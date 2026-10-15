Curs valutar joi, 15 octombrie. Cât valorează euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a anunțat noile valori

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 15 octombrie 2026. Cotațiile oficiale includ valorile pentru euro, dolarul american, lira sterlină, francul elvețian și alte monede internaționale, precum și prețul gramului de aur.

Potrivit datelor publicate de BNR, euro este cotat la 5,3370 lei, dolarul american la 4,7571 lei, iar lira sterlină la 6,3104 lei. Francul elvețian are o valoare de 5,7356 lei, în timp ce dolarul canadian este cotat la 3,3507 lei.

Conform cursului publicat de Banca Națională a României, dolarul australian (AUD) este cotat la 3,2925 lei, iar dolarul canadian (CAD) la 3,3507 lei. Francul elvețian (CHF) are o valoare de 5,7356 lei, coroana cehă (CZK) este cotată la 0,2192 lei, iar coroana daneză (DKK) la 0,7140 lei.

Lira egipteană (EGP) este cotată la 0,0890 lei. Euro (EUR) ajunge la 5,3370 lei, iar lira sterlină (GBP) este cotată la 6,3104 lei.

Pentru monedele exprimate în unități de câte 100, cursul este următorul: 100 de forinți maghiari (HUF) valorează 1,4678 lei, iar 100 de yeni japonezi (JPY) sunt cotați la 3,0165 lei.

Leul moldovenesc (MDL) este cotat la 0,2656 lei, coroana norvegiană (NOK) la 0,4999 lei, iar zlotul polonez (PLN) la 1,2214 lei. Rubla rusească (RUB) are o valoare de 0,0569 lei, în timp ce pentru coroana suedeză (SEK) BNR a publicat un curs de 0,4769 lei. Lira turcească (TRY) este cotată la 0,0960 lei.

Dolarul american (USD) ajunge la 4,7571 lei, iar randul sud-african (ZAR) este cotat la 0,2884 lei. Realul brazilian (BRL) are o valoare de 0,9424 lei, iar renminbi-ul chinezesc (CNY) este cotat la 0,7110 lei.

Rupia indiană (INR) valorează 0,0501 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni (KRW), cursul este de 0,3538 lei, în timp ce peso-ul mexican (MXN) este cotat la 0,2577 lei.

Dolarul neozeelandez (NZD) are o valoare de 2,6699 lei, iar dinarul sârbesc (RSD) este cotat la 0,0455 lei. Hryvna ucraineană (UAH) ajunge la 0,1060 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe (AED) este cotat la 1,2954 lei.

Bahtul thailandez (THB) are o valoare de 0,1420 lei, iar dolarul din Hong Kong (HKD) este cotat la 0,6062 lei. Shekelul israelian (ILS) ajunge la 1,5342 lei.

În cazul monedelor exprimate în unități de câte 100, 100 de rupii indoneziene (IDR) sunt cotate la 0,0265 lei, iar 100 de coroane islandeze (ISK) valorează 3,9128 lei. Peso-ul filipinez (PHP) are un curs de 0,0755 lei.

Ringgitul malaysian (MYR) este cotat la 1,1655 lei, iar dolarul singaporez (SGD) ajunge la 3,7104 lei.

Pe lângă cotațiile valutare, Banca Națională a României a publicat și valoarea gramului de aur. Pentru joi, 15 octombrie 2026, acesta este cotat la 636,0040 lei.

În aceeași listă de referință, DST (drepturile speciale de tragere), identificat prin codul XDR, are o valoare de 6,4428 lei, conform cursului publicat de BNR.

