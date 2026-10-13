Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru evitarea alegerilor anticipate

Președintele Nicușor Dan analizează posibilitatea dizolvării Parlamentului și organizării alegerilor anticipate, dacă premierul desemnat Luca Niculescu nu reușește să formeze un Guvern. Potrivit unor surse politice citate de G4Media și HotNews, șeful statului ar fi stabilit un termen-limită pentru depășirea crizei politice. Între timp, partidele continuă negocierile pentru constituirea unei majorități parlamentare. PSD urmează să decidă miercuri, 14 octombrie, dacă acceptă formula de guvernare discutată cu celelalte formațiuni.

Președintele Nicușor Dan ia în considerare dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate în cazul în care premierul desemnat Luca Niculescu nu obține voturile necesare pentru învestirea Guvernului sau decide să renunțe la mandat, în absența unei majorități parlamentare.

Informațiile au fost publicate de G4Media și HotNews, care citează surse politice și persoane apropiate Administrației Prezidențiale. Scenariul reprezintă o modificare a poziției exprimate de șeful statului în ultimele cinci luni, perioadă în care acesta s-a pronunțat împotriva organizării unui scrutin parlamentar anticipat.

Posibilitatea declanșării alegerilor anticipate este discutată după mai multe încercări nereușite de constituire a unui Executiv, în condițiile în care principalele partide parlamentare nu au ajuns la un acord privind susținerea unei formule de guvernare.

Potrivit G4Media, președintele este pregătit să ia în calcul dizolvarea actualului Legislativ dacă negocierile pentru învestirea Cabinetului Niculescu nu se finalizează prin obținerea unei majorități.

Conform informațiilor publicate de sursa citată, care citează surse apropiate Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan ar fi stabilit ziua de joi, 15 octombrie, drept termen-limită pentru identificarea unei majorități parlamentare care să susțină Guvernul Luca Niculescu.

În cazul în care negocierile nu produc un rezultat, șeful statului ar intenționa să prezinte vineri, 16 octombrie, un decret privind dizolvarea Parlamentului, în contextul unei eventuale retrageri a premierului desemnat.

Sursele citate susțin că președintele nu ar mai dori să desemneze un alt candidat pentru funcția de prim-ministru și ar considera partidele parlamentare responsabile pentru prelungirea blocajului politic.

Informațiile descriu o schimbare față de strategia urmată până acum la Palatul Cotroceni. În lunile precedente, Nicușor Dan a susținut identificarea unei soluții de guvernare în actuala configurație parlamentară, chiar dacă discuțiile dintre formațiuni nu au permis constituirea unei majorități stabile.

Dizolvarea Parlamentului este însă condiționată de procedura prevăzută de articolul 89 din Constituție. Președintele poate dizolva Legislativul numai după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Prin urmare, expirarea termenului politic de 15 octombrie nu permite, prin ea însăși, dizolvarea Parlamentului.

Informațiile privind o posibilă dizolvare a Parlamentului au fost comentate pentru Mediafax de o persoană din cadrul unui partid implicat în negocierile pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Potrivit acesteia, transmiterea unui asemenea scenariu dinspre Administrația Prezidențială ar putea urmări creșterea presiunii asupra formațiunilor politice și asupra parlamentarilor care nu au decis dacă vor susține viitorul Executiv.

„Mesajul de la Cotroceni pune presiune pe parlamentarii care riscă să-și piardă mandatele”, a declarat politicianul implicat în negocieri.

Acesta a arătat că informațiile trebuie analizate în contextul discuțiilor politice aflate în desfășurare, în care fiecare vot poate influența constituirea majorității necesare învestirii Guvernului.

Pentru ca Executivul condus de Luca Niculescu să primească votul de încredere al Parlamentului, este necesară susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori, reprezentând majoritatea membrilor celor două Camere.

În aceste condiții, perspectiva organizării unui nou scrutin ar putea determina parlamentari care nu și-au exprimat încă sprijinul să voteze învestirea Cabinetului Niculescu, chiar dacă partidele din care fac parte nu ajung la un acord politic mai amplu.

