Comerțul cu energie verde în UE. Importurile de turbine eoliene au crescut cu peste 40%, iar China domină piața panourilor solare

Uniunea Europeană a importat în 2025 produse destinate producerii energiei verzi în valoare de 11,4 miliarde de euro și a exportat produse similare de 4,6 miliarde de euro, potrivit datelor publicate marți, 20 octombrie, de Eurostat. În timp ce importurile de panouri solare și biocombustibili au scăzut, turbinele eoliene au înregistrat creșteri importante atât în valoare, cât și în volum. China continuă să domine piața europeană a panourilor solare și a devenit principalul furnizor de turbine eoliene pentru UE.

Potrivit Eurostat, Uniunea Europeană a importat în 2025 panouri solare, biocombustibili lichizi și turbine eoliene în valoare totală de 11,4 miliarde de euro.

În același interval, exporturile acestor categorii de produse către țările din afara Uniunii au însumat 4,6 miliarde de euro.

Datele indică evoluții diferite pentru cele trei categorii analizate. Importurile de panouri solare și biocombustibili au scăzut față de 2024, în timp ce schimburile comerciale cu turbine eoliene au înregistrat creșteri semnificative.

În cazul panourilor solare, valoarea importurilor a ajuns la 8 miliarde de euro, în scădere cu 27,7% comparativ cu anul precedent.

Volumul panourilor solare importate s-a redus însă cu numai 4%, ceea ce sugerează o diminuare a prețului mediu al acestor produse.

Această diferență între evoluția valorii și cea a volumului indică faptul că reducerea cheltuielilor pentru importuri nu a fost determinată exclusiv de achiziționarea unor cantități mai mici.

Spre deosebire de panourile solare, turbinele eoliene au înregistrat o creștere puternică a importurilor în 2025.

Potrivit Eurostat, valoarea turbinelor eoliene cumpărate de Uniunea Europeană din afara blocului comunitar a ajuns la 700 de milioane de euro, cu 40,6% mai mult decât în 2024.

Volumul importurilor a crescut într-un ritm și mai accelerat, respectiv cu 69%.

Diferența dintre cele două evoluții indică o scădere a valorii medii pe unitatea de volum importată.

În ceea ce privește biocombustibilii lichizi, Uniunea Europeană a realizat importuri în valoare de 2,7 miliarde de euro, în scădere cu 7,9% față de anul anterior.

Cantitățile importate s-au redus cu 11,6%, ceea ce arată o contracție mai accentuată în volum decât în valoare.

Astfel, dintre cele trei categorii de produse energetice verzi analizate de Eurostat, turbinele eoliene au fost singurele care au înregistrat creșteri atât ale valorii, cât și ale volumului importurilor.

Turbinele eoliene au avut cea mai mare contribuție la exporturile Uniunii Europene dintre cele trei categorii analizate.

În 2025, valoarea exporturilor de turbine eoliene către piețele din afara UE a ajuns la 3,1 miliarde de euro.

Aceasta reprezintă o creștere de 10,8% față de anul precedent, în timp ce volumul exporturilor a avansat cu 9,5%.

Prin comparație, exporturile de panouri solare au însumat numai 500 de milioane de euro.

Valoarea acestora a scăzut cu 23,6%, deși volumul exportat a crescut cu 2,6%.

În cazul biocombustibililor lichizi, exporturile UE au ajuns la un miliard de euro, după o scădere de 45,9% în valoare.

Volumul biocombustibililor exportați s-a redus cu 46,2% față de 2024.

Datele arată că Uniunea Europeană a înregistrat un excedent comercial în cazul turbinelor eoliene, valoarea exporturilor fiind considerabil mai mare decât cea a importurilor.

În schimb, pentru panourile solare și biocombustibili, valoarea importurilor a depășit valoarea exporturilor.

Datele Eurostat evidențiază dependența ridicată a Uniunii Europene de China pentru aprovizionarea cu panouri solare.

În 2025, China a reprezentat 98,6% din valoarea totală a importurilor europene de panouri solare provenite din afara Uniunii.

Această cotă confirmă poziția dominantă a producătorilor chinezi pe piața europeană a produselor fotovoltaice importate.

China și-a consolidat poziția și în comerțul cu turbine eoliene.

În 2025, aceasta a furnizat 59,6% din importurile de turbine eoliene ale UE, comparativ cu 41,3% în 2024.

Prin această creștere, China a depășit India și a devenit principalul furnizor extern de turbine eoliene pentru piața comunitară.

India a ocupat locul al doilea, cu o cotă de 22,2% din importurile europene.

În sectorul biocombustibililor lichizi, structura importurilor europene s-a modificat semnificativ în 2025.

Malaezia a devenit principalul furnizor al Uniunii Europene, cu o cotă de 21,9% din importuri.

Pe pozițiile următoare s-au situat Statele Unite, cu 16,1%, Argentina, cu 12,4%, și Regatul Unit, cu 12,3%.

Una dintre cele mai importante schimbări a fost reducerea puternică a importurilor provenite din China.

În 2024, China deținea 24,2% din totalul importurilor de biocombustibili lichizi ale Uniunii Europene.

În 2025, ponderea acesteia a coborât la numai 1,3%, astfel încât țara nu s-a mai regăsit printre principalii furnizori.

În același timp, Malaezia și Statele Unite și-au consolidat pozițiile pe piața europeană.

Cota Malaeziei a crescut de la 15,3% în 2024 la 21,9% în 2025, iar cea a Statelor Unite de la 8,4% la 16,1%.

Statisticile publicate de Eurostat arată că evoluția comerțului european cu produse destinate producerii energiei regenerabile diferă semnificativ în funcție de categoria analizată.

În timp ce importurile de panouri solare au scăzut puternic în valoare, dar mult mai puțin în volum, turbinele eoliene au înregistrat o creștere importantă a cantităților comercializate.

În același timp, Uniunea Europeană continuă să exporte turbine eoliene în valoare mai mare decât cea a importurilor, spre deosebire de situația panourilor solare.

Datele evidențiază și rolul important al furnizorilor din afara Uniunii Europene, în special al Chinei, în aprovizionarea pieței comunitare.

Analiza Eurostat se bazează pe statisticile privind comerțul cu bunuri dintre Uniunea Europeană și țările din afara blocului comunitar și include trei categorii de produse: turbine eoliene, panouri solare și biocombustibili lichizi.

Prin urmare, valorile prezentate nu reprezintă întregul comerț european cu tehnologii și echipamente pentru energia verde, ci doar schimburile comerciale aferente categoriilor selectate.