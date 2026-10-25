Schimbare de direcție în PNL? Elena Udrea vorbește despre presiunile asupra lui Ilie Bolojan

Elena Udrea consideră că actualul guvern ar putea rămâne la conducerea țării până la următoarele alegeri, însă situația din Partidul Național Liberal ar putea duce la schimbări politice.

Mai mult, fostul ministru al Turismului susține că liberalii ar putea încerca să revină la guvernare, fie alături de Ilie Bolojan, fie cu o altă conducere a partidului. Potrivit acesteia, presiunile interne ar putea influența inclusiv poziția actualului lider liberal.

Într-o intervenție la un post de televiziune, Elena Udrea a explicat de ce, în opinia sa, Guvernul Niculescu a reușit să obțină sprijinul Parlamentului. Ea a afirmat că desemnarea unui premier acceptat de formațiunile politice a contribuit la susținerea noului executiv.

„Eu am spus că cred că o să treacă și că s-au șanse mari să treacă guvernul, pentru că se aliniaseră astrele, era evident. Au pus un prim-ministru care a armonizat toate pozițiile, tot. Deci era cineva care nu deranja, nu se certase cu nimeni”, a spus Elena Udrea.

Fostul ministru consideră că nu vor avea loc alegeri anticipate și că guvernul va continua să funcționeze până la scrutinul următor. În același timp, ea a indicat că evoluțiile din PNL ar putea schimba configurația politică, în special dacă o parte dintre liberali va insista pentru revenirea la putere.

Elena Udrea susține că liberalii ar putea reveni la guvernare înainte de alegeri, inclusiv prin schimbarea conducerii partidului. Ea consideră că Ilie Bolojan ar putea rămâne în fruntea formațiunii și ar putea participa la o asemenea decizie, însă apreciază că această variantă este mai puțin probabilă decât celelalte scenarii.

Potrivit fostului ministru, presiunile din interiorul partidului ar putea avea un rol important în evoluția situației. Unul dintre motivele invocate este interesul aleșilor locali de a asigura finanțarea proiectelor pe care le gestionează, aspect care ar putea influența poziția conducerii liberale.

„Rezistă până la final, până la alegeri. Ce cred eu că se poate întâmpla între timp? Se poate întâmpla ca PNL, o parte din PNL sau PNL cu alt președinte, sau poate PNL chiar cu Bolojan, da, ar fi cea mai puțin probabilă variantă, să intre totuși la guvernare. În situația în care, deci cel mai puțin probabil cu Bolojan, dar totuși, posibil, dacă din interiorul partidului va fi presiune pe Bolojan, să fie demis sau să accepte intrarea la guvernare pentru că partidul are foarte mulți aleși locali care au nevoie să-și finanțeze proiectele”, a punctat Elena Udrea.

Elena Udrea a vorbit și despre tensiunile din PNL, afirmând că o parte dintre membrii partidului ar fi nemulțumiți de decizia de a părăsi guvernarea și de a trece în opoziție. În opinia sa, în interiorul formațiunii ar fi existat inițial susținere pentru continuarea participării la guvernare, dar fără Ilie Bolojan la conducere.

Fostul ministru a susținut că atât liberalii, cât și reprezentanții PSD ar fi fost interesați de continuarea guvernării, însă schimbarea liderului liberal ar fi reprezentat o condiție pentru această variantă. Ea a afirmat că o parte din PNL ar fi fost pregătită să susțină o asemenea schimbare, înainte ca situația să evolueze în altă direcție.

„Intenția a fost ca PNL să rămână la guvernare, dar fără Bolojan, pentru că el era cel care iniția toate acele măsuri care au provocat criza asta și economică și socială în România. Și atunci și PNL și PSD au spus: continuăm guvernarea, dar fără Bolojan. PNL, o parte din PNL era pregătită pentru această mișcare. Da ce s-a întâmplat atunci? A intervenit acest aparat de susținere a lui Bolojan care a manipulat opinia publică, internetul, alegătorii”, a explicat Elena Udrea.

În relatarea sa, Elena Udrea a afirmat că susținerea publică de care ar fi beneficiat Ilie Bolojan a influențat pozițiile celor care ar fi dorit schimbarea conducerii partidului. Potrivit acesteia, cei care ar fi intenționat să se opună liderului liberal ar fi întâmpinat dificultăți în a-și susține demersul, pe fondul mesajelor potrivit cărora acesta ar fi avut o susținere mai mare decât partidul pe care îl conduce.

Fostul ministru a făcut referire și la sondajele despre care a spus că le-ar fi fost prezentate unor membri ai PNL. Ea a susținut că respectivele cercetări îl indicau pe Ilie Bolojan cu un nivel de susținere superior celui înregistrat de partid, fără să ofere în declarația citată detalii despre sondaje, perioada realizării lor sau rezultatele numerice.