerele, sculpturile și spațiile comune sunt amenajate pentru a valorifica specificul mediului înconjurător.

Pregătirile pentru deschiderea acestor hoteluri încep cu mult înainte de sosirea primilor turiști. Unele construcții folosesc gheață recoltată din râuri și lacuri din apropiere, în timp ce altele sunt realizate din zăpadă proaspătă, care contribuie la menținerea structurii pe durata sezonului rece. În funcție de destinație, hotelurile sunt reconstruite în fiecare an sau beneficiază de amenajări care permit funcționarea inclusiv în lunile mai calde.

Situat la Snow Resort Kirkenes, în nordul Norvegiei, Snowhotel 365 propune o experiență de cazare în camere sculptate manual de artiști internaționali specializați în lucrări din gheață. Fiecare încăpere are propriul design, astfel încât camerele nu sunt identice.

Temperatura interioară se menține în jurul valorii de -4°C, iar oaspeții beneficiază de saci de dormit termici pentru a face față frigului. Unitatea dispune și de un lounge încălzit, saună și dușuri, oferind alternative pentru relaxare după timpul petrecut în spațiile înghețate.

Sejururile includ micul dejun și o cină cu trei feluri de mâncare, iar experiența nu este limitată la lunile de iarnă. Hotelul primește oaspeți pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul verii, ceea ce îl diferențiază de numeroasele unități de cazare construite exclusiv pentru sezonul rece.

Pentru conservarea și reînnoirea proprietății sunt folosite anual aproximativ 30 de tone de gheață și zăpadă proaspătă. Pe măsură ce zăpada se transformă în gheață solidă, suprafețele interioare se modifică, iar pereții, tavanele și sculpturile capătă texturi și forme noi.

În fiecare iarnă, înghețarea râului Torne marchează începutul unui nou proiect artistic la ICEHOTEL, unde artiști și sculptori din diferite țări contribuie la realizarea construcției. Hotelul este refăcut sezonier, iar designul său se schimbă de la un an la altul.

Timp de aproximativ cinci luni, începând din decembrie, turiștii pot rezerva camere temporare sau apartamente de artă realizate din gheață. Odată cu venirea primăverii și creșterea temperaturilor, structurile sezoniere se topesc, iar apa revine în râul din care a fost recoltată gheața.

În camerele de gheață, temperatura se situează în jurul valorii de -5°C. Pentru a face față condițiilor, oaspeții au la dispoziție pături din piele de ren și saci de dormit concepuți pentru temperaturi scăzute. Apartamentele de artă au amenajări individuale, fiecare artist contribuind cu propriul concept de design și cu sculpturi realizate special pentru spațiul respectiv.

Oferta ICEHOTEL include și experiențe culinare inspirate de mediul arctic. Printre acestea se numără un „meniu de gheață”, în care preparatele sunt servite pe farfurii realizate din gheață provenită din râul Torne. Astfel, materialul folosit pentru construirea hotelului este integrat și în prezentarea preparatelor servite oaspeților.

În Rovaniemi, capitala Laponiei finlandeze, sezonul rece transformă peisajul, iar râurile și lacurile înghețate devin parte din decorul regiunii. În această perioadă, de la 15 decembrie până la sfârșitul lunii martie, Arctic SnowHotel își deschide porțile pentru turiștii care doresc să petreacă noaptea într-o construcție din gheață și zăpadă.

Hotelul este reconstruit anual din 2008, fiecare sezon aducând o nouă versiune a structurii. Unitatea dispune de 20 de camere, cu o capacitate totală de până la 70 de oaspeți, iar configurația permite cazarea atât a cuplurilor, cât și a familiilor sau grupurilor mai mari.

Opțiunile de cazare variază de la suite duble, destinate pentru două persoane, până la camere de familie care pot găzdui cel mult șase oaspeți. Diversitatea tipurilor de camere permite adaptarea sejurului la dimensiunea grupului și la preferințele turiștilor.

Experiența include și spații tematice dincolo de zona de cazare. La Restaurantul de Gheață, preparatele sunt servite pe farfurii din gheață, iar Capela de Gheață oferă un spațiu destinat ceremoniilor și activităților spirituale. Hotelul dispune, de asemenea, de un „Observator al Aurorelor Boreale”, conceput pentru monitorizarea cerului și pentru a-i ajuta pe oaspeți să urmărească apariția aurorelor.

În orașul Alta, din nordul Norvegiei, Sorrisniva găzduiește un hotel iglu prezentat drept cel mai nordic din lume. Construcția este realizată folosind gheață recoltată din lacul montan Sierravannet și necesită anual aproximativ 250 de tone de gheață și 7.000 de metri cubi de zăpadă.

Hotelul este reconstruit în fiecare sezon, cu o temă artistică diferită. După finalizarea lucrărilor, oaspeții pot fi cazați începând cu 20 decembrie și până la sfârșitul lunii martie, având la dispoziție camere și suite amenajate în interiorul structurii de gheață.

Designul se schimbă de la o iarnă la alta, iar sculptorii transformă încăperile în spații artistice. Mobilierul și sculpturile sunt concepute în funcție de tema aleasă pentru sezon, astfel încât fiecare suită să aibă un aspect distinct.

