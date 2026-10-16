Marile bănci centrale cumpără zeci de tone de aur, deși pot tipări bani infinit. Radu Georgescu: Ca de obicei, România este pe nicăieri
SURSA FOTO: Facebook, Radu Georgescu - expertul contabil Radu Georgescu
Băncile centrale din China și Polonia achiziționează cantități impresionante de aur pentru a se proteja de valul inflaționist global, atrage atenția expertul contabil Radu Georgescu. În timp ce Statele Unite tipăresc trilioane de dolari, România ignoră tendințele internaționale și nu a mai cumpărat aur de două decenii. Specialistul explică de ce metalul prețios rămâne singura plasă de siguranță financiară.
Băncile centrale adună cantități masive de aur pentru a se proteja de inflație
Expertul contabil Radu Georgescu atrage atenția asupra schimbărilor majore din sistemul financiar global, subliniind că Banca Centrală a Chinei achiziționează lunar zeci de tone de aur de doi ani.
Totodată, el a evidențiat că Banca Centrală a Poloniei a cumpărat într-un singur an o cantitate de aur egală cu întreaga rezervă a României, strânsă în două secole.
Conform specialistului, decizia celor două instituții de a acumula metal prețios, deși au capacitatea de a tipări cantități nelimitate de bani de hârtie, arată că acestea anticipează probleme serioase în sistemul financiar actual.
Radu Georgescu susține că aurul reprezintă singura protecție eficientă în fața unui val inflaționist inevitabil la nivel global, alimentat de necesitatea Statelor Unite de a tipări anual cel puțin două trilioane de dolari pentru acoperirea deficitului bugetar.
România ignoră tendințele globale, în timp ce investitorii privați aleg aurul
În ceea ce privește poziția României, expertul contabil afirmă că țara noastră nu a mai achiziționat aur de cel puțin două decenii și chiar a vândut o parte din rezerva națională.
În opinia sa, presiunea asupra piețelor financiare va crește, deoarece Statele Unite sunt obligate să mărească dobânzile pentru a atrage cumpărători de titluri de stat, iar companiile din domeniul inteligenței artificiale au nevoie de resurse financiare uriașe.
Radu Georgescu menționează că el personal cumpără aur lunar ca strategie de protecție pentru familia sa. În final, acesta recomandă sfaturile lui Warren Buffett, încurajând lectura zilnică și învățarea continuă ca mijloc de pregătire.
Într-un comentariu ulterior, Georgescu a explicat și cum achiziționează el aurul respectiv.
„Eu cumpăr la bursă ETC-uri (Exchange Traded Commodity), emise de instituții financiare din străinătate.
Practic, cu banii mei, emitentul cumpără aur.
Banii mei au acoperire în aur
Deci aurul există și pot să cer livrarea lui.
Nu cumpăr ETF-uri (Exchange Traded Fund).
La acestea nu dețin aurul direct.
Dețin unități într-un fond.
Nu pot să cer aurul”, a precizat specialistul.
Valoarea strategică a aurului pe piețele globale instabile
În perioade de turbulențe economice și tensiuni geopolitice, aurul își reconfirmă statutul istoric de refugiu financiar suprem („safe haven”).
Spre deosebire de monedele fiduciare, ale căror putere de cumpărare este erodată constant de tipărirea necontrolată de bani și de inflație, metalul prețios are o ofertă fizică limitată și nu depinde de promisiunile de plată ale vreunui guvern sau ale unei instituții financiare.
Atunci când piețele bursiere devin volatile, iar riscul de recesiune sau de criză datoriilor suverane crește, investitorii instituționali și băncile centrale își redirecționează capitalul către active tangibile.
Aurul își menține valoarea intrinsecă pe termen lung, funcționând ca o ancoră de stabilitate și ca un instrument eficient de diversificare a portofoliilor.
De-a lungul secolelor, în ciuda reconfigurării sistemelor financiare globale, aurul a rămas singurul activ care nu poate da faliment și nu poate fi deevaluat artificial.
Postarea integrală a lui Radu Georgescu
„De 2 ani, Banca Centrală a Chinei cumpără lunar zeci de tone de aur.
Banca Centrală a Poloniei a cumpărat în 2026 o cantitate de aur cât are România în rezervă, adică ce a strâns în 200 de ani.
Woow!
De ce cumpără aceste două bănci centrale aur, deși ele pot tipări un număr infinit de bani (hârtii FIAT)?
Tocmai acesta este motivul.
Cele două bănci centrale înțeleg ce se va întâmpla cu sistemul financiar actual.
Iar singura protecție este aurul.
Peste planeta Pământ va trece o perioadă inflaționistă.
America trebuie să tipărească anual cel puțin 2 trilioane de dolari pentru a acoperi deficitul bugetar. Acest lucru va genera inflație.
Bonus
Pentru a găsi cumpărători pentru titlurile de stat, America este nevoită să crească dobânzile.
Extra bonus
Companiile din AI au și ele nevoie de cantități uriașe de bani și intră în bătălia pentru bani.
Și acum, România.
Ca de obicei, România este pe nicăieri.
România nu a mai cumpărat un gram de aur de cel puțin 20 de ani.
De fapt, a vândut din rezerva de aur.
Super strategie economica
Concluzii
Mulți oameni mă întreabă cum să se protejeze din punct de vedere financiar.
La fiecare articol apare această întrebare.
Eu cumpăr în fiecare lună aur.
Cred că este cea mai bună protecție financiară pentru familia mea.
Iar legat de sfaturile generale, cele mai bune sunt cele spuse de Warren Buffett:
Să citești cărți în fiecare zi.
Să studiezi în fiecare zi.
Să înveți ceva nou în fiecare zi”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
Recomandările noastre
După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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