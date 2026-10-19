Inflația și dobânzile ridicate schimbă regulile pentru populație și companii. Ce recomandă experții înaintea unei achiziții importante

Creșterea costului vieții, scumpirea energiei și dobânzile ridicate îi determină pe tot mai mulți europeni să își analizeze atent deciziile financiare. Fie că este vorba despre cumpărarea unei locuințe, contractarea unui credit sau deschiderea unei afaceri, specialiștii recomandă prudență, planificarea cheltuielilor și păstrarea unor rezerve financiare. Experți în gestionarea riscurilor financiare au explicat pentru Euronews ce măsuri pot lua gospodăriile și companiile pentru a face față incertitudinii economice.

Milioane de europeni se confruntă cu dificultăți tot mai mari atunci când trebuie să ia decizii financiare importante. Creșterea prețurilor, fluctuațiile costurilor energiei și împrumuturile mai scumpe fac ca planificarea bugetului, chiar și pentru câteva luni, să devină mai complicată.

Problema nu este reprezentată doar de scumpirile deja înregistrate, ci și de incertitudinea privind evoluția viitoare a prețurilor și dobânzilor.

În acest context, Euronews a discutat cu mai mulți specialiști în managementul riscurilor financiare, prezenți la cea de-a șasea ediție a Summitului Internațional al Trezoreriei HAT de la Atena, organizat de Asociația Elenă a Trezorierilor.

Experții au analizat principalele provocări cu care se confruntă populația și mediul de afaceri, de la oportunitatea unor achiziții importante până la gestionarea creditelor și protejarea lichidităților.

Este momentul potrivit pentru o achiziție majoră sau pentru deschiderea unei afaceri?

Janet Legge, director executiv adjunct al Asociației Trezorierilor Corporativi din Regatul Unit, consideră că prudența este justificată într-o perioadă în care evoluțiile internaționale sunt dificil de anticipat.

Întrebată ce le-ar recomanda persoanelor care intenționează să înceapă o afacere sau să facă o achiziție importantă, aceasta a explicat că deciziile trebuie analizate cu atenție.

„Cred că trebuie să urmărim evoluțiile o vreme și să fim oarecum precauți în acest moment”, a declarat Janet Legge pentru Euronews.

În cazul gospodăriilor, o astfel de abordare presupune evaluarea necesității achiziției și a impactului acesteia asupra economiilor disponibile.

O familie trebuie să stabilească dacă poate suporta cheltuiala fără să își epuizeze rezervele financiare și dacă este necesară contractarea unui împrumut.

De asemenea, trebuie luate în calcul situațiile în care veniturile ar putea scădea temporar sau cheltuielile esențiale, precum cele pentru energie și locuință, ar putea crește.

Specialista nu recomandă amânarea automată a tuturor investițiilor, ci luarea unor decizii bazate pe informații cât mai complete și pe evaluarea realistă a riscurilor.

Evoluția dobânzilor reprezintă una dintre principalele surse de incertitudine pentru persoanele care au deja împrumuturi sau intenționează să contracteze unele noi.

Janet Legge a explicat că, în Regatul Unit, existau așteptări privind reducerea dobânzilor, însă experiența ultimilor ani a demonstrat că prognozele pot fi rapid contrazise de evoluțiile economice.

„În ultimii ani auzim mereu că ratele dobânzilor sunt pe cale să scadă, apoi cresc din nou”, a afirmat aceasta.

În opinia sa, fluctuațiile dobânzilor ar putea deveni o caracteristică permanentă a mediului financiar.

„Vor merge în sus și în jos, iar noi va trebui să ne adaptăm”, a adăugat specialista.

Pentru persoanele care au credite, un aspect important este verificarea condițiilor contractuale.

Debitorii trebuie să știe dacă împrumutul are dobândă fixă sau variabilă, când poate fi modificată aceasta și în ce măsură schimbările se reflectă în rata lunară.

În cazul creditelor cu dobândă variabilă, o eventuală majorare poate crește suma plătită lunar și poate pune presiune suplimentară asupra bugetului familiei.

