Prețul petrolului scade, după ce a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni. Aurul stagnează înaintea deciziei Fed privind dobânzile

Prețul petrolului a scăzut marți, după ce a atins un maxim al ultimelor cinci luni, în contextul discuțiilor dintre președintele Iranului și șeful armatei pakistaneze privind medierea regională. Atacurile rebelilor houthi au menținut însă temerile privind aprovizionarea cu energie. Între timp, aurul a stagnat înaintea reuniunii Rezervei Federale americane, investitorii urmărind perspectivele dobânzilor și evoluția inflației.

Prețurile petrolului au scăzut marți, 20 octombrie, după ce au atins cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni, în timp ce investitorii au urmărit discuțiile dintre președintele Iranului și șeful armatei pakistaneze, implicat în medierea dintre Washington și Teheran.

În paralel, atacurile rebelilor houthi asupra infrastructurii saudite și informațiile privind incidentele din Golf au menținut ridicate temerile legate de aprovizionarea cu energie.

Cotațiile petrolului au scăzut marți, după ce au urcat în prima parte a ședinței la cele mai ridicate niveluri din ultimele cinci luni. Investitorii au evaluat posibilitatea unor progrese diplomatice în relațiile dintre Iran și Statele Unite, în contextul în care atacurile din regiune continuă să amenințe infrastructura energetică și transporturile maritime.

Contractele futures pentru petrolul Brent au pierdut 83 de cenți, echivalentul unei scăderi de 0,76%, ajungând la 108,72 dolari pe baril, la ora 12:31, ora Coastei de Est a Statelor Unite. În timpul ședinței, contractul cu scadența cea mai apropiată urcase până la 111,99 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în noiembrie și scadență marți, au scăzut cu 70 de cenți, respectiv 0,68%, până la 102,96 dolari pe baril. Anterior, cotația ajunsese la 110,48 dolari, cel mai ridicat nivel din aprilie pentru un contract cu scadență apropiată.

Contractul WTI cu livrare în decembrie, mai activ pe piață, a pierdut 64 de cenți, echivalentul unei scăderi de 0,65%, și a ajuns la 97,90 dolari pe baril, relatează Reuters.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a discutat despre eforturile de mediere și evoluțiile regionale în cadrul unei întâlniri cu șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, desfășurată la Teheran, potrivit informațiilor publicate marți de agenția iraniană Nournews.

Pakistanul a contribuit la obținerea unui acord de pace provizoriu, semnat în iunie. Înțelegerea a fost însă rapid compromisă, după ce noi confruntări între Iran și Statele Unite au izbucnit câteva săptămâni mai târziu.

Discuțiile de la Teheran au loc în condițiile în care rebelii houthi din Yemen, aliniați Iranului, continuă atacurile în regiune. Luni, gruparea a anunțat că a lansat mai multe atacuri asupra unor obiective energetice, aeroportuare și militare din Arabia Saudită.

Printre țintele menționate s-au numărat o instalație a companiei Aramco din Yanbu, zăcământul petrolier Shaybah, Aeroportul Internațional King Khalid din Riad și aeroportul din Abha.

Autoritățile saudite nu au confirmat imediat informațiile prezentate de houthi, iar Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații.

Analiștii ING au arătat, într-o notă publicată marți, că prețurile petrolului continuă să fie susținute de riscurile din regiune.

„Prețurile petrolului rămân bine susținute. … Acest lucru sugerează că piața include o primă de risc semnificativă, având în vedere volatilitatea situației”, au precizat aceștia.

Potrivit companiei de analiză a transporturilor maritime Kpler, cel puțin 18 nave ar fi fost atacate într-un interval de două săptămâni, ceea ce menține prima de risc la un nivel ridicat.

Tot luni, un atac al rebelilor houthi asupra unei tabere de instrucție pentru forțele de securitate guvernamentale din provincia Shabwa, în Yemen, s-a soldat cu 58 de morți și peste 200 de răniți, potrivit unor surse citate de Reuters.

Noile atacuri au amplificat temerile privind stabilitatea regională și au evidențiat riscurile persistente pentru aprovizionarea cu energie. În acest context, prețurile petrolului s-au menținut peste pragul de 100 de dolari pe baril.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că este „hotărât să ducă la bun sfârșit eliminarea regimului iranian”. Potrivit unei declarații oficiale, acesta a discutat duminică despre acest subiect cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Transporturile de motorină rusească revin către destinațiile lor tradiționale după ce Statele Unite au suspendat sancțiunile și au obținut ridicarea unei interdicții privind exporturile, potrivit datelor furnizate de Kpler și LSEG.

