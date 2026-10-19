O nouă lege va facilita accesul fermierilor la terenuri agricole. Aceștia le-ar putea cumpăra în leasing

Fermierii ar putea cumpăra terenuri agricole prin contracte de leasing, fără să fie nevoiți să achite integral prețul la momentul achiziției. Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat luni pregătirea unui proiect de lege care să faciliteze accesul agricultorilor la terenuri și să limiteze achizițiile realizate în scop speculativ. Noua legislație ar putea permite inclusiv transformarea unor împrumuturi existente în contracte de leasing funciar.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a declarat luni, la prezentarea bilanțului mandatului său, că autoritățile pregătesc un proiect legislativ privind introducerea leasingului funciar în România.

Inițiativa urmărește să rezolve una dintre problemele cu care se confruntă agricultorii care doresc să cumpere terenuri, respectiv lipsa capitalului necesar pentru achiziții.

Potrivit ministrului, actualul cadru legislativ nu oferă suficiente soluții pentru finanțarea cumpărării terenurilor agricole prin contracte pe termen mediu sau lung.

„Am discutat foarte mult despre încă un proiect, despre leasingul funciar. Aici avem o lipsă de capital şi o lipsă de legislaţie, de legiferare a cumpărării terenurilor prin contracte de împrumut sau leasing pe termen mediu sau lung”, a afirmat Tánczos Barna.

Mecanismul ar urma să fie disponibil atât fermierilor care administrează exploatații agricole mici, cât și celor care dețin ferme de mari dimensiuni.

Ministrul a precizat că obiectivul este sprijinirea persoanelor care cumpără terenuri pentru a le utiliza în activitatea agricolă, nu pentru a obține câștiguri din revânzarea acestora.

„Pentru capitalizarea fermierilor care într-adevăr vor să cumpere teren nu pentru speculă, ci pentru a avea la dispoziţie pentru activitatea agricolă este absolut necesară o modificare legislativă şi prin acest leasing funciar putem să venim în sprijinul tuturor fermierilor, mari sau mici, şi putem să îi degrevăm de lipsa de capital pentru investiţii”, a explicat ministrul.

Leasingul funciar ar permite achiziționarea și utilizarea terenurilor agricole prin plăți eșalonate pe o perioadă mai lungă.

În loc să achite integral valoarea terenului la începutul tranzacției, fermierul ar putea efectua plăți periodice, conform condițiilor stabilite prin contract.

Într-un asemenea mecanism, contractul ar trebui să precizeze durata finanțării, valoarea ratelor și momentul în care terenul intră definitiv în proprietatea cumpărătorului.

În cazul leasingului financiar obișnuit, finanțatorul achiziționează bunul și îl pune la dispoziția beneficiarului, care plătește rate pe durata contractului și poate dobândi dreptul de proprietate în condițiile convenite.

Aplicarea unui mecanism asemănător în cazul terenurilor agricole ar necesita prevederi specifice privind utilizarea suprafețelor, transferul proprietății și situațiile în care beneficiarul nu își mai poate achita ratele.

Deocamdată, Tánczos Barna nu a prezentat detaliile tehnice ale viitoarei legi.

Nu sunt cunoscute durata minimă sau maximă a contractelor, avansul care ar putea fi solicitat, condițiile de eligibilitate ori modul în care va fi stabilit prețul terenurilor.

Una dintre posibilitățile prezentate de ministrul interimar al Agriculturii privește fermierii care au contractat deja împrumuturi pentru cumpărarea terenurilor și întâmpină dificultăți financiare.

Tánczos Barna a menționat posibilitatea transformării acestor împrumuturi în contracte de leasing funciar.

„Acolo unde sunt probleme de plată a ratelor, în momentul de faţă putem să convertim acele împrumuturi în leasing funciar”, a declarat ministrul.

O astfel de conversie ar presupune schimbarea structurii de finanțare, însă condițiile concrete vor depinde de prevederile viitorului proiect legislativ.

Ministrul nu a precizat ce categorii de împrumuturi ar putea fi transformate în leasing funciar, ce instituții financiare ar participa la acest mecanism sau care ar fi condițiile necesare pentru aprobarea conversiei.

Tánczos Barna a atras atenția asupra concurenței dintre fermierii care doresc să își extindă exploatațiile și investitorii care dispun de resurse financiare considerabil mai mari.

Potrivit acestuia, agricultorii se confruntă cu dificultăți atât în activitatea de producție, cât și în valorificarea recoltelor, ceea ce le reduce capacitatea de a investi în cumpărarea unor noi suprafețe.

„Astăzi concurenţa din partea celor care dispun de capitaluri sau capital semnificativ în comparaţie cu fermierii care întâmpină probleme atât pe producţie cât şi pe valorificare şi duc lipsă de capital este foarte mare”, a afirmat Tánczos Barna.

Ministrul consideră că introducerea leasingului funciar ar putea facilita accesul agricultorilor la terenuri și ar putea reduce cumpărările realizate exclusiv în scop speculativ.

Acesta a făcut referire inclusiv la achizițiile efectuate prin intermediul unor fonduri de investiții.

„Cu siguranţă în perioada imediată următoare o să vină şi un proiect de lege care va sprijini fermierii şi va trece prin Parlament în vederea implementării unor soluţii inovatoare prin care fermierii să fie susţinuţi, iar specula sau achiziţiile prin diverse fonduri de investiţie a terenurilor agricole în interes speculativ să fie reduse”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

În prezent, vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan este reglementată în principal prin Legea nr. 17/2014.

Actul normativ stabilește procedura prin care pot fi vândute aceste terenuri și condițiile în care anumite categorii de persoane beneficiază de drept de preempțiune, adică de prioritate la cumpărare.

Printre categoriile care pot beneficia de acest drept, în condițiile prevăzute de lege, se numără coproprietarii, rudele și afinii, arendașii, precum și proprietarii unor investiții agricole realizate pe anumite terenuri.

Statul român, prin Agenția Domeniilor Statului, poate beneficia, de asemenea, de drept de preempțiune în condițiile legale.

Ordinea în care poate fi exercitat acest drept depinde de categoria cumpărătorului și de situația juridică a terenului.

Procedura de vânzare presupune, în general, afișarea ofertei și respectarea termenelor stabilite de legislație înainte de încheierea tranzacției.

Proiectul privind leasingul funciar urmează să fie prezentat în perioada următoare și înaintat Parlamentului. Până la stabilirea și adoptarea prevederilor sale, condițiile concrete în care fermierii vor putea cumpăra terenuri prin acest mecanism nu sunt încă definite.