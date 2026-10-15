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Curs valutar joi, 15 octombrie. Cât valorează euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a anunțat noile valori

Curs valutar joi, 15 octombrie. Cât valorează euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a anunțat noile valori

SURSA FOTO: Dreamstime - Banca Națională a României (BNR)

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Publicat de Leonard Bădilă la 15 octombrie 2026, 13:08
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 15 octombrie 2026. Cotațiile oficiale includ valorile pentru euro, dolarul american, lira sterlină, francul elvețian și alte monede internaționale, precum și prețul gramului de aur.

Curs valutar joi, 15 octombrie. Cât valorează euro, dolarul american și gramul de aur

Potrivit datelor publicate de BNR, euro este cotat la 5,3370 lei, dolarul american la 4,7571 lei, iar lira sterlină la 6,3104 lei. Francul elvețian are o valoare de 5,7356 lei, în timp ce dolarul canadian este cotat la 3,3507 lei.

Conform cursului publicat de Banca Națională a României, dolarul australian (AUD) este cotat la 3,2925 lei, iar dolarul canadian (CAD) la 3,3507 lei. Francul elvețian (CHF) are o valoare de 5,7356 lei, coroana cehă (CZK) este cotată la 0,2192 lei, iar coroana daneză (DKK) la 0,7140 lei.

Lira egipteană (EGP) este cotată la 0,0890 lei. Euro (EUR) ajunge la 5,3370 lei, iar lira sterlină (GBP) este cotată la 6,3104 lei.

Pentru monedele exprimate în unități de câte 100, cursul este următorul: 100 de forinți maghiari (HUF) valorează 1,4678 lei, iar 100 de yeni japonezi (JPY) sunt cotați la 3,0165 lei.

Leul moldovenesc (MDL) este cotat la 0,2656 lei, coroana norvegiană (NOK) la 0,4999 lei, iar zlotul polonez (PLN) la 1,2214 lei. Rubla rusească (RUB) are o valoare de 0,0569 lei, în timp ce pentru coroana suedeză (SEK) BNR a publicat un curs de 0,4769 lei. Lira turcească (TRY) este cotată la 0,0960 lei.

Dolarul american (USD) ajunge la 4,7571 lei, iar randul sud-african (ZAR) este cotat la 0,2884 lei. Realul brazilian (BRL) are o valoare de 0,9424 lei, iar renminbi-ul chinezesc (CNY) este cotat la 0,7110 lei.

Rupia indiană (INR) valorează 0,0501 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni (KRW), cursul este de 0,3538 lei, în timp ce peso-ul mexican (MXN) este cotat la 0,2577 lei.

Dolarul neozeelandez (NZD) are o valoare de 2,6699 lei, iar dinarul sârbesc (RSD) este cotat la 0,0455 lei. Hryvna ucraineană (UAH) ajunge la 0,1060 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe (AED) este cotat la 1,2954 lei.

Bahtul thailandez (THB) are o valoare de 0,1420 lei, iar dolarul din Hong Kong (HKD) este cotat la 0,6062 lei. Shekelul israelian (ILS) ajunge la 1,5342 lei.

În cazul monedelor exprimate în unități de câte 100, 100 de rupii indoneziene (IDR) sunt cotate la 0,0265 lei, iar 100 de coroane islandeze (ISK) valorează 3,9128 lei. Peso-ul filipinez (PHP) are un curs de 0,0755 lei.

Ringgitul malaysian (MYR) este cotat la 1,1655 lei, iar dolarul singaporez (SGD) ajunge la 3,7104 lei.

Cât valorează gramul de aur la cursul BNR

Pe lângă cotațiile valutare, Banca Națională a României a publicat și valoarea gramului de aur. Pentru joi, 15 octombrie 2026, acesta este cotat la 636,0040 lei.

În aceeași listă de referință, DST (drepturile speciale de tragere), identificat prin codul XDR, are o valoare de 6,4428 lei, conform cursului publicat de BNR.

