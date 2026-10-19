Kim Jong-un ar fi fost transportat de urgență în China. Ce se știe despre zvonurile privind hemoragia cerebrală și că ar fi în comă

Informații potrivit cărora liderul nord-coreean Kim Jong-un ar fi suferit o hemoragie cerebrală și s-ar afla în comă circulă pe rețelele sociale. Publicația britanică The Sun relatează că acesta ar fi fost transportat de urgență în China, unde ar fi primit îngrijiri medicale la un spital din Beijing. Până în prezent, informațiile nu au fost confirmate oficial, iar starea de sănătate a liderului de la Phenian rămâne necunoscută.

Speculațiile privind sănătatea lui Kim Jong-un s-au intensificat în mediul online, după ce mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au susținut că liderul Coreei de Nord ar fi suferit o hemoragie cerebrală gravă. Absența unei comunicări oficiale privind starea sa de sănătate a alimentat în continuare aceste speculații.

Potrivit publicației britanice The Sun, Kim Jong-un ar fi fost transportat în China pentru a primi tratament de urgență. Relatarea invocă presupusa insuficiență a dotărilor medicale din capitala nord-coreeană, însă această informație nu a fost confirmată independent.

Printre informațiile vehiculate în mediul online se numără și presupunerea că liderul nord-coreean ar fi fost internat la Spitalul Peking Union Medical College din Beijing. Numele unității medicale a apărut în relatările care încearcă să susțină ipoteza unui transfer în China.

Nu există însă dovezi publice care să confirme transportul lui Kim Jong-un la Beijing, diagnosticul de hemoragie cerebrală sau presupusa comă. Nici autoritățile nord-coreene, nici cele chineze nu au confirmat informațiile prezentate de publicația britanică.

Potrivit The Sun, ultima apariție publică menționată a liderului nord-coreean datează din 11 octombrie. Atunci, Kim Jong-un ar fi vizitat un muzeu dedicat apărării, într-o locație din Phenian care nu a fost precizată.

Absența sa din spațiul public a contribuit la apariția speculațiilor despre o posibilă problemă gravă de sănătate, fără să existe însă informații oficiale care să stabilească motivul acesteia.

Nu este prima dată când starea de sănătate a liderului nord-coreean devine subiectul unor informații neconfirmate. În 2020, după o perioadă în care Kim Jong-un nu a participat la evenimente publice, pe rețelele sociale au circulat zvonuri potrivit cărora acesta ar fi murit sau s-ar afla în comă.

La vremea respectivă, un fost diplomat nord-coreean a susținut că liderul ar fi fost incapabil să-și exercite atribuțiile și că sora sa, Kim Yo-jong, urma să preia puterea. Afirmațiile nu s-au confirmat, iar Kim Jong-un a reapărut ulterior în public.

Absența temporară a liderului a generat atunci numeroase speculații despre situația politică de la Phenian și despre posibilitatea unei schimbări la conducerea țării. Informațiile apărute în prezent readuc în discuție aceleași teme, fără să existe deocamdată o confirmare oficială privind starea sa de sănătate.

Noile zvonuri au readus în atenție și problema succesiunii la conducerea Coreei de Nord, un subiect sensibil într-unul dintre cele mai închise regimuri politice din lume. Kim Yo-jong, sora mai mică a liderului nord-coreean, este considerată una dintre persoanele influente din conducerea de la Phenian.

În vârstă de 38 de ani, aceasta ocupă un loc important în structurile politice ale regimului și a transmis în repetate rânduri mesaje dure la adresa Coreei de Sud și a Statelor Unite. Activitatea sa publică a alimentat speculațiile privind rolul pe care l-ar putea avea într-un eventual scenariu de succesiune.

Potrivit publicației britanice, luni, Kim Yo-jong a avertizat că Phenianul ia în calcul amplasarea unor arme tactice suplimentare în apropierea frontierei cu Coreea de Sud. Relatarea nu reprezintă însă o confirmare a informațiilor despre starea de sănătate a fratelui său.

