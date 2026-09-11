Germania are nevoie urgentă de șoferi de camion. Ce condiții trebuie să îndeplinească românii și cât pot câștiga

Germania se confruntă cu un deficit important de șoferi de camion, iar industria transporturilor estimează că lipsa de personal ajunge la până la 120.000 de persoane. Companiile caută angajați și în afara țării, în timp ce veniturile oferite au început să crească pentru atragerea de personal.

Necesarul de șoferi profesioniști este amplificat de faptul că o parte importantă dintre angajații actuali se apropie de vârsta pensionării. Firmele de transport încearcă să găsească soluții pentru acoperirea posturilor disponibile, inclusiv prin recrutarea de personal din străinătate.

Potrivit Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), asociația germană a transportatorilor rutieri, deficitul de șoferi de camion poate ajunge la 120.000 de persoane.

Pentru a atrage mai mulți angajați, companiile încearcă să facă această profesie mai atractivă. Printre măsurile adoptate se numără creșterea salariilor și introducerea unor programe care le permit șoferilor să petreacă mai mult timp acasă.

Situația de pe piața germană a muncii poate reprezenta o oportunitate pentru românii care vor să lucreze în domeniul transporturilor. Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă derulează, împreună cu rețeaua europeană EURES, programul TQ-Plus.

Programul se adresează cetățenilor Uniunii Europene care vor să se califice în Germania pentru meseria de șofer de camion sau de autobuz. Sunt vizați și candidații care nu au încă experiență ca șoferi profesioniști.

Pentru pregătirea ca șofer de camion, candidatul trebuie să aibă cel puțin 21 de ani și cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, este necesar un permis de conducere categoria B obținut într-o țară din Uniunea Europeană.

Un alt criteriu este disponibilitatea de a urma un curs intensiv de limba germană și de a se muta în Germania pentru parcurgerea etapelor de calificare. Există însă o condiție importantă pentru accesul la TQ-Plus. În prezent, programul acceptă candidați care dețin doar permis categoria B. Persoanele care au deja permis categoria C sau D nu sunt incluse în acest program de calificare.

Potrivit informațiilor oferite de Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă, remunerația în perioada de calificare este de 15 euro pe oră. După finalizarea calificării, venitul începe de la minimum 2.500 de euro brut pe lună.

Nivelul venitului poate fi mai ridicat, în funcție de grila salarială aplicată de angajator. Pentru românii care dețin deja calificarea profesională de șofer, condițiile sunt diferite.

Documentele Ministerului german al Transporturilor prevăd că o calificare de șofer profesionist obținută într-un alt stat membru al Uniunii Europene este recunoscută în Germania.

O schimbare importantă pentru persoanele interesate de această profesie vizează și examenul necesar calificării. Începând din 2026, acesta poate fi susținut, în anumite condiții, și în limba română, potrivit ziarulromanesc.de.

Germania a modificat regulile pentru a facilita accesul la profesia de șofer profesionist și pentru a răspunde deficitului de personal. Una dintre modificările relevante pentru români este posibilitatea susținerii examenului pentru calificarea inițială accelerată și în limba română.

Pe lângă limba germană, examenul poate fi susținut în opt limbi străine. Lista include engleza, araba standard, croata, poloneza, româna, rusa, turca și ucraineana.

Modificarea legislativă a fost publicată oficial în Germania la 17 august 2026. Schimbarea se adaugă măsurilor prin care autoritățile încearcă să faciliteze accesul candidaților străini la calificarea necesară pentru această profesie.

Datele Ministerului Transporturilor arată că limba română este deja utilizată frecvent de candidații străini la examenele pentru categoriile profesionale de permis. În perioada analizată de autorități, 10,82% dintre examenele teoretice susținute în limbi străine au fost date în română.

Deficitul de personal din transporturile rutiere germane este alimentat și de numărul mare de șoferi care părăsesc anual această profesie prin pensionare. Organizațiile din industrie estimează că aproximativ 30.000-35.000 de șoferi ies la pensie în fiecare an.

Numărul persoanelor care intră în profesie este însă considerabil mai mic, potrivit datelor citate de ziarulromanesc.de. Diferența dintre ieșirile din profesie și noile recrutări menține presiunea asupra companiilor de transport.

Unele firme sunt nevoite să țină camioane pe loc din cauza lipsei de personal. Altele ajung să refuze comenzi sau să apeleze la șoferi recrutați din străinătate pentru a acoperi necesarul de angajați.

Separat, Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă indică aproximativ 11.300 de posturi de șofer de camion care trebuie ocupate în prezent. Cifra reprezintă numărul posturilor vacante înregistrate oficial și este diferită de estimarea industriei privind deficitul total de până la 120.000 de șoferi.