Reguli noi pentru șoferii din România de la 6 noiembrie. Cine poate avea probleme la reînnoirea permisului

Șoferii din România vor fi evaluați după norme medicale actualizate începând cu 6 noiembrie 2026, potrivit unui ordin al Ministerului Sănătății publicat joi, 22 octombrie, în Monitorul Oficial. Modificările vizează condițiile de vedere, tulburările mintale, dependența de alcool și consumul unor substanțe sau medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. Noile prevederi stabilesc situațiile în care permisul de conducere nu poate fi eliberat sau reînnoit, dar și cazurile în care acest lucru rămâne posibil în baza unui aviz medical de specialitate.

Ministerul Sănătății a modificat normele referitoare la aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea autovehiculelor, în vederea alinierii legislației românești la cerințele europene privind siguranța rutieră.

Schimbările sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 1.829/2026, publicat pe 22 octombrie, care modifică reglementările aprobate prin Ordinul nr. 1.162/2010.

Noile norme urmează să intre în vigoare la 6 noiembrie 2026 și urmăresc implementarea prevederilor Directivei (UE) 2025/2205 privind permisele de conducere.

Scopul modificărilor este actualizarea modului în care sunt evaluate afecțiunile medicale ce pot influența capacitatea unei persoane de a conduce în siguranță.

Reglementările sunt relevante atât pentru cei care solicită pentru prima dată un permis de conducere, cât și pentru șoferii care trebuie să îl reînnoiască.

Evaluarea medicală continuă să țină cont de două categorii de conducători auto. Prima grupă include, printre altele, șoferii cu permis categoria B, iar cea de-a doua cuprinde conducătorii vehiculelor din categoriile C și D, inclusiv cei care desfășoară activități profesionale de transport.

Una dintre modificările importante privește examinarea oftalmologică a persoanelor care doresc să obțină sau să își reînnoiască permisul auto.

Noile norme actualizează criteriile referitoare la acuitatea vizuală și câmpul vizual, două elemente esențiale pentru identificarea obstacolelor, observarea celorlalți participanți la trafic și aprecierea distanțelor.

Evaluarea medicală ia în considerare și sensibilitatea la contrast, capacitatea de a vedea în condiții de luminozitate redusă și prezența diplopiei, o tulburare care determină perceperea dublă a imaginilor.

O atenție specială este acordată persoanelor care și-au pierdut vederea la un ochi și modului în care acestea s-au adaptat la schimbare.

În asemenea situații, evaluarea trebuie să stabilească dacă persoana poate conduce în condiții de siguranță, ținând cont de criteriile aplicabile categoriei de permis solicitate.

Normele diferențiază cerințele pentru conducătorii auto obișnuiți de cele aplicabile șoferilor profesioniști, pentru care standardele medicale sunt mai exigente.

Existența unei afecțiuni oftalmologice nu presupune automat imposibilitatea de a obține permisul, fiind necesară evaluarea în raport cu cerințele legale și cu situația medicală individuală.

Ordinul Ministerului Sănătății actualizează și prevederile referitoare la tulburările mintale care pot influența comportamentul și capacitatea de a lua decizii în timpul conducerii.

Potrivit noilor reguli, permisele de conducere nu pot fi eliberate sau reînnoite persoanelor care prezintă tulburări mintale grave ori afectări grave sau persistente ale capacității de judecată, comportamentului sau adaptabilității, dacă acestea sunt incompatibile cu șofatul în siguranță.

Reglementarea prevede însă și posibilitatea acordării sau reînnoirii permisului în anumite condiții, pe baza unui aviz medical autorizat și competent.

În funcție de particularitățile fiecărui caz, medicii pot stabili și necesitatea monitorizării periodice.

Astfel, evaluarea nu se limitează la existența unui diagnostic, ci urmărește efectele afecțiunii asupra capacității efective de a conduce.

Schimbări sunt prevăzute și pentru persoanele care au antecedente de dependență de alcool.

Noile norme clarifică posibilitatea obținerii sau reînnoirii permisului după o perioadă de abstinență demonstrată medical.

În aceste situații, solicitantul trebuie să prezinte un aviz medical autorizat care să confirme îndeplinirea condițiilor necesare pentru conducerea unui autovehicul.

În funcție de evaluarea medicală, persoana respectivă poate fi supusă unor controale periodice, pentru verificarea menținerii aptitudinilor necesare conducerii.

Prin urmare, existența în trecut a unei dependențe de alcool nu înseamnă obligatoriu o interdicție permanentă de a conduce. Posibilitatea de a primi permisul depinde de situația medicală concretă și de îndeplinirea condițiilor stabilite de legislație.

O altă categorie de prevederi vizează consumul de substanțe psihotrope și administrarea medicamentelor care pot influența vigilența, concentrarea sau capacitatea de reacție.

Normele mențin restricțiile privind dependența de substanțe psihotrope și situațiile în care consumul unor medicamente este incompatibil cu șofatul în siguranță.

În același timp, cadrul actualizat introduce o abordare mai clară pentru evaluarea individuală a riscurilor.

Medicii trebuie să țină cont de efectele substanțelor administrate și de eventualele limitări pe care acestea le pot produce asupra capacității persoanei de a conduce.

În funcție de rezultatele evaluării, pot fi stabilite restricții specifice.

Nu orice tratament medicamentos împiedică automat obținerea permisului. Sunt relevante efectele concrete asupra capacității de conducere și concluziile evaluării medicale.

Modificările adoptate de Ministerul Sănătății privesc criteriile medicale utilizate pentru stabilirea aptitudinii de a conduce, nu introducerea unei interdicții generale pentru toate persoanele care suferă de anumite boli.

Șoferii care solicită reînnoirea permisului trebuie să efectueze examinările medicale prevăzute de legislație, iar în cazul unor afecțiuni relevante pot fi necesare evaluări suplimentare sau avize de specialitate.

Dacă există probleme medicale care pot influența siguranța la volan, rezultatul examinării va depinde de gravitatea acestora, de condițiile stabilite prin normele aplicabile și, după caz, de concluziile medicilor specialiști.

Prin actualizarea acestor cerințe, autoritățile urmăresc reducerea riscurilor rutiere asociate afecțiunilor medicale și aplicarea unor criterii armonizate cu legislația europeană.

Noile prevederi se vor aplica începând cu 6 noiembrie 2026.