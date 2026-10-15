Anthropic, venituri de 16,8 miliarde $ înaintea listării la bursă. TSMC raportează un nou profit record, iar Jio pregătește o listare de 3,2 miliarde $

Anthropic a raportat venituri de 16,8 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, înaintea unei posibile listări la bursă în noiembrie. În paralel, producătorul de cipuri TSMC a obținut al șaselea profit trimestrial record consecutiv, pe fondul cererii pentru inteligența artificială, în timp ce Jio Platforms, companie susținută de Meta și Google, pregătește un IPO de până la 3,2 miliarde de dolari în India.

Anthropic le-a transmis investitorilor că veniturile sale din trimestrul al treilea au ajuns la 16,8 miliarde de dolari, în timp ce compania se pregătește pentru o ofertă publică inițială (IPO) foarte așteptată, despre care se spune că ar urma să aibă loc în noiembrie, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Veniturile au crescut de la 11,6 miliarde de dolari în trimestrul al doilea, în timp ce în primul trimestru au fost de 4,7 miliarde de dolari, au declarat sursele citate de CNBC. Acestea au adăugat că Anthropic a anunțat că a înregistrat un profit în trimestrul al treilea, pe o bază ajustată.

Compania le-a mai transmis investitorilor că a generat un flux de numerar pozitiv, obținând venituri de 1,70 dolari pentru fiecare dolar cheltuit pe putere de calcul în trimestrul al treilea, potrivit Financial Times. Investitorii se așteaptă ca Anthropic să ajungă la venituri anualizate de 110 miliarde de dolari până la sfârșitul anului, potrivit The Wall Street Journal.

CNBC a relatat anterior că dezvoltatorul asistentului Claude intenționa să prezinte pentru prima dată rezultatele financiare din trimestrul al treilea în cadrul unei întâlniri cu potențiali investitori, inclusiv investitori instituționali, citând două persoane familiarizate cu situația.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a raportat joi un profit record pentru trimestrul al treilea, peste estimările analiștilor, susținut de cererea globală persistentă pentru cipuri destinate inteligenței artificiale.

Iată rezultatele TSMC pentru trimestrul al treilea, comparativ cu estimările LSEG SmartEstimates, care acordă o pondere mai mare previziunilor analiștilor cu un istoric mai bun de acuratețe:

Venituri: 1.490 de miliarde de dolari taiwanezi noi (46,36 miliarde de dolari americani), față de 1.470 de miliarde de dolari taiwanezi estimate.

Profit net: 763,1 miliarde de dolari taiwanezi, față de estimarea de 746,34 miliarde de dolari taiwanezi.

Cel mai mare producător de cipuri pe bază de contract din lume a înregistrat un profit net record pentru al șaselea trimestru consecutiv. În trimestrul raportat, profitul net a crescut cu 68,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Marja operațională a TSMC pentru trimestrul al treilea a ajuns la 58,7%, depășind limita superioară de 58% a intervalului estimat de companie. Rezultatul evidențiază puterea de negociere a producătorului în privința prețurilor, în condițiile în care boomul inteligenței artificiale alimentează cererea de semiconductori.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul conferinței telefonice privind rezultatele financiare, TSMC estimează că veniturile din trimestrul al patrulea se vor situa între 52,3 și 54,3 miliarde de dolari. La mijlocul acestui interval, prognoza indică o creștere de 14% față de trimestrul precedent și de 58% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Producătorul de cipuri se așteaptă ca investițiile de capital din perioada 2026–2028 să fie semnificativ mai mari decât cele realizate în cei trei ani anteriori, în contextul în care continuă să majoreze investițiile pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea clienților.

TSMC estimează că activitatea din trimestrul al patrulea va fi susținută de cererea puternică pentru tehnologiile sale avansate de fabricare a cipurilor, inclusiv de extinderea producției folosind procesul de fabricație de 2 nanometri.

Tehnologiile avansate, definite ca tehnologii de 7 nanometri și mai performante, au reprezentat 79% din veniturile totale obținute din plachetele de siliciu. Cipurile de 3 nanometri au avut cea mai mare contribuție la veniturile companiei în trimestrul al treilea, cu o pondere de 33%, fiind urmate de cele de 5 și 7 nanometri.

În funcție de segmentul de utilizare, sistemele de calcul de înaltă performanță au generat cea mai mare parte a veniturilor, respectiv 68%, urmate de smartphone-uri, cu 21%. Între timp, segmentul auto a înregistrat cea mai rapidă creștere față de trimestrul precedent, de 23%.

TSMC a declarat că cererea pentru cipurile destinate inteligenței artificiale rămâne puternică, fiind susținută de adoptarea tot mai largă a inteligenței artificiale agentice și a modelelor AI cu sursă deschisă. Aceste tehnologii sunt așteptate să facă inteligența artificială mai accesibilă și să stimuleze cererea pentru semiconductori avansați.

