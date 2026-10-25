Infotrafic. Probleme de vizibilitate pe șoselele din România. Ceața afectează 29 de județe și Bucureștiul

Ceața afectează circulația rutieră în mai multe regiuni ale țării, unde vizibilitatea a scăzut sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Potrivit Centrului Infotrafic, fenomenul este semnalat pe numeroase drumuri naționale și pe mai multe sectoare de autostradă, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Meteorologii au anunțat că, în unele zone, ceața va persista până după ora 8:00 sau 9:00. Condițiile de vizibilitate redusă impun atenție sporită din partea conducătorilor auto, în special pe sectoarele de drum unde fenomenul este mai pronunțat.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, ceața afectează mai multe artere rutiere din județele Alba, Argeș, Brașov, Călărași, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu și Teleorman.

„Vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceţii la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Alba, Argeş, Braşov, Călăraşi, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu şi Teleorman”, a transmis, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Într-o informare referitoare la circulația de duminică dimineața, Centrul Infotrafic precizează că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza unor evenimente rutiere ori a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Cu toate acestea, vizibilitatea este redusă din cauza ceții pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzilor A0, Centura București, A2, București–Constanța, și A3, București–Brașov. Pe aceste artere, vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar pe anumite segmente este cuprinsă între 50 și 100 de metri.

La nivel național, circulația se desfășoară pe un carosabil parțial umed, iar valorile de trafic sunt scăzute, potrivit autorităților. Chiar dacă nu sunt raportate drumuri închise, ceața poate îngreuna deplasarea și poate reduce timpul disponibil pentru observarea obstacolelor sau a celorlalți participanți la trafic.

Fenomenul este semnalat și pe drumuri din alte regiuni ale țării. Potrivit informațiilor transmise de autorități, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, pe alocuri, sub 50 de metri, în 29 de județe și în municipiul București.

Printre județele afectate se numără Arad, Bihor, Constanța, Tulcea, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita și Sibiu. Fenomenul este prezent și în Brăila, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Olt, Dolj, Botoșani, Suceava și Iași.

Centrul Infotrafic le recomandă conducătorilor auto să adopte un comportament preventiv pe toată durata deplasării, în condițiile în care ceața limitează vizibilitatea și poate afecta aprecierea distanțelor față de celelalte vehicule.

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare.

Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă”, au transmis reprezentanții Infotrafic.

Autoritățile recomandă, astfel, reducerea vitezei în funcție de vizibilitate și de starea carosabilului, precum și efectuarea manevrelor numai după o asigurare temeinică. Reglarea corespunzătoare a oglinzilor retrovizoare și utilizarea luminilor de întâlnire pe timpul zilei sunt alte măsuri indicate pentru deplasarea în condiții de ceață.

În zonele în care vizibilitatea scade sub 50 de metri, conducătorii auto trebuie să țină cont de distanța redusă la care pot observa vehiculele și eventualele obstacole. Recomandările vizează toate categoriile de participanți la trafic, pe fondul condițiilor meteorologice semnalate pe drumurile din mai multe județe și pe autostrăzile afectate.