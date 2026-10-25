Aveau ITP valabil, dar ascundeau probleme grave. Ce au descoperit inspectorii
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Șofer
Mii de vehicule care circulau pe drumurile din România au fost depistate cu deficiențe tehnice grave, deși aveau inspecția tehnică periodică valabilă. Datele transmise de Registrul Auto Român (RAR) arată că, în primele opt luni din 2026, inspectorii au identificat peste 3.000 de vehicule cu probleme considerate un pericol iminent de accident. Dintre acestea, 97,6% aveau ITP în termen de valabilitate.
Mașini cu frâne și direcție defecte, depistate în trafic. Detaliul surprinzător din datele RAR
Situația arată că existența unei inspecții tehnice valabile nu exclude posibilitatea ca un vehicul să prezinte defecțiuni care afectează siguranța circulației. Verificările efectuate în trafic au scos la iveală probleme la sisteme esențiale pentru controlul mașinii, în special la frâne și direcție.
În perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, inspectorii Registrului Auto Român au identificat 3.191 de vehicule cu deficiențe considerate un pericol iminent de accident. Potrivit datelor furnizate de instituție, 97,6% dintre acestea aveau inspecția tehnică periodică valabilă.
În intervalul similar din 2025, numărul vehiculelor depistate cu asemenea probleme a fost de 3.310. Dintre acestea, 97% aveau ITP valabil, conform răspunsului transmis de RAR publicației Newsweek.
Proporția vehiculelor cu inspecția tehnică în termen a fost ridicată și în cazul tuturor mașinilor verificate la care au fost constatate deficiențe majore sau periculoase. În primele opt luni din 2026, 96,7% dintre aceste vehicule aveau ITP valabil, comparativ cu 96,8% în aceeași perioadă a anului precedent.
Datele evidențiază diferența dintre valabilitatea inspecției tehnice și starea efectivă a unui vehicul în momentul controlului rutier. Deși ITP-ul era în termen, inspectorii au constatat defecțiuni care puteau afecta funcționarea unor sisteme importante pentru siguranța în trafic.
Defecțiuni la frâne și direcție, descoperite în timpul controalelor
Potrivit informațiilor furnizate de Registrul Auto Român, sistemul de frânare s-a numărat printre componentele la care au fost identificate frecvent deficiențe. În primele opt luni din 2026, inspectorii au constatat probleme la sistemul de frânare în cazul a 3.011 vehicule.
Deficiențe la sistemul de direcție au fost identificate la 857 de vehicule, în timp ce alte 60 prezentau probleme la punți, axe și fuzete. Un singur vehicul putea avea deficiențe la mai multe sisteme, astfel că aceste categorii nu reprezintă neapărat grupuri distincte de mașini.
Cea mai frecventă deficiență menționată în datele RAR a fost funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului de avertizare ABS. Problema a fost constatată la 838 de vehicule verificate în trafic.
Alte 436 de vehicule prezentau deficiențe legate de reglajul frânei de staționare. În plus, inspectorii au identificat joc excesiv în articulațiile sistemului de direcție la 414 vehicule, o problemă care afectează componentele responsabile de controlul direcției de deplasare.
În 343 de cazuri au fost constatate deficiențe privind cursa sau rezerva de cursă a dispozitivului de acționare a frânei de serviciu. Problemele descoperite au vizat, astfel, atât sistemele responsabile de încetinirea și oprirea vehiculului, cât și componentele care permit menținerea controlului asupra acestuia.
Improvizații la suspensie: bucăți de lemn montate între componente
Pe lângă deficiențele constatate la frâne și direcție, inspectorii RAR au identificat și improvizații la sistemele de suspensie ale unor vehicule. Unul dintre cazurile prezentate public de instituție a vizat o autoutilitară la care fusese montat un bloc de lemn între componentele suspensiei.
Imaginile publicate de Registrul Auto Român arată bucăți de lemn introduse în ansamblul suspensiei, între elemente metalice. Soluția improvizată a fost prezentată într-o postare publică a instituției.
Fotografiile au fost însoțite de explicații privind situația identificată, iar cazul a fost ilustrat prin imagini distribuite pe pagina de Facebook a RAR. Exemplul face parte din informațiile prezentate public de instituție despre deficiențele tehnice descoperite la vehiculele care circulă pe drumurile publice.
Ce verifică RAR în trafic și ce înseamnă un ITP valabil
Potrivit Registrului Auto Român, controalele tehnice desfășurate în trafic urmăresc identificarea vehiculelor care nu mai îndeplinesc condițiile necesare pentru circulația pe drumurile publice. Verificările au și rolul de a asigura o supraveghere suplimentară a activității stațiilor autorizate pentru efectuarea inspecțiilor tehnice periodice.
Inspecția tehnică periodică atestă starea vehiculului la momentul efectuării verificării. Valabilitatea acesteia nu înseamnă însă că mașina nu poate dezvolta ulterior defecțiuni care să îi afecteze siguranța.
Problemele pot apărea după efectuarea ITP-ului, iar controalele desfășurate în trafic permit identificarea unor deficiențe existente la momentul verificării. Datele pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2026 arată că, dintre cele 3.191 de vehicule considerate un pericol iminent de accident, aproape 98% aveau inspecția tehnică periodică încă valabilă.
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