Unii analiști consideră că, în cazul morții sau al incapacității lui Kim Jong-un, Kim Yo-jong ar putea prelua temporar conducerea țării. Până în prezent, nu a fost făcut niciun anunț oficial privind un asemenea scenariu.

O altă persoană menționată în discuțiile despre succesiunea la conducerea Coreei de Nord este Kim Ju-ae, fiica liderului nord-coreean, despre care presa internațională relatează că are aproximativ 13 ani. Tânăra a apărut pentru prima dată în public în noiembrie 2022, la un eveniment dedicat lansării unei rachete, alături de tatăl său.

Ulterior, Kim Ju-ae l-a însoțit pe liderul nord-coreean la mai multe evenimente militare și ceremonii oficiale. Prezența sa la astfel de manifestări a atras atenția presei internaționale și a alimentat speculațiile despre rolul pe care l-ar putea avea în viitorul conducerii țării.

În februarie 2023, aceasta a participat la manifestările organizate pentru marcarea a 75 de ani de la înființarea armatei nord-coreene. După acel moment, aparițiile sale publice au devenit tot mai frecvente.

Participarea fiicei liderului nord-coreean la o vizită de stat în China, în 2025, a intensificat speculațiile potrivit cărora aceasta ar putea fi pregătită pentru succesiune. Serviciile de informații sud-coreene au indicat anterior că Ju-ae ar putea fi desemnată moștenitoare a puterii.

Phenianul nu a anunțat însă oficial că fiica lui Kim Jong-un va prelua conducerea țării. Un eventual transfer al puterii către aceasta ar reprezenta o schimbare importantă în istoria dinastiei Kim, care conduce Coreea de Nord din 1948.

Starea de sănătate a liderului nord-coreean a atras atenția și înainte de apariția actualelor zvonuri. Potrivit The Sun, care citează evaluări ale Serviciului Național de Informații din Coreea de Sud (NIS), Kim Jong-un ar cântări peste 140 de kilograme și ar avea o înălțime de aproximativ 1,70 metri.

Serviciile de informații sud-coreene au atras atenția asupra riscurilor cardiovasculare asociate greutății sale și fumatului. Aceste evaluări au fost menționate în relatări despre starea generală de sănătate a liderului nord-coreean.

Presa britanică a relatat, de asemenea, despre alimentația sa bogată în carne și despre consumul unor preparate considerate de lux, precum homarul. Informațiile respective nu constituie însă dovezi că Kim Jong-un ar fi suferit o hemoragie cerebrală sau că s-ar afla în comă.

Problemele de sănătate ale membrilor familiei Kim au mai fost subiectul relatărilor din presa internațională. Tatăl liderului actual, Kim Jong-il, care a condus Coreea de Nord până în 2011, și bunicul său, Kim Il-sung, au avut, la rândul lor, probleme medicale despre care au apărut informații publice.

Relatările despre o posibilă hemoragie cerebrală, o presupusă comă și un transfer medical la Beijing provin, deocamdată, din zvonuri apărute pe internet și preluate de publicația britanică The Sun. Nu există o confirmare oficială a diagnosticului și nici dovezi independente care să ateste că liderul nord-coreean ar fi fost internat într-un spital din China.

Coreea de Nord este condusă de dinastia Kim din 1948, iar succesiunea la putere reprezintă un subiect cu implicații pentru situația politică internă și pentru relațiile țării cu statele vecine. Evoluțiile de la Phenian sunt urmărite cu atenție în special în Coreea de Sud, China și Statele Unite.

În lipsa unor informații oficiale, presupusa internare a lui Kim Jong-un, diagnosticul vehiculat pe rețelele sociale și scenariile privind o eventuală schimbare la conducerea Coreei de Nord rămân neconfirmate.