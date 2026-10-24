Meteorologii anunță o schimbare a vremii de săptămâna viitoare. Unde revin ploile și ce se întâmplă cu temperaturile

Meteorologii anunță un weekend cu cer predominant noros și precipitații în anumite regiuni ale țării, însă valorile termice se vor menține ușor ridicate pentru această perioadă, putând ajunge până la 21 de grade Celsius.

Situația meteorologică ar urma să se schimbe de săptămâna viitoare, când, după câteva zile cu cer senin și precipitații puține, ploile ar putea reveni în unele zone. Schimbarea vremii va fi însoțită și de o scădere a temperaturilor, potrivit explicațiilor oferite de meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Oana Păduraru.

Potrivit meteorologului ANM Oana Păduraru, începutul săptămânii viitoare ar putea aduce o ameliorare a condițiilor meteorologice în ceea ce privește precipitațiile. După trecerea sistemului frontal care a traversat România în ultimele zile, probabilitatea apariției ploilor va scădea, iar perioadele fără precipitații vor deveni mai frecvente.

Specialista a precizat că fenomenul meteorologic care a afectat recent țara s-a deplasat deja spre est, părăsind teritoriul României în cursul după-amiezii zilei precedente. În aceste condiții, următoarele zile ar putea fi caracterizate de precipitații absente sau foarte slabe, limitate la suprafețe restrânse.

Cu toate acestea, lipsa ploilor nu înseamnă că vremea nu va aduce alte probleme. Meteorologii atrag atenția asupra ceții, care ar putea apărea în special în timpul nopții și dimineața, dar care ar putea persista local și în prima parte a zilei. Fenomenul poate reduce semnificativ vizibilitatea, mai ales în zonele în care ceața se formează în condiții favorabile.

Oana Păduraru a explicat că ceața ar putea fi destul de densă în următoarele nopți și dimineți, asemănătoare celei observate în cursul dimineții precedente. În unele regiuni, vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri, iar izolat poate ajunge la mai puțin de 50 de metri. Aceste condiții au determinat emiterea mai multor avertizări meteorologice de cod galben pentru fenomene periculoase.

Meteorologul a indicat mai multe regiuni în care șoferii ar putea întâmpina dificultăți din cauza vizibilității reduse. Printre acestea se numără Muntenia, Dobrogea și Moldova, precum și o mare parte din Transilvania.

Zonele centrale, estice și sudice ale țării se află, de asemenea, printre cele pentru care a fost transmisă o atenționare privind ceața.