Monedă Cod valutar Curs BNR Dolar australian AUD 3,2925 lei Dolar canadian CAD 3,3507 lei Franc elvețian CHF 5,7356 lei Coroană cehă CZK 0,2192 lei Coroană daneză DKK 0,7140 lei Liră egipteană EGP 0,0890 lei Euro EUR 5,3370 lei Liră sterlină GBP 6,3104 lei 100 de forinți maghiari HUF 1,4678 lei 100 de yeni japonezi JPY 3,0165 lei Leu moldovenesc MDL 0,2656 lei Coroană norvegiană NOK 0,4999 lei Zlot polonez PLN 1,2214 lei Rublă rusească RUB 0,0569 lei Coroană suedeză SEK 0,4769 lei Liră turcească TRY 0,0960 lei Dolar american USD 4,7571 lei Rand sud-african ZAR 0,2884 lei Real brazilian BRL 0,9424 lei Renminbi chinezesc CNY 0,7110 lei Rupie indiană INR 0,0501 lei 100 de woni sud-coreeni KRW 0,3538 lei Peso mexican MXN 0,2577 lei Dolar neozeelandez NZD 2,6699 lei Dinar sârbesc RSD 0,0455 lei Hryvna ucraineană UAH 0,1060 lei Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2954 lei Baht thailandez THB 0,1420 lei Dolar din Hong Kong HKD 0,6062 lei Shekel israelian ILS 1,5342 lei 100 de rupii indoneziene IDR 0,0265 lei Peso filipinez PHP 0,0755 lei 100 de coroane islandeze ISK 3,9128 lei Ringgit malaysian MYR 1,1655 lei Dolar singaporez SGD 3,7104 lei Gram de aur XAU 636,0040 lei Drepturi speciale de tragere XDR 6,4428 lei

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR publicate pentru joi, 15 octombrie 2026, la ora 11:00, reflectă nivelurile dobânzilor interbancare pentru mai multe scadențe, de la overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N) până la 12 luni. Datele permit și compararea valorilor înregistrate cu o zi înainte, miercuri, 14 octombrie 2026.

La data de 15 octombrie 2026, rata ROBID overnight (O/N) a fost de 5,60% pe an, iar rata pentru tomorrow/next (T/N) a ajuns la 5,59%. Pentru scadența de o săptămână (1W), dobânda ROBID a fost de 5,63%, în timp ce pentru o lună (1M) s-a situat la 5,74%.

Pentru scadența de trei luni (3M), rata ROBID a fost de 5,76% pe an, iar pentru șase luni (6M) a ajuns la 5,77%. La scadența de 12 luni (12M), rata a fost de 5,83%.

Comparativ cu 14 octombrie 2026, rata ROBID O/N a scăzut de la 5,61% la 5,60%, iar cea T/N a coborât de la 5,60% la 5,59%. Pentru scadența de o săptămână, dobânda a scăzut de la 5,64% la 5,63%.

Rata ROBID la o lună a rămas la 5,74%. Pentru scadența de trei luni, aceasta a scăzut de la 5,78% la 5,76%, iar pentru șase luni a coborât de la 5,78% la 5,77%. La 12 luni, rata ROBID a scăzut de la 5,85% la 5,83%.

Pentru ROBOR, rata overnight (O/N) a fost de 5,89% pe an la 15 octombrie 2026, în timp ce rata tomorrow/next (T/N) s-a situat la 5,88%. Pentru scadența de o săptămână (1W), dobânda a ajuns la 5,92%, iar pentru o lună (1M) a fost de 6,03%.

La scadența de trei luni (3M), rata ROBOR a fost de 6,08% pe an. Pentru șase luni (6M), aceasta s-a situat la 6,14%, iar pentru 12 luni (12M) a ajuns la 6,19%.

Comparativ cu ziua precedentă, rata ROBOR O/N a scăzut de la 5,90% la 5,89%, iar cea T/N a coborât de la 5,89% la 5,88%. Pentru scadența de o săptămână, dobânda a scăzut de la 5,94% la 5,92%.

Rata ROBOR la o lună a rămas neschimbată, la 6,03%. Pentru trei luni, aceasta a scăzut de la 6,09% la 6,08%, în timp ce rata la șase luni s-a menținut la 6,14%. La scadența de 12 luni, ROBOR a coborât de la 6,20% la 6,19%.