Pe lângă cazarea în hotelul iglu, regiunea oferă activități în aer liber, potrivite pentru turiștii interesați de experiențe în peisajele arctice. Printre acestea se numără plimbările cu snowmobilul pe platoul Finnmark, excursiile pentru observarea Aurorei Boreale, drumețiile cu rachete de zăpadă și plimbările cu sănii trase de câini husky.

În Alpii Elvețieni, Iglu-Dorf Zermatt este reconstruit în fiecare iarnă la o altitudine de aproximativ 2.700 de metri, pe pârtiile de schi situate deasupra stațiunii Zermatt. Amplasarea montană și construcțiile din zăpadă definesc experiența oferită vizitatorilor.

Complexul primește oaspeți în perioada 19 decembrie – 4 aprilie, în igluuri sculptate manual și conectate prin coridoare de zăpadă. Temperatura din interior se menține în jurul punctului de îngheț, iar structura este concepută pentru a permite cazarea în condiții specifice unui refugiu montan realizat din zăpadă.

Terasa în aer liber servește drept spațiu comun pentru servirea mesei pe timpul zilei. Oferta gastronomică include fondue cu brânză elvețiană, alături de alte gustări și băuturi calde sau reci, potrivite pentru pauzele dintre activitățile montane.

Conceptul Iglu-Dorf este prezent și în alte destinații din Elveția, inclusiv Davos și Gstaad. Oferta se extinde și în afara granițelor elvețiene, printr-un sat de igluuri amenajat pe Zugspitze, în Germania, precum și printr-o locație în Kühtai, în apropiere de Innsbruck, în Austria.

România are propria atracție turistică inspirată de hotelurile de gheață din nordul Europei. Situat la Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, la peste 2.000 de metri altitudine, Hotelul de Gheață a atras de-a lungul anilor turiști interesați de experiențe neobișnuite, camere sculptate în gheață și peisaje montane acoperite de zăpadă. Pentru sezonul de iarnă 2026–2027, însă, deschiderea unei noi ediții nu este confirmată oficial.

Construcția este una sezonieră și depinde de condițiile meteorologice din zona montană. Blocurile de gheață sunt folosite pentru ridicarea pereților și amenajarea spațiilor interioare, iar camerele sunt decorate cu sculpturi și elemente artistice. Conceptul a transformat obiectivul de la Bâlea Lac într-un punct de interes pentru turiștii care caută alternative la vacanțele clasice de iarnă.

Inaugurat în 2006, Hotelul de Gheață a devenit una dintre atracțiile sezoniere cunoscute din Munții Făgăraș. În fiecare iarnă în care vremea permite realizarea construcției, proiectul capătă o nouă formă, cu amenajări și teme artistice diferite. Camerele și spațiile comune sunt concepute astfel încât gheața să fie atât material de construcție, cât și element central al decorului.

De-a lungul edițiilor, complexul a inclus camere pentru cazare, restaurant și bar, amenajate în interiorul structurii înghețate. Temperatura din camere rămâne scăzută, în apropierea punctului de îngheț, iar experiența presupune condiții diferite de cele întâlnite într-o unitate hotelieră obișnuită.

Amplasarea la peste 2.000 de metri altitudine oferă acces la peisajul glaciar din jurul lacului Bâlea. Iarna, zona este acoperită frecvent de zăpadă, iar condițiile meteorologice pot influența atât construirea hotelului, cât și accesul turiștilor.

Hotelul de Gheață nu a fost construit în sezonul 2025–2026, după ce temperaturile ridicate din decembrie 2025 au împiedicat realizarea structurii în condiții adecvate. Decizia a afectat planurile turiștilor care doreau să viziteze obiectivul în timpul vacanței de iarnă.

Problemele provocate de vreme nu au fost o premieră. În martie 2025, hotelul a fost închis mai devreme decât era prevăzut, după ce temperaturile ridicate, vântul cald și ploile au deteriorat construcția. Închiderea anticipată a evidențiat dependența proiectului de menținerea temperaturilor scăzute pe durata sezonului.

Spre deosebire de hotelurile obișnuite, care pot funcționa pe tot parcursul anului, o construcție realizată din gheață necesită condiții meteorologice favorabile atât pentru ridicarea structurii, cât și pentru păstrarea acesteia. Temperaturile prea ridicate pot îngreuna lucrările și pot afecta stabilitatea elementelor construite.

Pentru iarna 2026–2027, realizarea unei noi ediții a Hotelului de Gheață de la Bâlea Lac depinde de evoluția temperaturilor și de posibilitatea de a folosi suficientă gheață pentru construcție. Până la confirmarea oficială a redeschiderii, nu există o dată sigură la care turiștii să își poată planifica un sejur în interiorul hotelului.

Accesul către Bâlea Lac se face iarna, de regulă, cu telecabina de la Bâlea Cascadă, în funcție de condițiile meteorologice și de funcționarea instalației. Drumul Transfăgărășan este închis circulației rutiere pe sectorul alpin în sezonul rece, astfel că vizitatorii trebuie să țină cont de modalitățile de acces disponibile.

Pentru cei interesați de o vizită în această iarnă, informațiile despre construirea hotelului, programul de funcționare și eventualele rezervări trebuie verificate după publicarea anunțurilor oficiale ale organizatorilor. Deschiderea unei noi ediții nu poate fi considerată certă înainte ca proiectul să fie confirmat.