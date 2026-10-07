China respinge vânzările de arme americane către Taiwan: Beijingul cere Washingtonului să respecte principiul „O singură Chină”

China și Coreea de Nord au criticat vânzările de arme americane către Taiwan, după sosirea primelor avioane F-16V. Beijingul cere Washingtonului să respecte principiul „O singură Chină”, în timp ce Phenianul acuză SUA că destabilizează regiunea prin sprijinul militar acordat Taipeiului.

China a respins ferm, marți, vânzarea de arme americane către Taiwan, la doar patru zile după ce primele două dintre cele 66 de avioane F-16V comandate de Taipei din SUA în 2019 au ajuns pe insulă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China, Guo Jiakun, a declarat, într-un răspuns scris transmis presei, că poziția Beijingului este clară și că autoritățile chineze se opun în continuare ferm vânzărilor de arme americane către Taiwan. Guo Jiakun a precizat că Beijingul consideră problema Taiwanului o chestiune internă a Chinei, a cărei soluționare le revine chinezilor și în care nu ar trebui să existe intervenții externe.

Oficialul chinez a cerut SUA să pună în aplicare consensurile convenite în cadrul întâlnirii dintre cei doi președinți, să respecte principiul unei singure Chine și cele trei comunicate comune dintre China și SUA și să manifeste prudență în privința Taiwanului.

Primele două avioane F-16V, versiunea Block 70, au aterizat vineri la baza aeriană Chihhang din Taitung, în sud-estul Taiwanului. Livrarea face parte dintr-un program destinat consolidării capacității de reacție a Taiwanului în fața incursiunilor aeriene frecvente ale armatei chineze în apropierea insulei.

Sosirea avioanelor are loc în contextul în care administrația SUA blochează livrarea către Taipei a unui pachet de armament evaluat la 14 miliarde de dolari. Potrivit presei americane, acesta include sisteme avansate de apărare aeriană.

Autoritățile de la Beijing consideră Taiwanul o parte inalienabilă a teritoriului Chinei și nu exclud folosirea forței pentru preluarea controlului asupra insulei. Guvernul de la Taipei respinge această poziție și susține că doar cei 23 de milioane de locuitori ai Taiwanului au dreptul să decidă viitorul politic al insulei.

De mai bine de șapte decenii, SUA sunt implicate în disputa dintre China și Taiwan. Washingtonul este principalul furnizor de arme al Taipeiului și, deși nu are relații diplomatice cu insula, ar putea interveni pentru apărarea acesteia în cazul unei agresiuni din partea Beijingului.

Și Coreea de Nord a reacționat la livrarea avioanelor de luptă americane către Taiwan. Phenianul a acuzat, miercuri, Washingtonul că destabilizează regiunea prin vânzările de arme și sprijinul militar acordat Taipeiului, potrivit agenției de presă nord-coreene KCNA, în contextul consolidării relațiilor dintre Coreea de Nord și China.

Referindu-se la livrarea recentă de avioane de luptă americane către Taiwan, analistul nord-coreean în afaceri internaționale Kim Myong Chol a calificat acțiunea drept un gest prin care SUA ar contribui la creșterea tensiunilor regionale, folosind comparația cu amplasarea unei bombe la ușa altei persoane sub pretextul garantării securității propriei locuințe.

Kim Myong Chol a criticat, de asemenea, valoarea armamentului furnizat de Washington către Taipei în ultimul deceniu, despre care a afirmat că a depășit 39 de miliarde de dolari. Analistul nord-coreean a susținut că SUA au afectat în mod sistematic stabilitatea regională și că au sprijinit, în același timp, forțe separatiste care contestă principiul „O singură Chină”. În acest context, el a afirmat că problema Taiwanului reprezintă o chestiune internă a Chinei și că nicio forță externă nu are dreptul să intervină.

Comentariile Phenianului, care exprimă sprijinul pentru poziția Beijingului, au fost publicate după ce liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să consolideze relațiile „strategice” cu Rusia, într-o scrisoare adresată președintelui rus Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere.

Potrivit sursei citate anterior, Kim Jong Un i-a transmis lui Vladimir Putin că se bucură să mențină relațiile de prietenie dintre cei doi și să deschidă un nou capitol în dezvoltarea relațiilor dintre Coreea de Nord și Rusia.