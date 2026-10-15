Se schimbă modul de calcul al ROBOR. Băncile nu vor mai putea vedea cotațiile concurenței

Modul de calcul al indicelui ROBOR, care influențează dobânzile unor credite în lei contractate de români, ar putea fi modificat în perioada următoare. Peste 60% dintre reglementările care stau la baza stabilirii acestui indicator ar urma să fie schimbate, după amenzile aplicate de Consiliul Concurenței celor 10 bănci participante la calculul său.

Cea mai importantă modificare luată în calcul vizează accesul băncilor la informațiile despre cotațiile celorlalți participanți. În noul sistem, instituțiile de credit nu ar mai putea să vadă ofertele concurenței în momentul în care își stabilesc propriile cotații pentru calcularea ROBOR, conform Economica.

Potrivit unor surse din mediul financiar-bancar, există o probabilitate de 60% ca metodologia actuală să fie modificată. Banca Națională a României (BNR) așteaptă propunerile băncilor participante la formarea indicelui pentru a stabili forma noului regulament.

Modificările ar urma să fie realizate în cel mult 30 de zile, termenul rămas din perioada anunțată de Consiliul Concurenței pentru remedierea situației identificate în timpul investigației. Printre variantele analizate se numără adoptarea unui mecanism asemănător celui utilizat la calcularea cursului de schimb valutar. De asemenea, autoritățile ar putea lua în considerare o reformă mai amplă a modului de stabilire a ROBOR.

Potrivit surselor din mediul financiar-bancar, decizia transmisă de Consiliul Concurenței impune schimbarea modului de calcul al ROBOR. În prezent, piața nu cunoaște forma exactă pe care o vor avea noile reguli.

BNR ar putea folosi această ocazie pentru a modifica mai amplu mecanismul de stabilire a indicelui, după modelul altor bănci centrale. Pentru moment, instituția așteaptă propunerile băncilor care participă la formarea ROBOR, acestea urmând să contribuie la stabilirea formei legislative a noului regulament.

Surse oficiale din piața financiar-bancară estimează că probabilitatea modificării reglementărilor este de aproximativ 60%. În consecință, mai mult de 60% dintre regulile care stau la baza calculării ROBOR ar putea fi schimbate.

Potrivit deciziei transmise de Consiliul Concurenței la 29 septembrie 2026, băncile trebuie să își modifice metodologia de tranzacționare legată de ROBOR. Acestea au avut la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei de sancționare pentru a prezenta planuri de măsuri destinate eliminării practicilor anticoncurențiale identificate de autoritate.

Una dintre principalele probleme identificate în timpul investigației Consiliului Concurenței a fost accesul neîntrerupt al participanților la panelul ROBOR la informațiile despre cotațiile celorlalte bănci. Accesul era posibil până în momentul stabilirii oficiale a indicatorului, la ora 11:00.

Panelul este format din cele 10 bănci participante la calcularea ROBOR. Potrivit unor surse din mediul financiar-bancar, instituțiile puteau vedea cotațiile celorlalți participanți înainte de fixarea indicelui.

Astfel, ING putea afla ce cotație au transmis UniCredit sau BCR. În același timp, Banca Transilvania putea vedea cotațiile Garanti Bank, instituție care a participat până nu demult la formarea ROBOR, sau ale BRD.

Acest schimb de informații era posibil înainte de ora 11:00, momentul la care nivelul ROBOR este stabilit oficial.

Sursele din piață susțin că solicitările Consiliului Concurenței ar putea fi îndeplinite și prin modificări ale mecanismului actual, fără ca întregul sistem să fie înlocuit. O posibilă soluție ar presupune limitarea accesului participanților la cotațiile celorlalte bănci înainte de calcularea indicelui.

O soluție pentru prevenirea situațiilor identificate în timpul investigației ar putea fi inspirată din mecanismul de stabilire a cursului valutar oficial.

Cursul de schimb oficial este stabilit de BNR pe baza tranzacțiilor din piață, folosind platforma Refinitiv, asociată Reuters. Aceasta furnizează participanților la piață informații despre nivelurile la care sunt tranzacționate sau cotate valutele la nivelul întregii piețe.

Un mecanism asemănător ar putea fi luat în considerare și pentru stabilirea ROBOR, astfel încât băncile să nu mai aibă acces la informațiile privind cotațiile concurenților înainte de fixarea indicatorului.

Deocamdată, nu a fost stabilită forma finală a noilor reguli. Decizia urmează să fie luată după analizarea propunerilor băncilor participante și în funcție de modificările considerate necesare pentru respectarea cerințelor autorității de concurență.

Modificarea modului de calcul al ROBOR este importantă pentru persoanele care au contractat credite în lei cu dobândă variabilă.

Dobânzile tuturor creditelor în lei cu dobândă variabilă contractate de persoanele fizice înainte de aprilie 2009 sunt calculate în funcție de ROBOR. În această categorie intră o parte importantă a creditelor ipotecare care se află încă în sold.

Pentru creditele acordate populației după aprilie 2009, dobânzile sunt calculate în funcție de IRCC. Totuși, și acest indice este determinat pe baza cotațiilor interbancare zilnice, fiind legat, la rândul său, de ROBOR.

Prin urmare, modificările aduse mecanismului de calcul al ROBOR pot avea relevanță și pentru modul în care sunt determinate dobânzile creditelor legate de IRCC.

Consiliul Concurenței a anunțat la 7 iunie rezultatele investigației în dosarul ROBOR. Autoritatea a aplicat atunci cea mai mare amendă dintr-un caz de concurență, sancționând cele 10 bănci participante la stabilirea indicelui de referință pentru dobânzi.

Valoarea totală a amenzilor a fost de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro. Sancțiunile au fost aplicate pentru schimbul de informații confidențiale în perioada fixingului, intervalul în care sunt colectate și utilizate cotațiile pentru stabilirea ROBOR.

După anunțarea deciziei, în cursul verii, bancherii și-au exprimat dezacordul față de concluziile și sancțiunile autorității de concurență. Instituțiile bancare au respins concluziile investigației și au anunțat că vor contesta sancțiunile în instanță, atât în România, cât și în străinătate.

Banca Națională a României a evaluat posibilele implicații ale deciziei Consiliului Concurenței de a sancționa instituțiile implicate în stabilirea ROBOR.

Potrivit evaluării BNR, dacă persoanele afectate vor da băncile în judecată pe baza deciziei autorității de concurență, instituțiile de credit s-ar putea confrunta cu pierderi de peste 700 de milioane de euro pe termen mediu și lung.

Această perspectivă reprezintă una dintre consecințele potențiale ale sancțiunilor aplicate în dosarul ROBOR. În paralel, modificarea metodologiei de calcul urmărește remedierea problemelor identificate de Consiliul Concurenței.

Forma finală a noului regulament depinde de propunerile băncilor și de deciziile care vor fi luate în perioada următoare. Una dintre principalele schimbări avute în vedere este eliminarea posibilității ca băncile participante să consulte cotațiile concurenților înainte de stabilirea oficială a indicelui.