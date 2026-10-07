OMS, în alertă! Ciuma pneumonică, învăluită în mister: ce au descoperit autoritățile după decesul din Siberia

Moartea unei cercetătoare de la un institut specializat în studierea unor agenți patogeni periculoși a declanșat măsuri sanitare în Rusia și a atras atenția Organizației Mondiale a Sănătății, Statelor Unite și Uniunii Europene.

Aproape 200 de persoane au fost plasate sub supraveghere medicală, iar accesul în mai multe unități sanitare a fost restricționat. Zeci de angajați ai institutului au fost, de asemenea, izolați după apariția cazului. Autoritățile investighează circumstanțele în care s-a îmbolnăvit și a murit cercetătoarea.

În centrul atenției se află suspiciunea unei posibile infecții cu ciumă pneumonică, una dintre formele grave ale acestei boli infecțioase. Până în prezent, autoritățile ruse nu au confirmat oficial că decesul a fost provocat de bacteria responsabilă pentru ciumă.

Alarma a început după decesul Dariei Șipilova, o cercetătoare în vârstă de 28 de ani care lucra la Institutul Anti-Ciumă din Irkutsk, în Siberia. Femeia s-a îmbolnăvit brusc și a murit pe 2 octombrie, după ce fusese internată cu simptome severe.

Autoritățile ruse au comunicat ca diagnostic „pneumonie de etiologie necunoscută”. Ulterior, informațiile publicate de presa locală au indicat posibilitatea unei infecții cu ciumă pneumonică, boală provocată de bacteria Yersinia pestis.

Cazul a atras o atenție suplimentară și din cauza locului de muncă al femeii. Institutul din Irkutsk se ocupă de cercetarea ciumei și a altor agenți patogeni periculoși.

Siberia este una dintre regiunile în care bacteria Yersinia pestis circulă în mod natural în populațiile de animale sălbatice. Presa independentă rusă a relatat despre posibilitatea producerii unui incident în laborator, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial.

Rusia susține că testele efectuate după apariția cazului nu au identificat microorganisme asociate activității profesionale a cercetătoarei. În același timp, amploarea măsurilor sanitare adoptate după deces a atras atenția asupra situației din Irkutsk.

Aproape 200 de persoane care ar fi intrat în contact cu cercetătoarea au fost monitorizate medical. Peste 60 dintre colegii acesteia au fost izolați în institut, potrivit informațiilor prezentate despre măsurile luate de autorități.

Accesul în mai multe unități medicale a fost restricționat, inclusiv în zone ale spitalului în care fusese tratată femeia. Măsurile au fost luate în timp ce autoritățile verifică dacă există vreo legătură între boala cercetătoarei și activitatea desfășurată la institut.

Până în prezent, autoritățile nu au raportat apariția unor simptome de boală la persoanele aflate sub supraveghere. Monitorizarea contacților continuă, pe fondul verificărilor privind cauza exactă a decesului.

Ciuma pneumonică este forma bolii care afectează plămânii și prezintă un risc de transmitere între oameni prin picături respiratorii, în special în cazul contactului apropiat. Spre deosebire de forma bubonică, această variantă poate fi transmisă de la o persoană la alta.

Boala poate evolua rapid și poate deveni fatală dacă tratamentul nu este început la timp. Există însă antibiotice eficiente împotriva infecției, iar controlul focarelor presupune identificarea rapidă a cazurilor, tratament și izolarea persoanelor care au intrat în contact cu bolnavii.

Organizația Mondială a Sănătății urmărește situația din Rusia și a solicitat Moscovei informații suplimentare. Cererea de date a apărut și după relatări potrivit cărora un al doilea angajat al institutului ar fi prezentat simptome de pneumonie.

OMS precizează că nu există în prezent dovezi privind declanșarea unei epidemii sau pandemii. Evaluarea organizației indică un risc moderat spre scăzut pentru regiunea Irkutsk, scăzut pentru Rusia în ansamblu și foarte scăzut pentru Europa.

Potrivit Reuters, Rospotrebnadzor a anunțat că a efectuat aproape 5.000 de teste și că acestea nu au identificat agenți patogeni periculoși. Autoritatea rusă susține, de asemenea, că nu există un risc epidemic.

În paralel, OMS continuă să solicite informații despre cauza exactă a morții cercetătoarei și despre rezultatele investigațiilor efectuate de autoritățile ruse. Organizația urmărește, de asemenea, informațiile privind eventuale alte persoane afectate.

Washingtonul a cerut la rândul său Moscovei să furnizeze rapid și transparent date despre situația din Siberia. Solicitarea vine în contextul preocupărilor internaționale legate de cazul de la institutul din Irkutsk.

Ambasada SUA la Moscova a emis și o alertă sanitară privind situația și le-a recomandat cetățenilor americani să urmărească informațiile oficiale. Ambasada a reiterat, totodată, recomandarea existentă ca cetățenii Statelor Unite să părăsească Rusia.

Recomandarea americană de plecare nu a fost introdusă acum din cauza suspiciunii de ciumă. Avertismentul SUA de nivel 4 era deja în vigoare și invoca războiul din Ucraina, riscul unor detenții și capacitatea limitată a Washingtonului de a acorda asistență consulară în Rusia.