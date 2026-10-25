Fără facultate și fără experiență: meseriile care îți pot aduce venituri până la 7.500 de lei

O facultate nu este o condiție obligatorie pentru toate locurile de muncă bine plătite. În domenii precum gastronomia, prelucrarea lemnului sau serviciile de livrare există posturi pentru care veniturile nete lunare pot ajunge la câteva mii de lei, în funcție de ocupație, experiență și cerințele angajatorului.

Datele publicate de iajob.ro indică salarii de până la 7.500 de lei pentru anumite poziții, inclusiv pentru meseria de bucătar. Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, accesul la informații despre remunerație poate face diferența între o ofertă potrivită și una care nu corespunde așteptărilor. Pe platforma dedicată angajărilor rapide, peste 82% dintre anunțurile publicate de la începutul anului au inclus salariul oferit.

Procentul este mai mare decât cel înregistrat pe eJobs.ro, unde salariul a fost precizat în 42% dintre anunțurile publicate, potrivit datelor furnizate de cele două platforme. Diferența evidențiază cât de des întâlnită este publicarea remunerației în anunțurile de pe iajob.ro.

Nu toate ocupațiile presupun absolvirea unei facultăți, iar unele permit obținerea unor venituri apropiate de cele oferite pentru posturi care solicită pregătire profesională mai îndelungată. În numeroase cazuri, experiența acumulată, calificarea și responsabilitățile efective influențează nivelul salariului.

Potrivit datelor iajob.ro, un tâmplar cu trei până la cinci ani de experiență poate câștiga aproximativ 7.000 de lei net lunar. Pentru bucătari, veniturile menționate se situează între 5.000 și 7.500 de lei, în timp ce un cofetar-patiser poate primi între 5.000 și 5.500 de lei pe lună.

Și alte ocupații apar în lista salariilor comunicate de platformă. Un livrator poate obține între 4.100 și 5.500 de lei net lunar, iar venitul unui stivuitorist este estimat la 3.500-4.000 de lei.

Valorile sunt orientative și nu reprezintă salarii garantate pentru fiecare angajat din domeniile respective. Localitatea, angajatorul, experiența profesională și atribuțiile postului pot determina diferențe între ofertele disponibile.

Persoanele care nu au lucrat anterior au acces și ele la o parte dintre oportunitățile de pe piața muncii. Datele iajob.ro arată că aproape jumătate dintre posturile publicate de la începutul anului au fost destinate candidaților entry level, categorie care include persoane aflate la începutul parcursului profesional.

Mai mult, aproape 25% dintre anunțuri nu au impus nicio condiție privind experiența anterioară. Astfel de oferte pot fi relevante atât pentru tinerii care caută primul loc de muncă, cât și pentru persoanele care intenționează să treacă la o altă ocupație.

Salariul reprezintă însă doar unul dintre elementele care trebuie analizate înainte de acceptarea unei oferte. Programul de lucru, responsabilitățile, cerințele de calificare și beneficiile suplimentare pot influența alegerea unui post, mai ales atunci când sunt comparate mai multe oportunități.

Pentru pozițiile entry level, media salarială netă la nivel național este de 4.000 de lei, conform comparatorului Salario. Această valoare oferă un reper general, însă nu înseamnă că fiecare angajator oferă aceeași remunerație sau că toate posturile fără experiență au salarii similare.

Distribuția geografică a anunțurilor este un alt element relevant pentru persoanele care caută un loc de muncă. Potrivit informațiilor comunicate de iajob.ro, cele mai multe poziții publicate pe platformă au fost disponibile în București, Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.

Candidații pot verifica ofertele în funcție de localitatea în care doresc să lucreze, de pregătirea pe care o au și de condițiile solicitate de angajator. Pentru persoanele dispuse să își schimbe domeniul de activitate, anunțurile care nu cer experiență pot reprezenta o posibilitate de intrare într-o altă profesie.

Înainte de trimiterea unei candidaturi, este utilă verificarea tuturor informațiilor disponibile în anunț, în special a salariului și a programului. Cerințele postului trebuie analizate separat, deoarece lipsa studiilor universitare nu înseamnă automat că nu sunt necesare o calificare profesională, anumite competențe sau experiență practică.

La momentul prezentării datelor, eJobs.ro avea publicate peste 15.000 de locuri de muncă, iar iajob.ro oferea aproximativ 8.400 de oportunități. Numărul anunțurilor disponibile pe cele două platforme le permite candidaților să consulte oferte din mai multe domenii și să compare condițiile de angajare.

Pe eJobs.ro, persoanele interesate pot căuta posturi în funcție de criteriile proprii și pot analiza cerințele fiecărui angajator. Pe iajob.ro, contactarea angajatorilor se poate face direct, prin telefon, WhatsApp sau e-mail, fără obligativitatea creării unui CV.

Modalitatea de aplicare diferă, așadar, în funcție de platformă și de oferta publicată. În ambele situații, informațiile despre remunerație, experiența cerută și condițiile de lucru pot fi folosite pentru a identifica posturile care corespund profilului candidatului.