O asemenea decizie le-ar permite să evite riscul pierderii mandatelor înainte de încheierea legislaturii.

Negocierile pentru formarea noului Executiv continuă în paralel cu discuțiile privind posibilitatea organizării alegerilor anticipate. Potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice, una dintre variantele analizate presupune constituirea unui Guvern în care PSD să dețină cea mai mare parte a portofoliilor ministeriale.

Formula discutată ar presupune ca social-democrații să desemneze majoritatea miniștrilor, în timp ce premierul Luca Niculescu ar putea propune și persoane fără apartenență politică pentru anumite funcții.

În această variantă, președintele Nicușor Dan ar urma să aibă un rol important în stabilirea titularilor unor ministere considerate strategice.

Printre portofoliile aflate în discuție se numără Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor.

Celelalte funcții ministeriale ar urma să fie distribuite în principal reprezentanților propuși de PSD și unor tehnocrați acceptați de premierul desemnat.

O altă componentă a negocierilor privește încheierea unui acord politic prin care PNL și UDMR să ofere susținere parlamentară Cabinetului Niculescu, fără să desemneze miniștri și fără să participe direct la guvernare.

Potrivit surselor, discuțiile vizează un posibil angajament cu Ilie Bolojan și reprezentanții UDMR pentru asigurarea voturilor necesare funcționării Executivului.

Una dintre variantele analizate include și o înțelegere prin care formațiunile care susțin Cabinetul să nu contribuie la demiterea acestuia printr-o moțiune de cenzură cel puțin până în aprilie 2027.

Partidele au însă poziții diferite privind forma pe care ar trebui să o aibă un asemenea acord.

Ilie Bolojan și conducerea PNL ar prefera ca fiecare formațiune să negocieze separat cu premierul desemnat Luca Niculescu, în locul semnării unui pact politic comun între PSD, PNL și UDMR.

Această variantă le-ar permite liberalilor să susțină parlamentar noul Executiv, fără să își asume oficial participarea la o coaliție de guvernare alături de social-democrați.

Principalul obstacol în negocierile pentru constituirea unei majorități parlamentare rămâne poziția Partidului Social Democrat, care nu a decis dacă acceptă formula de guvernare discutată.

Deși varianta analizată i-ar permite PSD să controleze o parte importantă a ministerelor, în interiorul partidului există rezerve privind asumarea responsabilității pentru activitatea Executivului în absența participării directe a PNL și UDMR.

Social-democrații ar prefera constituirea unui Guvern din care să facă parte reprezentanții mai multor formațiuni politice, astfel încât deciziile adoptate de Cabinet să fie asumate în comun.

Această poziție are legătură inclusiv cu eventualele măsuri economice și administrative nepopulare, ale căror consecințe electorale ar reveni în principal partidului care deține majoritatea portofoliilor ministeriale.

În formula susținută de PSD, responsabilitatea pentru măsurile adoptate de Executiv și pentru costurile politice ale acestora ar urma să fie împărțită între partidele participante la guvernare.

Conducerea Partidului Social Democrat ar urma să se reunească miercuri, 14 octombrie, pentru a analiza propunerile discutate în negocierile pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu.

În cadrul reuniunii, social-democrații ar urma să stabilească dacă acceptă participarea la un Cabinet în care dețin majoritatea portofoliilor, dar care beneficiază de susținerea parlamentară a PNL și UDMR fără includerea acestora în Executiv.

Hotărârea PSD ar putea influența direct posibilitatea premierului desemnat de a obține cele 233 de voturi necesare în Parlament.

În cazul unui acord, Luca Niculescu ar putea solicita votul de încredere pentru o formulă guvernamentală negociată cu formațiunile parlamentare. În absența unei înțelegeri, blocajul privind formarea Executivului ar continua, în timp ce scenariul alegerilor anticipate rămâne în discuție la nivelul partidelor și al Administrației Prezidențiale.