UPDATE. Luca Niculescu merge azi în Parlament. Va depune programul de guvernare. Prioritățile PSD și lista completă de miniștri

Premierul desemnat Luca Niculescu depune joi la Parlament programul de guvernare și lista Cabinetului, deschizând procedura de învestire. În timp ce PSD este singurul partid care intră la guvernare cu miniștri proprii, PNL și UDMR vor asigura susținerea parlamentară fără a face parte din Executiv. În schimb, USR refuză votul de încredere și insistă pentru organizarea alegerilor anticipate.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, este așteptat să înainteze joi, la Parlament, programul oficial de guvernare, alături de lista completă a miniștrilor propuși. Acest demers marchează debutul formal al procedurii parlamentare necesare pentru învestirea noului Executiv.

Potrivit calendarului preconizat, audierile candidaților pentru portofoliile de ministru vor avea loc în comisiile de specialitate în cursul zilei de luni. Votul decisiv pentru acordarea încrederii noului cabinet este programat pentru marți, în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului.

Deși documentele oficiale sunt pregătite, ora exactă la care premierul desemnat se va prezenta în fața parlamentarilor nu a fost stabilită încă.

Contextul politic s-a clarificat după ce Partidul Social Democrat a decis oficial să își asume responsabilitatea guvernării. Liderii social-democrați au argumentat că intrarea la guvernare reprezintă o măsură necesară pentru depășirea impasului politic actual, subliniind că prioritățile prioritare ale partidului au fost incluse direct în noul program de guvernare.

Decizia PSD de a asuma portofoliile guvernamentale anulează practic scenariul unui cabinet tehnocrat, opțiune pe care premierul desemnat o luase în calcul alături de variantele unui guvern politic sau ale unei formule hibride.

Partidul Social Democrat rămâne singura formațiune care va face parte din Executiv, alături de mai multe nume independente, propuse de președintele Nicușor Dan, care vor deține câteva portofolii-cheie. Iată lista de miniștri ai PSD pentru Cabinetul Luca Niculescu:

Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Lista miniștrilor independenți este următoarea:

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe; Ministerul Energiei – Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă; Ministerul Educației – Sorin Costreie, consilier prezidențial; Ministerul Culturii – Ioana Ciocan, curator și manager cultural, director general al Art Safari; Ministerul Afacerilor Externe – Dănuț Neculaescu, reprezentantul permanent al României la NATO.

Prezentarea situației reale a deficitului bugetar și a datoriilor amânate în Parlament, înainte de prezentarea publică a bugetului pentru 2027. Termenul stabilit este 1 noiembrie 2026.

Semnarea unui memorandum cu mediul de afaceri și sindicatele, care să ofere predictibilitate fiscală pentru anul 2027. Mai exact, PSD cere ca taxele să nu crească anul viitor.

Aprobarea rectificării bugetare pentru a asigura finanțare spitalelor, serviciilor critice și funcționării statului, până la 1 noiembrie 2026.

Verificarea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, prin PNRR sau de la bugetul de stat, care urmează să treacă pe finanțare națională.

Aplicarea rapidă a tuturor măsurilor din Planul de relansare economică, până la 15 noiembrie.

Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu respectarea țintelor de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor, până la 1 decembrie 2026.

Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii în timpul iernii.

Indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, și a pensiei minime.

Eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.

Începerea reformei administrative, prin comasarea voluntară a localităților cu până la 1.500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.

Deși nu vor avea miniștri în Executiv, liberalii și reprezentanții Uniunii Democratice Maghiare din România au anunțat că vor sprijini învestirea noului Executiv.

Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Acest document nu va reprezenta un acord de coaliție clasic, ci va stabili strict cadrul de colaborare pentru asigurarea stabilității politice a țării în următoarele șase luni.

Reprezentanții PNL au precizat că nu vor iniția și nu vor vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului pe parcursul acestei perioade, cu condiția ca premierul să respecte principiile asumate în acord. Susținerea parlamentară este condiționată și de continuarea angajamentelor majore asumate de administrația anterioară.

Decizia de sprijin a fost adoptată consultativ de grupurile parlamentare liberale pentru a pune capăt crizei politice prelungite, urmând să primească votul final în Biroul Politic Național.

Totodată, UDMR a confirmat, prin vocea conducerii sale, că va vota atât pentru noul Cabinet, cât și pentru programul de guvernare prezentat, indiferent de configurația politică a acestuia.

În opoziție directă cu poziția adoptată de PNL și UDMR, Uniunea Salvați România își menține ferm refuzul de a sprijini noul Executiv.

Conducerea USR a anunțat că va propune Comitetului Politic al partidului o decizie oficială prin care parlamentarii formațiunii vor fi instruiți să voteze împotriva învestirii Cabinetului Niculescu.

Reprezentanții formațiunii consideră că singura soluție viabilă pentru depășirea crizei politice de la nivel național rămâne declanșarea alegerilor anticipate.