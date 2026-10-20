Nicușor Dan avertizează asupra pericolelor de pe rețelele sociale. „A devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci care acoperă o voce legitimă”

Președintele României, Nicușor Dan, a atras atenția marți, 20 octombrie, asupra provocărilor pe care rețelele sociale le reprezintă pentru democrație. Șeful statului consideră că posibilitatea de a amplifica artificial anumite mesaje în mediul online poate afecta exprimarea democratică. Declarațiile au fost făcute în deschiderea Forumului privind statul de drept „Rule of Law Forum”, organizat la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

Președintele Nicușor Dan a declarat că una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă democrația în prezent este comunicarea prin intermediul rețelelor sociale.

Potrivit șefului statului, problema nu este neapărat legată de conținutul mesajelor distribuite în mediul online, ci de posibilitatea ca anumite opinii să fie amplificate printr-un număr foarte mare de intervenții.

Nicușor Dan a ridicat problema respectării principiilor democratice într-un mediu digital în care vizibilitatea mesajelor poate fi influențată prin resurse financiare.

„Democrația se confruntă cu o provocare – în opinia mea cea mai importantă în aceste zile – comunicarea pe rețele sociale. Nu vorbesc de conținut, vreau să vorbesc doar de cantitate. Cum facem ca principiul fundamental al democrației o persoană o voce un vot să fie păstrat, păstrând evident și libertatea de expresie și de asociere?”, a afirmat președintele.

Șeful statului a avertizat că multiplicarea mesajelor poate reduce vizibilitatea unor opinii exprimate în mod legitim.

„A devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci care acoperă o voce legitimă”, a declarat Nicușor Dan.

Declarațiile evidențiază preocuparea președintelui privind modul în care comunicarea online poate influența dezbaterea publică și echilibrul dintre libertatea de exprimare și reprezentarea democratică.

În discursul susținut la București, Nicușor Dan a vorbit și despre importanța dialogului într-o societate democratică.

Președintele a subliniat că protestele și exprimarea publică a nemulțumirilor reprezintă forme legitime de participare civică, însă acestea trebuie însoțite de disponibilitatea pentru compromis și identificarea unor soluții comune.

„Și protestul și strigătul sunt mijloace democratice legitime și ele trebuie să fie folosite”, a afirmat șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a atras atenția că, în absența dialogului și a compromisului, societatea riscă să devină tot mai fragmentată.

Președintele a explicat că „este nevoie și de dialog și de compromis pentru consens”, în caz contrar existând riscul formării unei societăți „în care avem fiecare bulă cu strigătul ei”.

Mesajul său a vizat necesitatea păstrării unui spațiu de dezbatere în care opiniile diferite să poată fi exprimate și discutate, fără ca dialogul să fie înlocuit exclusiv de confruntare.

Președintele a salutat participarea la eveniment a unei delegații a Comisiei de la Veneția, conduse de Marta Cartabia.

Nicușor Dan a precizat că a discutat cu reprezentanții instituției despre felul în care cetățenii se raportează la Uniunea Europeană și despre sentimentul de apartenență la comunitatea europeană.

Șeful statului a ridicat întrebarea dacă cetățenii se identifică în mod real cu proiectul european sau dacă Uniunea Europeană continuă să fie percepută drept o structură abstractă, separată de identitatea națională.

„Ne simțim cu adevărat membri ai acestei uniuni sau e o abstracțiune la care ne raportăm cu singura noastră identitate națională? E o întrebare nu doar pentru cetățeni, ci și pentru instituțiile din țara asta care ar trebui să se angajeze într‐un dialog mai amplu cu corespondentele lor europene și internaționale”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele consideră că întărirea sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană presupune inclusiv o implicare mai activă a instituțiilor românești în dialogul cu partenerii europeni și internaționali.

În cadrul aceluiași discurs, șeful statului a abordat și modul în care este înțeles conceptul de stat de drept în România.

Nicușor Dan a apreciat că formularea poate părea dificil de înțeles pentru publicul larg, din cauza caracterului său abstract.

„Statul de drept sună extrem de abstract în limba română”, a afirmat președintele.

Acesta a sugerat că expresia „domnia legii” ar putea transmite mai clar semnificația principiului.

„Poate că domnia legii e ceva mult mai accesibil”, a comentat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului privind statul de drept „Rule of Law Forum”, eveniment dedicat dezbaterilor despre principiile democratice, funcționarea instituțiilor și respectarea legii.