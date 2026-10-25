Alertă de ultimă oră emisă de ANM! Cum va fi vremea în următoarele oare în țară și Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă de fenomene meteorologice periculoase pentru 29 de județe și municipiul București, duminică, 25 octombrie 2026. Ceața densă reduce vizibilitatea pe mai multe drumuri din țară, inclusiv pe autostrăzile A0, A2 și A3, unde șoferii sunt avertizați să circule cu prudență.

Avertizarea a fost emisă la ora 10:00 și este valabilă până la ora 12:00, în aceeași zi. Sunt vizate municipiile Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii și Gherla, precum și localitățile Apahida, Viișoara, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Mociu, Sic, Călărași, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Suatu, Borșa, Sânmărtin, Dăbâca, Geaca, Săndulești, Tureni, Pălatca, Aiton și Ploscoș.

Potrivit ANM, ceața va determina scăderea vizibilității local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, condiții care pot îngreuna circulația rutieră. Centrul Infotrafic a anunțat că, duminică dimineață, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață pe autostrada A0 Centura București, pe A2 București–Constanța și pe A3 București–Brașov. Fenomenul afectează și numeroase drumuri din alte zone ale țării, unde distanța de vizibilitate este considerabil redusă.

„Vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceţii sub 200 de metri, iar pe anumite segmente de drum între 50 şi 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzilor A0 Centura Bucureşti, A2 Bucureşti-Constanţa şi A3 Bucureşti-Braşov”, a transmis Centrul Infotrafic.

Potrivit informațiilor transmise de ANM, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, pe alocuri, sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din țară. Fenomenul este semnalat în județele Arad, Bihor, Constanța, Tulcea, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita și Sibiu.

Avertizarea vizează și județele Brăila, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Olt, Dolj, Botoșani, Suceava și Iași, precum și municipiul București. În aceste zone, conducătorii auto trebuie să țină cont de vizibilitatea redusă și să își adapteze deplasarea la condițiile întâlnite pe șosele.

La nivel național, circulația se desfășoară pe un carosabil parțial umed, iar valorile de trafic sunt scăzute. Chiar și în aceste condiții, ceața poate îngreuna observarea celorlalți participanți la trafic și a obstacolelor de pe drum, motiv pentru care polițiștii recomandă adoptarea unei conduite preventive pe întreaga durată a deplasării.

Centrul Infotrafic le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza și să o adapteze permanent la starea drumului și la condițiile de vizibilitate. De asemenea, orice manevră trebuie efectuată numai după o asigurare temeinică, iar oglinzile retrovizoare trebuie reglate corespunzător pentru a permite observarea traficului din jur.

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător”, au precizat polițiștii.

Autoritățile recomandă folosirea luminilor de întâlnire pe timpul zilei, indiferent de categoria drumului pe care se circulă, nu doar pe sectoarele unde legislația impune această obligație. În condiții de ceață densă, șoferii trebuie să utilizeze și luminile de ceață, atunci când situația o impune.

Polițiștii atrag atenția asupra riscurilor asociate depășirilor efectuate pe timp de ceață. Vizibilitatea redusă poate împiedica șoferii să observe la timp vehiculele care se apropie din sens opus, în special atunci când acestea circulă fără lumini sau folosesc doar luminile de poziție.

„În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă. Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie”, a transmis Centrul Infotrafic.

Atenționările se adresează și celorlalte categorii de participanți la trafic. Pietonii, bicicliștii și persoanele care se deplasează cu vehicule cu tracțiune animală trebuie să țină cont de faptul că, în condiții de ceață, sunt mai greu de observat de către conducătorii auto.