Monedă Cod valutar Curs BNR
Dolar australian AUD 3,2925 lei
Dolar canadian CAD 3,3507 lei
Franc elvețian CHF 5,7356 lei
Coroană cehă CZK 0,2192 lei
Coroană daneză DKK 0,7140 lei
Liră egipteană EGP 0,0890 lei
Euro EUR 5,3370 lei
Liră sterlină GBP 6,3104 lei
100 de forinți maghiari HUF 1,4678 lei
100 de yeni japonezi JPY 3,0165 lei
Leu moldovenesc MDL 0,2656 lei
Coroană norvegiană NOK 0,4999 lei
Zlot polonez PLN 1,2214 lei
Rublă rusească RUB 0,0569 lei
Coroană suedeză SEK 0,4769 lei
Liră turcească TRY 0,0960 lei
Dolar american USD 4,7571 lei
Rand sud-african ZAR 0,2884 lei
Real brazilian BRL 0,9424 lei
Renminbi chinezesc CNY 0,7110 lei
Rupie indiană INR 0,0501 lei
100 de woni sud-coreeni KRW 0,3538 lei
Peso mexican MXN 0,2577 lei
Dolar neozeelandez NZD 2,6699 lei
Dinar sârbesc RSD 0,0455 lei
Hryvna ucraineană UAH 0,1060 lei
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2954 lei
Baht thailandez THB 0,1420 lei
Dolar din Hong Kong HKD 0,6062 lei
Shekel israelian ILS 1,5342 lei
100 de rupii indoneziene IDR 0,0265 lei
Peso filipinez PHP 0,0755 lei
100 de coroane islandeze ISK 3,9128 lei
Ringgit malaysian MYR 1,1655 lei
Dolar singaporez SGD 3,7104 lei
Gram de aur XAU 636,0040 lei
Drepturi speciale de tragere XDR 6,4428 lei

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru 15 octombrie 2026

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR publicate pentru joi, 15 octombrie 2026, la ora 11:00, reflectă nivelurile dobânzilor interbancare pentru mai multe scadențe, de la overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N) până la 12 luni. Datele permit și compararea valorilor înregistrate cu o zi înainte, miercuri, 14 octombrie 2026.

La data de 15 octombrie 2026, rata ROBID overnight (O/N) a fost de 5,60% pe an, iar rata pentru tomorrow/next (T/N) a ajuns la 5,59%. Pentru scadența de o săptămână (1W), dobânda ROBID a fost de 5,63%, în timp ce pentru o lună (1M) s-a situat la 5,74%.

Pentru scadența de trei luni (3M), rata ROBID a fost de 5,76% pe an, iar pentru șase luni (6M) a ajuns la 5,77%. La scadența de 12 luni (12M), rata a fost de 5,83%.

Comparativ cu 14 octombrie 2026, rata ROBID O/N a scăzut de la 5,61% la 5,60%, iar cea T/N a coborât de la 5,60% la 5,59%. Pentru scadența de o săptămână, dobânda a scăzut de la 5,64% la 5,63%.

Rata ROBID la o lună a rămas la 5,74%. Pentru scadența de trei luni, aceasta a scăzut de la 5,78% la 5,76%, iar pentru șase luni a coborât de la 5,78% la 5,77%. La 12 luni, rata ROBID a scăzut de la 5,85% la 5,83%.

Pentru ROBOR, rata overnight (O/N) a fost de 5,89% pe an la 15 octombrie 2026, în timp ce rata tomorrow/next (T/N) s-a situat la 5,88%. Pentru scadența de o săptămână (1W), dobânda a ajuns la 5,92%, iar pentru o lună (1M) a fost de 6,03%.

La scadența de trei luni (3M), rata ROBOR a fost de 6,08% pe an. Pentru șase luni (6M), aceasta s-a situat la 6,14%, iar pentru 12 luni (12M) a ajuns la 6,19%.

Comparativ cu ziua precedentă, rata ROBOR O/N a scăzut de la 5,90% la 5,89%, iar cea T/N a coborât de la 5,89% la 5,88%. Pentru scadența de o săptămână, dobânda a scăzut de la 5,94% la 5,92%.

Rata ROBOR la o lună a rămas neschimbată, la 6,03%. Pentru trei luni, aceasta a scăzut de la 6,09% la 6,08%, în timp ce rata la șase luni s-a menținut la 6,14%. La scadența de 12 luni, ROBOR a coborât de la 6,20% la 6,19%.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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