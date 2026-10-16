Marile bănci centrale cumpără zeci de tone de aur, deși pot tipări bani infinit. Radu Georgescu: Ca de obicei, România este pe nicăieri

Băncile centrale din China și Polonia achiziționează cantități impresionante de aur pentru a se proteja de valul inflaționist global, atrage atenția expertul contabil Radu Georgescu. În timp ce Statele Unite tipăresc trilioane de dolari, România ignoră tendințele internaționale și nu a mai cumpărat aur de două decenii. Specialistul explică de ce metalul prețios rămâne singura plasă de siguranță financiară.

Expertul contabil Radu Georgescu atrage atenția asupra schimbărilor majore din sistemul financiar global, subliniind că Banca Centrală a Chinei achiziționează lunar zeci de tone de aur de doi ani.

Totodată, el a evidențiat că Banca Centrală a Poloniei a cumpărat într-un singur an o cantitate de aur egală cu întreaga rezervă a României, strânsă în două secole.

Conform specialistului, decizia celor două instituții de a acumula metal prețios, deși au capacitatea de a tipări cantități nelimitate de bani de hârtie, arată că acestea anticipează probleme serioase în sistemul financiar actual.

Radu Georgescu susține că aurul reprezintă singura protecție eficientă în fața unui val inflaționist inevitabil la nivel global, alimentat de necesitatea Statelor Unite de a tipări anual cel puțin două trilioane de dolari pentru acoperirea deficitului bugetar.

În ceea ce privește poziția României, expertul contabil afirmă că țara noastră nu a mai achiziționat aur de cel puțin două decenii și chiar a vândut o parte din rezerva națională.

În opinia sa, presiunea asupra piețelor financiare va crește, deoarece Statele Unite sunt obligate să mărească dobânzile pentru a atrage cumpărători de titluri de stat, iar companiile din domeniul inteligenței artificiale au nevoie de resurse financiare uriașe.

Radu Georgescu menționează că el personal cumpără aur lunar ca strategie de protecție pentru familia sa. În final, acesta recomandă sfaturile lui Warren Buffett, încurajând lectura zilnică și învățarea continuă ca mijloc de pregătire.

Într-un comentariu ulterior, Georgescu a explicat și cum achiziționează el aurul respectiv.

„Eu cumpăr la bursă ETC-uri (Exchange Traded Commodity), emise de instituții financiare din străinătate. Practic, cu banii mei, emitentul cumpără aur. Banii mei au acoperire în aur Deci aurul există și pot să cer livrarea lui. Nu cumpăr ETF-uri (Exchange Traded Fund). La acestea nu dețin aurul direct. Dețin unități într-un fond. Nu pot să cer aurul”, a precizat specialistul.

În perioade de turbulențe economice și tensiuni geopolitice, aurul își reconfirmă statutul istoric de refugiu financiar suprem („safe haven”).

Spre deosebire de monedele fiduciare, ale căror putere de cumpărare este erodată constant de tipărirea necontrolată de bani și de inflație, metalul prețios are o ofertă fizică limitată și nu depinde de promisiunile de plată ale vreunui guvern sau ale unei instituții financiare.

Atunci când piețele bursiere devin volatile, iar riscul de recesiune sau de criză datoriilor suverane crește, investitorii instituționali și băncile centrale își redirecționează capitalul către active tangibile.

Aurul își menține valoarea intrinsecă pe termen lung, funcționând ca o ancoră de stabilitate și ca un instrument eficient de diversificare a portofoliilor.

De-a lungul secolelor, în ciuda reconfigurării sistemelor financiare globale, aurul a rămas singurul activ care nu poate da faliment și nu poate fi deevaluat artificial.