Grecia și Italia atrag miliarde de euro. Cătălin Predoiu: România a ratat momentul

Într-un context economic global în care atragerea de capital extra-comunitar a devenit o prioritate absolută, statele din sudul Europei dau un exemplu clar de pragmatism. În timp ce Emiratele Arabe Unite au anunțat un plan masiv de investiții de 15 miliarde de euro în Grecia, premierul italian Giorgia Meloni se află în Kuweit pentru a securiza noi fonduri, continuându-și turneul diplomatic strategic în țările din Golf.

În fața acestor mișcări, liberalul Cătălin Predoiu trage un semnal de alarmă privind oportunitățile uriașe pe care România le ratează din lipsa unei ofensive diplomatice economice. O postare pe Facebook scurtă, dar amară…

Această strategie proactivă ar fi putut fi aplicată și la București. Într-o postare recentă, Cătălin Predoiu a dezvăluit că, în urma unei vizite efectuate anul trecut în Arabia Saudită, a propus la nivel guvernamental un plan concret de atragere a capitalului din Orientul Mijlociu.

Conform declarațiilor sale, inițiativa i-a fost prezentată direct premierului de atunci, Ilie Bolojan. Din păcate, planul a fost pus pe plan secund, invocându-se alte urgențe ale guvernării de la acel moment.

Lipsa de acțiune imediată a costat România poziționarea pe harta marilor investiții din Golf, lăsând cale liberă unor state precum Grecia și Italia.

Acordul de 15 miliarde de euro dintre Grecia și Emiratele Arabe Unite vizează sectoare strategice, consolidând poziția Atenei ca hub economic regional. În paralel, vizita Giorgiei Meloni în Kuweit demonstrează că țările europene nu se bazează exclusiv pe fondurile de la Bruxelles, ci caută activ capital în cele mai bogate regiuni ale lumii.

Odată cu încheierea oficială a PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), Cătălin Predoiu subliniază că realitatea economică a României s-a schimbat radical. Banii europeni rămân necesari, dar sunt insuficienți.

Pentru noul Guvern, misiunea trebuie să urmeze exact modelul aplicat deja de Italia și Grecia:

Turnee diplomatice cu agendă economică: Liderii politici trebuie să colinde lumea pentru a negocia și semna parteneriate strategice directe.

Atragerea de mega-investiții: Focusul trebuie mutat pe atragerea de investiții majore din Statele Unite ale Americii și din țările arabe bogate (EAU, Arabia Saudită, Kuweit, Qatar).

Timpul așteptării pasive a trecut. Securizarea viitorului economic al României necesită oferte concrete pentru marile fonduri de investiții globale, altfel capitalul va continua să fie direcționat exclusiv către vecinii și partenerii noștri europeni mai pragmatici.