Fluxul de numerar liber al TSMC a crescut puternic, ajungând la 476,56 miliarde de dolari taiwanezi în trimestrul al treilea, față de 139,38 miliarde de dolari taiwanezi în urmă cu un an.

Compania a evidențiat și creșterea cererii pentru acceleratoarele de inteligență artificială, procesoarele utilizate în aplicațiile de AI agentică și echipamentele de rețea. TSMC a adăugat că semiconductorii vor juca un rol tot mai important în lanțul global de aprovizionare pentru inteligența artificială.

Producătorul a mai anunțat că a finalizat construcția celei de-a doua fabrici de cipuri din Arizona și că instalează echipamentele necesare. Producția de masă este estimată să înceapă în trimestrul al treilea din 2027, puțin mai devreme decât prevedea calendarul anterior.

Consiliul de administrație al TSMC a aprobat plata unui dividend în numerar de 7 dolari taiwanezi pe acțiune pentru trimestrul al doilea.

În anunțul privind rezultatele financiare din trimestrul al doilea, publicat în iulie, compania prezentase planurile de extindere a capacităților de producție din Statele Unite, inclusiv o investiție totală planificată de 265 de miliarde de dolari în Arizona.

Potrivit informațiilor apărute în presă, producătorul de cipuri ia în considerare și extinderea activităților dincolo de Arizona, evaluând o posibilă investiție în Texas, în încercarea de a-și consolida și mai mult prezența industrială în Statele Unite.

Jio Platforms, cel mai mare operator de telecomunicații din India, susținut de Meta și Google, intenționează să atragă până la 302 miliarde de rupii, echivalentul a 3,2 miliarde de dolari, printr-o ofertă publică inițială de acțiuni (IPO).

Jio Platforms va scoate la vânzare 270 de milioane de acțiuni, la un preț cuprins între 1.065 și 1.119 rupii pe acțiune, în perioada 21–23 octombrie, potrivit unui document transmis bursei de către Reliance Industries, compania-mamă a operatorului de telecomunicații.

Vânzarea de acțiuni va fi cea mai mare ofertă publică inițială din istoria Indiei în moneda națională, dar a doua ca valoare în dolari, situându-se puțin sub IPO-ul Hyundai Motor, care a atras 3,3 miliarde de dolari în 2024.

Potrivit estimărilor furnizate de firma indiană de analiză a pieței Prime Database, Jio era așteptată să atragă aproximativ 377 de miliarde de rupii prin oferta publică inițială.

La limita superioară a intervalului de preț, Jio Platforms este evaluată la aproximativ 108 miliarde de dolari, o valoare mult mai mică decât se anticipase anterior. Deși compania încearcă să se poziționeze drept o firmă de tehnologie, nu doar un furnizor tradițional de servicii de telecomunicații, investitorii par să nu fie convinși de această strategie.

Jio Platforms rămâne, în esență, o companie de telecomunicații, a declarat pentru CNBC Deven Choksey, director general al DRChoksey Finserv, o firmă cu sediul în Mumbai.

Acesta a adăugat că, deși aplicațiile de divertisment și jocuri deținute de Jio Platforms stimulează consumul de date, compania își obține veniturile în principal din vânzarea serviciilor de internet.

Jio este cel mai mare operator de telecomunicații din India, cu peste jumătate de milion de abonați, însă, la prețul actual al acțiunilor din ofertă, evaluarea sa va fi mai mică decât cea a Bharti Airtel, al doilea mare operator de pe piața indiană. Potrivit datelor LSEG, Bharti Airtel are o capitalizare bursieră de 117,5 miliarde de dolari.

Compania Reliance Industries, controlată de miliardarul indian Mukesh Ambani, deține o participație de peste 66% în Jio Platforms. Aceasta este urmată de Jaadhu Holdings, afiliată Meta Platforms, care deține aproape 10%, și de Google International, cu o participație de 7,7%, potrivit datelor LSEG.

Documentele ofertei publice arată că nici Meta, nici Google nu intenționează să își vândă participațiile în companie.

Jio Platforms intenționează, de asemenea, să lanseze servicii de comunicații prin satelit în India, ceea ce o plasează în centrul disputei dintre Mukesh Ambani și Elon Musk, proprietarul Starlink.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Jio intenționează să dezvolte o rețea formată din aproximativ 1.600 de sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului (LEO) și 23 de stații terestre, pentru a extinde conectivitatea în întreaga Indie.

Sâmbăta trecută, Musk l-a acuzat pe Ambani că blochează lansarea serviciului Starlink în India pentru a-și menține „exploatarea monopolistă” a pieței indiene.