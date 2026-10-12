Bacterii periculoase descoperite în carne, cârnați și brânză. Aproape două tone de alimente au fost retrase de la vânzare

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bihor au identificat, în septembrie 2026, bacterii periculoase în mai multe produse alimentare, inclusiv carne, cârnați și brânză. În urma verificărilor, aproape două tone de alimente au fost retrase de la comercializare, iar amenzile aplicate în sectorul alimentar au depășit 500.000 de lei. Autoritatea a emis și 51 de decizii sau ordonanțe privind interzicerea ori suspendarea activității unor unități. În aceeași lună, în județ au fost confirmate două noi focare de pestă porcină africană.

Inspectorii DSVSA Bihor au desfășurat, în luna septembrie, 989 de controale pentru verificarea respectării normelor de siguranță alimentară, fiind inspectate unități de producție și procesare, supermarketuri, magazine, piețe, depozite, restaurante, carmangerii și măcelării.

Potrivit datelor comunicate de instituție, laboratorul sanitar-veterinar a realizat 1.975 de analize pentru verificarea siguranței alimentelor, iar opt dintre probele examinate au înregistrat rezultate neconforme.

În două probe de carne, respectiv carne de pasăre și carne tocată, analizele au evidențiat prezența bacteriei Salmonella. Alte rezultate au indicat contaminarea unei probe de cârnați cu Listeria monocytogenes și prezența stafilococului într-o probă de brânză. Totodată, bacteria Escherichia coli (E. coli) a fost identificată într-o probă de carne preparată.

Nereguli au fost constatate și în cazul a două probe de apă, în care au fost depistate E. coli, bacterii coliforme și enterococi. Separat, o altă probă de brânză a fost declarată neconformă deoarece nu respecta parametrii referitori la conținutul de cloruri și grăsime.

Comunicatul DSVSA Bihor nu identifică unitățile din care au fost prelevate produsele contaminate și nu menționează dacă alimentele respective au fost comercializate către consumatori.

Verificările desfășurate în sectorul alimentar din județul Bihor s-au încheiat cu 35 de sancțiuni, dintre care 30 au fost amenzi contravenționale, valoarea cumulată a acestora ajungând la 506.200 de lei.

În urma neregulilor constatate, autoritatea sanitar-veterinară a dispus retragerea de la comercializare și distrugerea unei cantități totale de 1.893,5 kilograme de produse alimentare.

Printre problemele identificate în timpul controalelor s-au numărat absența documentelor necesare pentru stabilirea trasabilității produselor și condițiile necorespunzătoare de igienă din spațiile în care erau manipulate sau procesate alimentele.

„Principalele neconformități constatate în acest sector au fost reprezentate de lipsa documentelor referitoare la trasabilitatea alimentelor și starea de igienă necorespunzătoare a spațiilor de lucru”, arată DSVSA Bihor.

Reprezentanții instituției nu au prezentat o situație detaliată a produselor care formează cantitatea de 1.893,5 kilograme retrasă de pe piață. De asemenea, nu au precizat dacă printre acestea se află și alimentele în care analizele de laborator au evidențiat prezența bacteriilor.

În cursul lunii septembrie, inspectorii DSVSA Bihor au gestionat și 17 notificări primite prin sistemele europene RASFF și AAC, utilizate pentru schimbul de informații între autoritățile statelor membre cu privire la riscurile pentru siguranța alimentelor și la neregulile din lanțul alimentar.

RASFF reprezintă sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje, în timp ce AAC permite cooperarea administrativă între autoritățile competente. Documentul transmis de DSVSA Bihor nu menționează produsele care au făcut obiectul celor 17 notificări.

În aceeași perioadă, instituția a emis 51 de ordonanțe sau decizii prin care a dispus interzicerea ori suspendarea desfășurării activității unor unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar.

Autoritatea nu a comunicat numărul exact al unităților afectate de aceste măsuri și nici motivele care au determinat emiterea fiecărei decizii sau ordonanțe.

În sectorul sănătății și bunăstării animalelor, inspectorii DSVSA Bihor au efectuat 2.025 de activități de control în luna septembrie, verificările fiind realizate în ferme, gospodării, cabinete și farmacii veterinare, alte unități de profil, precum și în trafic.

Acțiunile de control au dus la aplicarea a 21 de sancțiuni, dintre care 16 amenzi contravenționale, în valoare totală de 42.200 de lei.

Neregulile identificate au vizat, în principal, vânzarea animalelor fără documentele obligatorii, deținerea exemplarelor neidentificate, nerespectarea măsurilor generale de prevenire a bolilor și neactualizarea informațiilor în baza națională de date.

„Principalele neconformități constatate au fost reprezentate de comercializarea de animale fără documente, deținerea de animale neidentificate, nerespectarea măsurilor de profilaxie generală și neactualizarea datelor din baza națională de date BND-SNIIA”, precizează DSVSA.

În ceea ce privește evoluția pestei porcine africane, autoritățile sanitar-veterinare au declarat două focare noi în septembrie, localizate în Sărsig și Adoni.

În același interval, DSVSA Bihor a anunțat stingerea a 22 de focare, distribuite astfel: 11 în Cubulcut, șapte în Viișoara și câte unul în Petreu, Albiș, Avram Iancu și Satu Barbă.

Potrivit informațiilor publicate anterior de ebihoreanul.ro, cazurile de pestă porcină africană au continuat să fie înregistrate în județ și pe parcursul anului 2026, în timp ce autoritățile au aplicat măsurile prevăzute pentru eradicarea bolii.

Activitatea de laborator desfășurată de DSVSA Bihor în septembrie 2026 a inclus, în total, 5.628 de analize în domeniile siguranței alimentare și sănătății animale.

Dintre acestea, 20 au avut rezultate neconforme, potrivit bilanțului lunar comunicat de instituție. În sectorul siguranței alimentare au fost efectuate 1.975 de analize, dintre care opt au indicat neconformități.