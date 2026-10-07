OMS cere explicații Rusiei. Un al doilea angajat al unui centru pentru cercetarea ciumei ar avea pneumonie

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut autorităților ruse informații suplimentare după apariția unor relatări potrivit cărora un al doilea angajat al unui centru pentru cercetarea ciumei din Siberia ar suferi de pneumonie cu o cauză încă nedeterminată. Solicitarea vine după moartea unei cercetătoare de 28 de ani de la Institutul pentru Combaterea Ciumei din Irkutsk, caz care este deja investigat de OMS.

În spațiul public au apărut speculații potrivit cărora tânăra s-ar fi putut infecta cu ciumă pneumonică în urma unui accident de laborator. Autoritățile ruse afirmă însă că nu au fost descoperite cazuri de ciumă în rândul persoanelor care au intrat în contact cu cercetătoarea și susțin că situația este sub control.

OMS a anunțat miercuri că a solicitat autorităților ruse informații despre relatările din presă privind un al doilea angajat al centrului din Siberia care ar suferi de pneumonie cu o cauză necunoscută.

Organizația încearcă să stabilească originea pneumoniei severe și agentul patogen care a determinat autoritățile să adopte măsuri de sănătate publică.

Cazul vine după decesul unei cercetătoare în vârstă de 28 de ani de la Institutul pentru Combaterea Ciumei din Irkutsk. Femeia a murit vineri într-un spital din orașul Șelehov, aflat în apropiere de Irkutsk.

Ulterior, au apărut speculații că aceasta ar fi putut contracta ciumă pneumonică în urma unui incident produs în laborator.

Potrivit canalului People of Baikal, femeia, identificată drept Daria Chipilova, s-ar fi putut infecta după spargerea unei eprubete.

Autoritatea sanitară din Rusia a anunțat marți că nu au fost identificate cazuri de ciumă printre persoanele care au intrat în contact cu cercetătoarea decedată.

Guvernatorul regional Igor Kobzev a declarat luni că analizele post-mortem realizate de o comisie specială de experți din cadrul Rospotrebnadzor au indicat drept cauză a morții o „pneumonie” cu origine „nedeterminată”.

Potrivit anchetei, analizele nu ar fi identificat microorganisme asociate activității profesionale a cercetătoarei.

„În probele sale biologice nu a fost detectat niciun microorganism legat de activitatea sa profesională”, a transmis Rospotrebnadzor.

Instituția a precizat și că niciun alt angajat al institutului nu a solicitat asistență medicală.

Organizația Mondială a Sănătății a evaluat marți riscul asociat situației drept „scăzut” pentru Rusia și „foarte scăzut” pentru Europa.

Autoritățile ruse au transmis, la rândul lor, că situația se află sub control.

În același timp, canale de Telegram și instituții media locale au relatat că mai multe spitale din Irkutsk ar fi introdus o carantină cu o durată de trei săptămâni.

Rospotrebnadzor a respins aceste informații și a susținut că nu au fost introduse restricțiile despre care se vorbește în mediul online.

„În prezent, circulă online o informaţie falsă privind instituirea unui regim sanitar şi epidemiologic întărit şi a unor restricţii stricte în regiunea Irkutsk”, a transmis agenția rusă de sănătate publică.

Rospotrebnadzor susține că situația sanitară și epidemiologică rămâne stabilă atât în regiunea Irkutsk, cât și în orașele Irkutsk și Șelehov.

În acest context, OMS încearcă să obțină informații suplimentare de la autoritățile ruse pentru a clarifica atât cauza pneumoniei severe, cât și natura agentului patogen implicat.