Gilles Bonn-Long, director executiv specializat în managementul numerarului corporativ, consideră că evoluțiile geopolitice internaționale contribuie la creșterea costului vieții.

Acesta a avertizat că prețurile ar putea continua să crească pe termen scurt, ceea ce face necesară o gestionare mai atentă a resurselor financiare.

Principalul său sfat pentru consumatori este „gestionarea atentă a cheltuielilor”.

În practică, această abordare presupune monitorizarea sistematică a sumelor cheltuite lunar și planificarea achizițiilor în funcție de priorități.

Cheltuielile esențiale, precum cele pentru locuință, energie și alte nevoi de bază, trebuie diferențiate de cele care pot fi reduse sau amânate.

O evidență clară a veniturilor și cheltuielilor poate ajuta gospodăriile să identifice zonele în care pot face economii și să evite asumarea unor obligații financiare pe care nu le pot susține.

Totodată, păstrarea unei rezerve de numerar poate oferi protecție în cazul unor cheltuieli neprevăzute sau al unei diminuări temporare a veniturilor.

Pentru companii, incertitudinea economică afectează atât costurile operaționale, cât și accesul la finanțare și capacitatea de planificare a investițiilor.

Gilles Bonn-Long a subliniat importanța strategiilor de acoperire a riscurilor financiare, cunoscute sub denumirea de hedging.

Aceste mecanisme permit companiilor să limiteze impactul unor modificări nefavorabile ale dobânzilor sau ale prețurilor materiilor prime.

„Din perspectiva unei companii, este important să existe politici de acoperire a riscurilor pentru a limita expunerea la creșterea ratelor dobânzilor variabile”, a explicat expertul.

Printre instrumentele disponibile se numără contractele de tip swap pe rata dobânzii, prin care companiile pot transforma, în anumite condiții, plățile bazate pe dobânzi variabile în plăți cu dobânzi fixe.

Strategii asemănătoare pot fi utilizate pentru limitarea riscurilor asociate fluctuațiilor prețurilor materiilor prime.

Aceste instrumente presupun însă costuri și riscuri proprii, motiv pentru care utilizarea lor trebuie adaptată nevoilor și expunerilor fiecărei companii.

O perspectivă mai optimistă a fost prezentată de Ralf Kesten, reprezentant al companiei germane cflox, specializată în gestionarea capitalului circulant.

Potrivit acestuia, dobânzile mai ridicate și crizele economice succesive au majorat costurile operaționale ale companiilor și au pus presiune asupra lichidității.

Cu toate acestea, firmele au în prezent la dispoziție mai multe instrumente care le pot ajuta să își gestioneze obligațiile financiare și să își protejeze activitatea.

„Observăm o creștere a prețurilor, dar există și soluții care pot ajuta companiile și pot împiedica consumatorii să fie suprasolicitați”, a declarat Ralf Kesten pentru Euronews.

Gestionarea eficientă a capitalului circulant poate contribui la reducerea presiunilor financiare, în special în cazul întreprinderilor care trebuie să achite furnizorii înainte de a încasa banii de la clienți.

Specialiștii consultați de Euronews consideră că incertitudinea economică impune o planificare financiară mai atentă, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri.

Pentru gospodării, această pregătire presupune cunoașterea situației financiare, controlul cheltuielilor și evaluarea capacității de a suporta noi obligații.

Pentru companii, prioritățile sunt identificarea din timp a riscurilor, protejarea lichidităților și adoptarea unor măsuri care să limiteze efectele fluctuațiilor dobânzilor și prețurilor.

Janet Legge a atras atenția că una dintre cele mai dificile întrebări este cât timp trebuie amânată o decizie importantă pentru a exista suficientă încredere în evoluția economiei.

Potrivit specialistei, soluția nu constă nici în grăbirea tuturor deciziilor, nici în amânarea lor pe termen nedeterminat.

O abordare mai eficientă presupune utilizarea informațiilor disponibile, o planificare realistă și păstrarea flexibilității necesare pentru adaptarea la eventualele schimbări economice.