În ultimele zile, cel puțin două petroliere au indicat că se îndreaptă către Turcia și Brazilia.

În paralel, Statele Unite încearcă să majoreze producția internă de motorină. Kyle Haustveit, subsecretar pentru energie în cadrul Departamentului Energiei al SUA, a declarat marți, la Forumul Drake din Titusville, Pennsylvania, că autoritățile colaborează cu rafinăriile americane pentru a procesa cantități mai mari de țiței.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis un mesaj similar marți, la Houston, adăugând că administrația încearcă să determine redeschiderea rafinăriilor interne care și-au suspendat activitatea.

În Statele Unite, analiștii se așteptau ca stocurile de țiței să fi scăzut în săptămâna precedentă, alături de cele de produse petroliere, potrivit unui sondaj preliminar realizat luni de Reuters.

Cotațiile aurului au rămas în mare parte stabile marți, într-o ședință volatilă, în condițiile în care investitorii așteaptă reuniunea de săptămâna viitoare a Rezervei Federale a Statelor Unite (Fed) pentru indicii privind evoluția dobânzilor, transmite tot Reuters.

Aurul spot nu înregistra modificări semnificative și se tranzacționa la 4.138,54 dolari pe uncie, la ora 11:19, ora Coastei de Est a SUA, echivalentul orei 15:19 GMT. În același timp, contractele futures pentru aur cu livrare în decembrie au scăzut cu 0,1%, până la 4.157,90 dolari pe uncie.

Bob Haberkorn, strateg senior de piață la StoneX, a explicat că inflația și deciziile Fed privind dobânzile reprezintă principalele elemente care influențează evoluția metalului prețios.

„Inflația și ratele dobânzilor stabilite de Fed sunt principalele teme cu care aurul se confruntă în acest moment. Titlurile de stat americane par să fie, în prezent, un activ de refugiu mai atractiv decât aurul”, a declarat acesta.

Haberkorn a subliniat și importanța pragului de 4.000 de dolari pe uncie pentru evoluția cotației.

„Nivelul de 4.000 de dolari este un prag important de urmărit pentru aur, pentru a vedea dacă îl poate menține. În acest moment, o mare parte din evoluție va depinde de ceea ce va spune Fed”, a precizat strategul.

În septembrie, Rezerva Federală a majorat dobânda de referință cu un sfert de punct procentual, aceasta fiind prima creștere din acest an.

Declarațiile recente ale oficialilor Fed, care au indicat că nu există o urgență pentru înăsprirea suplimentară a politicii monetare, au redus așteptările privind o nouă majorare a dobânzii la reuniunea din 27-28 octombrie.

Cu toate acestea, traderii estimează o probabilitate de 92% ca Fed să majoreze dobânzile în decembrie, potrivit instrumentului FedWatch al grupului CME.

Prețul aurului este în continuare cu aproximativ 26,4% sub recordul de 5.594,82 dolari pe uncie, atins în ianuarie, și cu circa 22% sub nivelurile înregistrate la începutul războiului din Iran.

Temerile privind inflația alimentată de costurile energiei au întărit așteptările referitoare la majorarea dobânzilor, afectând atractivitatea aurului.

Metalul prețios este considerat în mod tradițional o protecție împotriva inflației. Cu toate acestea, într-un mediu caracterizat de dobânzi ridicate, aurul devine mai puțin atractiv, deoarece nu generează venituri sub formă de dobândă.

Investitorii urmăresc și datele privind cheltuielile de consum personal din Statele Unite (PCE), care urmează să fie publicate săptămâna viitoare. Acest indicator reprezintă principalul instrument preferat de Fed pentru evaluarea inflației și ar putea oferi indicii privind persistența presiunilor asupra prețurilor și direcția viitoare a politicii monetare.

În Japonia, guvernatorul băncii centrale, Kazuo Ueda, a declarat că inflația de bază este „destul de aproape” de ținta de 2%, semnalând că există posibilitatea unor noi majorări ale dobânzilor.

Pe piața celorlalte metale prețioase, argintul spot a crescut cu 1,5%, până la 57,92 dolari pe uncie. Platina a câștigat 0,7%, ajungând la 1.651,36 dolari pe uncie, în timp ce paladiul a scăzut cu 0,2%, până la 1.117,75 dolari pe uncie.