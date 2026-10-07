UE pregătește aproape 1.600 de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Este cea mai mare listă prezentată până acum

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate, pe 7 octombrie, aproape 1.600 de noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități asociate complexului militar-industrial al Rusiei. Măsurile trebuie să primească aprobarea finală a miniștrilor de Externe ai UE, care se vor reuni pe 12 octombrie la Luxemburg.

Noua listă este cea mai mare de acest fel prezentată până acum pentru analiză la nivelul Uniunii Europene, potrivit Kyiv Independent. După adoptarea sancțiunilor, numărul total al persoanelor și entităților vizate de măsurile europene în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei va ajunge la aproximativ 3.000.

Măsurile pregătite de Uniunea Europeană vizează o gamă largă de companii și organizații asociate industriei ruse de apărare.

Printre domeniile vizate se numără construcția navală, aviația, electronica, repararea vehiculelor blindate și sectorul aerospațial.

Lista fusese consultată și prezentată anterior de Kyiv Independent, pe 21 septembrie. Aceasta include actori din mai multe componente ale industriei ruse de apărare, de la șantiere navale și companii din aviație până la producători de electronice și unități specializate în repararea vehiculelor blindate.

Dimensiunea listei face ca aceasta să fie cea mai mare serie unică de noi sancțiuni prezentată până acum pentru analiză la nivelul UE.

Ambasadorii celor 27 de state membre au ajuns la un acord unanim asupra măsurilor pe 7 octombrie. Pentru intrarea lor în vigoare mai este necesară adoptarea oficială de către miniștrii de Externe.

După adoptarea actualelor măsuri, Uniunea Europeană intenționează să schimbe modul în care introduce sancțiunile împotriva Rusiei.

În loc să aștepte formarea unor pachete ample, care reunesc un număr foarte mare de măsuri, UE ar urma să adopte în mod continuu liste mai mici de persoane și entități sancționate.

Schimbarea ar permite adoptarea măsurilor restrictive într-un ritm mai constant și ar elimina necesitatea ca fiecare nouă serie de sancțiuni să ajungă la dimensiunea pachetului aprobat în principiu pe 7 octombrie.

Noua abordare a început deja să fie aplicată în ultimele săptămâni.

Uniunea Europeană a adoptat separat sancțiuni împotriva unor cetățeni ruși implicați, potrivit autorităților europene, în acțiuni menite să împiedice participarea partidului de opoziție „Yabloko” la alegerile parlamentare.

Alte măsuri au vizat persoane implicate în răpirea copiilor ucraineni și în răspândirea propagandei în Europa.

În paralel cu măsurile care vizează complexul militar-industrial, Uniunea Europeană pregătește o altă listă de sancțiuni. Aceasta îi vizează pe cei acuzați de fraudarea alegerilor desfășurate în Rusia în luna septembrie.

Pe lista pregătită de UE ar urma să fie incluși și candidați care au participat la alegeri organizate pe teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Prin această abordare, Uniunea Europeană ar putea introduce sancțiuni mai rapid și în funcție de evoluțiile concrete, fără să mai fie necesară reunirea unui număr foarte mare de măsuri într-un singur pachet.

Următorul pas pentru cele aproape 1.600 de sancțiuni aprobate de ambasadorii statelor membre este reuniunea miniștrilor de Externe ai Uniunii Europene. Aceasta este programată pentru 12 octombrie, la Luxemburg, când măsurile urmează să fie adoptate oficial.