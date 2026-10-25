Cât ajunge să coste îngrijirea unui copil în România. Salariile bonelor și tarifele pe oră

Potrivit Helperz.ro, platformă care oferă informații despre tarifele serviciilor de babysitting, salariul unei bone este influențat de mai mulți factori, printre care experiența profesională, programul de lucru, orașul, numărul copiilor și responsabilitățile asumate. În 2026, tarifele sunt mai mari comparativ cu anii precedenți, pe fondul inflației și al cererii pentru servicii de îngrijire a copiilor.

Pentru un program de opt ore pe zi, remunerația poate porni de la aproximativ 3.500 de lei pe lună și poate depăși 6.000 de lei în cazul persoanelor cu experiență sau al posturilor care presupun atribuții suplimentare.

Tarifele orare sunt mai ridicate în marile centre urbane, în timp ce în localitățile mai mici și în mediul rural serviciile de îngrijire a copiilor pot costa mai puțin. Diferențele se observă atât în cazul colaborărilor ocazionale, cât și al angajărilor pe termen lung.

Potrivit tarifelor orientative publicate pentru 2026, în București, serviciile unei bone ocazionale costă între 35 și 55 de lei pe oră. În Cluj-Napoca, intervalul indicat este de 30–50 de lei pe oră, iar în Timișoara, de 30–45 de lei pe oră. În orașele medii, tarifele se situează între 25 și 40 de lei pe oră, în timp ce în orașele mici și în mediul rural pot coborî la 18–30 de lei.

Sumele sunt orientative și nu reprezintă tarife obligatorii sau medii oficiale pentru fiecare localitate. Prețul negociat poate varia în funcție de disponibilitatea bonei, intervalul orar solicitat, numărul copiilor și activitățile pe care aceasta trebuie să le îndeplinească.

Pentru un program cu normă întreagă, de opt ore pe zi și cinci zile pe săptămână, venitul lunar poate varia între aproximativ 3.500 și peste 6.000 de lei, în funcție de experiență și de atribuțiile postului. În cazul colaborărilor cu program redus, remunerația poate ajunge la 2.000–3.500 de lei pe lună, în funcție de numărul de ore lucrate.

Bonele interne, care locuiesc în casa familiei angajatoare, pot avea salarii mai mari decât cele care lucrează după un program fix și pleacă la finalul zilei. Pe lângă remunerația lunară, familia asigură de regulă cazarea și masa, iar condițiile concrete depind de oferta de angajare.

Un exemplu publicat de agenția Select Family, pentru o familie din zona Ilfov, prevede un salariu net de 6.000–6.500 de lei pe lună. Postul presupune îngrijirea unui bebeluș și a unui copil preșcolar, iar oferta include cazare, masă și o cameră separată. Anunțul menționează patru zile libere pe lună și solicită cel puțin un an de experiență.

O altă ofertă de recrutare, publicată de Profiles Recruitment pentru o familie din București, indică un salariu lunar de 3.000–3.500 de lei pentru o bonă internă care trebuie să îngrijească un copil de nouă luni. Familia asigură hrana și cazarea, iar atribuțiile sunt limitate la îngrijirea și supravegherea copilului. Oferta menționează și două weekenduri libere pe lună, precum și un contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Aceste anunțuri arată că salariile pentru posturile interne nu sunt uniforme. Diferențele pot fi influențate de numărul copiilor, programul de lucru, zilele libere și nivelul de implicare cerut de familie.

Experiența profesională și recomandările pot conta în stabilirea remunerației, mai ales atunci când familia caută o persoană care să îngrijească un bebeluș sau mai mulți copii. Cunoașterea unei limbi străine poate constitui un avantaj, în special pentru familiile care au nevoie de sprijin educațional sau care călătoresc frecvent.

Un alt factor este programul. Solicitările pentru orele de seară, weekenduri sau intervenții urgente pot presupune tarife mai mari decât cele stabilite pentru un orar fix. În plus, îngrijirea simultană a doi copii poate determina o creștere a salariului, în funcție de volumul de muncă.

Activitățile suplimentare trebuie, de asemenea, clarificate de la început. Gătitul, menajul, transportul copiilor și ajutorul la teme nu sunt automat incluse în toate ofertele pentru bone. Dacă familia solicită astfel de servicii, responsabilitățile și eventuala plată suplimentară pot fi negociate separat.

Pentru părinți, stabilirea exactă a atribuțiilor este importantă atunci când compară ofertele. Două posturi cu salarii similare pot presupune programe și responsabilități diferite, iar cazarea, masa și zilele libere pot modifica valoarea totală a pachetului oferit.

Platforma Paylab, care colectează informații salariale prin sondaje, indică un interval net de aproximativ 4.050–5.597 de lei pe lună pentru 80% dintre respondenții care ocupă poziția de bonă în România. Datele provin din raportări individuale și nu trebuie confundate cu o statistică oficială a tuturor angajaților din această ocupație.

În paralel, ofertele publicate de agențiile de recrutare evidențiază diferențe considerabile între posturi, inclusiv în aceeași regiune. Într-un anunț, salariul este de 3.000–3.500 de lei, iar într-o altă ofertă pentru o familie din Ilfov ajunge la 6.000–6.500 de lei net lunar.

Familiile care recrutează prin intermediul unei agenții pot avea de achitat și un comision pentru serviciul de selecție și plasare. Valoarea acestuia depinde de condițiile agenției și de contractul încheiat cu familia, astfel că suma trebuie verificată separat de salariul negociat cu bona.