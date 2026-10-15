Reguli noi pentru proprietarii de porci din România. Animalele și vehiculele pot fi confiscate. Ce prevede legea

Parlamentul României a adoptat miercuri, 14 octombrie 2026, modificările aduse Legii nr. 122/2023 privind creșterea porcilor și combaterea pestei porcine africane (PPA). Noile prevederi introduc sancțiuni mai severe pentru transporturile ilegale de animale, inclusiv confiscarea porcilor și a vehiculelor utilizate, dar stabilesc și reguli privind despăgubirile acordate fermierilor afectați de boală.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), modificările legislative urmăresc combaterea mai eficientă a pestei porcine africane, protejarea exploatațiilor și reducerea pierderilor provocate de această boală.

Una dintre cele mai importante modificări aduse Legii nr. 122/2023 vizează sancționarea transporturilor ilegale de porci.

Conform noilor prevederi adoptate de Parlament, transportul ilegal a șase sau mai mulți porci va constitui infracțiune. În asemenea situații, autoritățile vor putea dispune confiscarea animalelor transportate ilegal, precum și a vehiculelor utilizate pentru transport.

Pentru transporturile ilegale care implică până la cinci porci, legislația prevede aplicarea unor sancțiuni contravenționale.

Astfel, noile reglementări stabilesc o diferență între transporturile ilegale de până la cinci animale și cele care implică minimum șase porci. În primul caz se aplică sancțiuni contravenționale, în timp ce în al doilea caz fapta este încadrată ca infracțiune și atrage confiscarea animalelor și a mijloacelor de transport folosite.

Măsurile fac parte din modificările legislative destinate combaterii pestei porcine africane și protejării fermelor din România.

O altă modificare importantă privește despăgubirile acordate proprietarilor animalelor sacrificate din dispoziția autorităților în cadrul măsurilor de combatere a pestei porcine africane.

Noile prevederi stabilesc limite diferite de despăgubire, în funcție de categoria exploatației în care sunt crescute animalele.

Pentru gospodăriile populației, despăgubirile vor fi acordate în limita a cinci porci. În cazul anumitor categorii de exploatații comerciale, limita este de 50 de porci.

În schimb, fermele comerciale autorizate sanitar-veterinar vor beneficia de despăgubiri integrale pentru animalele sacrificate din dispoziția autorităților în cadrul măsurilor de combatere a bolii.

Prin urmare, nivelul despăgubirilor va fi stabilit în funcție de tipul exploatației, fiind prevăzute reguli distincte pentru gospodăriile populației, anumite exploatații comerciale și fermele comerciale autorizate sanitar-veterinar.

Modificările legislative introduc și măsuri suplimentare pentru monitorizarea exploatațiilor comerciale autorizate.

Direcțiile sanitar-veterinare vor institui zone de monitorizare cu o rază de 10 kilometri în jurul fermelor comerciale autorizate.

Această prevedere face parte din măsurile adoptate pentru combaterea pestei porcine africane și pentru protejarea exploatațiilor de creștere a porcilor.

Totodată, modificările Legii nr. 122/2023 includ prevederi referitoare la plata serviciilor prestate de medicii veterinari implicați în combaterea focarelor de pestă porcină africană.

Noile reglementări stabilesc și măsuri pentru o gestionare mai eficientă a populației de mistreți, în contextul eforturilor de combatere a bolii.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a salutat adoptarea modificărilor legislative de către Parlamentul României.

Potrivit acestuia, noile măsuri ar avea drept obiectiv protejarea fermelor românești, reducerea pierderilor provocate de pesta porcină africană și îmbunătățirea eficienței acțiunilor de combatere a bolii.