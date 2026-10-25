Schimbare pe piața aurului: Rusia și Kazahstanul vând, în timp ce Polonia continuă să cumpere

Rusia și Kazahstanul au început să își reducă rezervele de aur, în timp ce Polonia continuă să cumpere metal prețios, iar China se numără printre principalii cumpărători ai aurului rusesc.

Schimbările de strategie ale băncilor centrale ridică întrebări despre evoluția pieței internaționale și despre posibilele efecte asupra investitorilor individuali.

Rusia a vândut aur pe tot parcursul anului 2026, iar în septembrie rezervele sale de metal prețios au scăzut cu aproximativ 6,2 tone. Reducerea cumulată de la începutul anului a ajuns la aproximativ 62 de tone.

Un ritm de vânzare comparabil a mai fost înregistrat o singură dată în istoria modernă a țării. În 1998, Rusia a vândut 118 tone de aur din rezervele sale într-un interval de numai trei luni.

Adam Stroniawski, directorul general al comerciantului polonez de metale prețioase Mennica Skarbowa, explică decizia Moscovei prin presiunile asupra bugetului de stat și cheltuielile militare.

„Rusia are un deficit bugetar serios din cauza războiului din Ucraina și dorește să injecteze mai multe fonduri în sectorul apărării”, a declarat acesta pentru Euronews.

Potrivit expertului, Rusia vinde aur în afara pieței de lingouri din Londra. „vânzarea rezervelor va avea loc în Hong Kong, iar principalul cumpărător este banca centrală a Chinei”, a precizat Stroniawski.

Acesta consideră că tranzacțiile nu vor avea un efect semnificativ asupra prețului global al aurului, având în vedere modul în care sunt realizate vânzările și identitatea principalului cumpărător.

Datele comerciale din Hong Kong arată că, între ianuarie și iulie 2026, au ajuns pe această piață aproximativ 100 de tone de aur rusesc. Cantitatea este de aproape trei ori mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent.

Expertul nu exclude posibilitatea ca Rusia să revină, în viitor, printre țările care cumpără aur pentru a-și reface rezervele. Un precedent există deja: după vânzările masive din 1998, țara a revenit la achizițiile de metal prețios.

Cu câteva zile înainte de publicarea datelor privind rezervele Rusiei, investitorii au aflat că și Kazahstanul intenționează să vândă o parte din aurul deținut de banca sa centrală.

Statul din Asia Centrală, al cărui teritoriu se întinde pe două continente, s-a numărat printre cei mai mari cumpărători de aur la nivel mondial în primele opt luni ale anului 2026. Cu toate acestea, autoritățile au anunțat că intenționează să reducă rezervele de metal prețios până la sfârșitul anului, astfel încât aurul să reprezinte 75% din totalul rezervelor.

Adam Stroniawski consideră că această schimbare de direcție poate părea neașteptată, având în vedere politica urmată de țară în ultimii ani. „Lichidarea unei părți din rezervele valutare de aur ale Kazahstanului poate părea surprinzătoare, deoarece ani de zile țara a fost unul dintre cei mai mari cumpărători de lingouri de aur”, afirmă acesta.

Potrivit expertului, decizia ar putea avea un caracter temporar și ar putea fi determinată de necesitatea acoperirii deficitului bugetar sau de dorința autorităților de a valorifica aprecierea metalului prețios. „Kazahstanul cumpără aur de mult timp, așa că acum îl va vinde cu un profit semnificativ”, adaugă Stroniawski.

Reducerea planificată este relativ limitată în raport cu totalul rezervelor. Ponderea aurului ar urma să scadă de la aproximativ 78% la 75%, iar vânzările ar urma să fie distribuite pe o anumită perioadă, nu realizate simultan. Din acest motiv, expertul estimează că tranzacțiile nu vor produce efecte majore asupra piețelor internaționale ale aurului.

Deciziile Rusiei și Kazahstanului ridică întrebarea dacă reducerea rezervelor reprezintă începutul unei tendințe mai ample în rândul băncilor centrale. O altă întrebare este dacă Polonia, care și-a majorat considerabil deținerile de aur în ultimii ani, ar putea decide să vândă o parte din metalul acumulat pentru a obține profituri în contextul prețurilor ridicate.

Stroniawski consideră că o astfel de schimbare de strategie din partea Poloniei este puțin probabilă. În opinia sa, diferențele dintre orientarea guvernului și cea a băncii centrale influențează deciziile privind rezervele naționale.

„Acest lucru provine din factori interni, politica guvernamentală și politica băncii centrale evoluând în direcții diferite. În această legislatură este puțin probabil ca rezervele să fie lichidate”, spune expertul.

Banca Națională a Poloniei cumpără aur de mai mulți ani, iar rezervele țării se apropie de obiectivul de 700 de tone. Totuși, atingerea acestui prag nu înseamnă neapărat că achizițiile vor fi oprite.

Potrivit lui Stroniawski, deținerile importante de aur pot îmbunătăți situația de credit a unei țări și pot contribui la stabilizarea monedei naționale. Aceste argumente susțin continuarea politicii de acumulare a metalului prețios.

„În prezent, având în vedere nivelul rezervelor sale de aur, Polonia ocupă locul 10 în lume. În opinia mea, atingerea a 700 de tone va fi doar o etapă. Nu înseamnă sfârșitul achizițiilor sau începutul unei vânzări masive de aur”, afirmă Stroniawski.

Creșterile înregistrate de aur în ultimii ani îi pot determina pe unii investitori să ia în calcul valorificarea deținerilor. „În acest moment, mulți investitori care au cumpărat aur acum câțiva ani s-ar putea gândi să obțină profituri”, spune Stroniawski.

Evoluția prețului arată însă că perioadele de apreciere pot fi urmate și de corecții. Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, prețul aurului exprimat în dolari americani a crescut cu 25,5% în 2024 și cu 67,4% în 2025. În primele nouă luni ale anului 2026, metalul prețios a înregistrat o scădere de 4,4%.

Stroniawski consideră că aceste fluctuații temporare nu schimbă tendința ascendentă pe termen lung. În evaluarea sa, cererea venită din partea băncilor centrale și a investitorilor care folosesc aurul ca activ de rezervă și refugiu sigur poate susține noi creșteri ale prețului.

„Când vine vorba de aur, nu aș presupune că va fi vreodată mai ieftin. Cu toate acestea, cumpărarea lui oferă profituri fiabile doar pe termen lung”, subliniază Stroniawski.