TOP alimente care ajută organismul să producă mai mult colagen! Cum te poți menține tânără mai mult timp

Colagenul scade natural odată cu vârsta, iar pielea este printre primele locuri unde schimbările pot deveni vizibile. Totuși, nu doar suplimentele pot furniza organismului ceea ce îi trebuie. Anumite produse alimentare pot oferi proteinele și nutrienții implicați în producerea colagenului.

Colagenul este una dintre cele mai importante proteine din organism și intră în structura pielii, oaselor, cartilajelor, tendoanelor și ligamentelor. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, producția naturală de colagen începe să scadă, proces care poate contribui, printre altele, la pierderea elasticității pielii și la modificări ale țesuturilor conjunctive.

Alimentația nu poate opri procesul natural de îmbătrânire, însă poate furniza organismului proteinele și nutrienții necesari pentru producerea colagenului.

Supa preparată din oase de vită, pui sau pește este una dintre cele mai cunoscute surse alimentare de gelatină și colagen. Prin fierbere îndelungată, colagenul și alte componente ale țesutului conjunctiv trec parțial în lichid.

Pentru o supă de oase pot fi folosite aproximativ un kilogram de oase, împreună cu legume precum ceapă, morcov și țelină. Oasele se acoperă cu apă și se fierb la foc mic timp de mai multe ore. Rezultatul este un preparat bogat în gelatină, însă cantitatea de colagen poate varia considerabil în funcție de tipul oaselor folosite și de modul de preparare.

Supa de oase nu reprezintă, însă, un aliment „miraculos”. Valoarea sa nutritivă trebuie privită în contextul întregii alimentații, iar concentrația de colagen diferă de la o rețetă la alta.

Țesuturile conjunctive ale animalelor se numără printre cele mai importante surse naturale de colagen. Pielea, tendoanele, cartilajele și oasele de pui conțin colagen, motiv pentru care preparatele în care aceste componente sunt gătite împreună pot furniza gelatină și peptide provenite din colagen.

Carnea de pui și de curcan contribuie, în primul rând, cu proteine și aminoacizi necesari organismului. Nu este obligatoriu consumul pielii pentru a avea o alimentație care susține sinteza colagenului, mai ales că aceasta aduce și o cantitate importantă de grăsime.

Peștele este o altă sursă interesantă, în special atunci când sunt consumate și părțile care conțin țesut conjunctiv. Pielea, solzii și oasele sunt bogate în colagen, iar aceste componente sunt folosite și în industria suplimentelor pentru obținerea colagenului marin.

Sardinele consumate cu oasele moi pot aduce, pe lângă proteine și acizi grași Omega-3, calciu și fosfor. În cazul peștelui întreg, pielea și oasele pot contribui la aportul de colagen, mai ales atunci când sunt folosite la prepararea supelor sau ciorbelor.

Somonul, sardinele, macroul și alte specii de pește gras sunt valoroase în alimentație și datorită conținutului de Omega-3. Acești acizi grași nu sunt colagen, însă reprezintă nutrienți importanți într-o alimentație echilibrată.

Ouăle sunt uneori incluse pe listele alimentelor „care conțin colagen”, însă situația este mai nuanțată. Oul nu este o sursă importantă de colagen alimentar. În schimb, furnizează proteine de calitate și aminoacizi pe care organismul îi poate folosi în numeroase procese, inclusiv pentru formarea proteinelor structurale.

Din acest motiv, ouăle pot face parte fără probleme dintr-o alimentație orientată spre sănătatea pielii, oaselor și mușchilor, dar nu trebuie considerate echivalentul unei surse directe de colagen, precum țesuturile conjunctive sau gelatina.

Nu este suficient să consumăm alimente care furnizează proteine. Organismul are nevoie și de anumite vitamine și minerale pentru a produce colagen. Un rol esențial îl are vitamina C, implicată în procesul de sinteză a colagenului.

Fructele și legumele reprezintă surse importante de vitamina C. Ardeiul gras, citricele, kiwi, căpșunile, broccoli, varza și verdețurile pot contribui la aportul zilnic.

O combinație simplă poate fi o masă care conține o sursă de proteine, alături de legume sau fructe bogate în vitamina C. În acest fel, alimentația poate furniza atât aminoacizii necesari, cât și un nutrient important pentru procesul de sinteză a colagenului.

Lactatele nu sunt surse importante de colagen. Ele furnizează însă proteine, calciu și alți nutrienți care contribuie la sănătatea generală a organismului.

Același principiu se aplică leguminoaselor precum fasolea, lintea și năutul. Ele nu conțin colagen, deoarece colagenul este o proteină specifică țesuturilor animale. Leguminoasele oferă însă proteine vegetale și alți nutrienți care completează dieta.