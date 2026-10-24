Meteorologii anunță o schimbare a vremii de săptămâna viitoare. Unde revin ploile și ce se întâmplă cu temperaturile
Ploi, vânt. Sursa foto: Pixabay
Meteorologii anunță un weekend cu cer predominant noros și precipitații în anumite regiuni ale țării, însă valorile termice se vor menține ușor ridicate pentru această perioadă, putând ajunge până la 21 de grade Celsius.
Situația meteorologică ar urma să se schimbe de săptămâna viitoare, când, după câteva zile cu cer senin și precipitații puține, ploile ar putea reveni în unele zone. Schimbarea vremii va fi însoțită și de o scădere a temperaturilor, potrivit explicațiilor oferite de meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Oana Păduraru.
Mai puține precipitații la începutul săptămânii viitoare
Potrivit meteorologului ANM Oana Păduraru, începutul săptămânii viitoare ar putea aduce o ameliorare a condițiilor meteorologice în ceea ce privește precipitațiile. După trecerea sistemului frontal care a traversat România în ultimele zile, probabilitatea apariției ploilor va scădea, iar perioadele fără precipitații vor deveni mai frecvente.
Specialista a precizat că fenomenul meteorologic care a afectat recent țara s-a deplasat deja spre est, părăsind teritoriul României în cursul după-amiezii zilei precedente. În aceste condiții, următoarele zile ar putea fi caracterizate de precipitații absente sau foarte slabe, limitate la suprafețe restrânse.
Cu toate acestea, lipsa ploilor nu înseamnă că vremea nu va aduce alte probleme. Meteorologii atrag atenția asupra ceții, care ar putea apărea în special în timpul nopții și dimineața, dar care ar putea persista local și în prima parte a zilei. Fenomenul poate reduce semnificativ vizibilitatea, mai ales în zonele în care ceața se formează în condiții favorabile.
Ceața poate reduce vizibilitatea pe drumurile naționale
Oana Păduraru a explicat că ceața ar putea fi destul de densă în următoarele nopți și dimineți, asemănătoare celei observate în cursul dimineții precedente. În unele regiuni, vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri, iar izolat poate ajunge la mai puțin de 50 de metri. Aceste condiții au determinat emiterea mai multor avertizări meteorologice de cod galben pentru fenomene periculoase.
Meteorologul a indicat mai multe regiuni în care șoferii ar putea întâmpina dificultăți din cauza vizibilității reduse. Printre acestea se numără Muntenia, Dobrogea și Moldova, precum și o mare parte din Transilvania.
Nu scăpăm de ceață. Avertisment pentru șoferi
Zonele centrale, estice și sudice ale țării se află, de asemenea, printre cele pentru care a fost transmisă o atenționare privind ceața.
„Ne așteptăm la o ameliorare în ce privesc precipitațiile. Asta pentru că pasajul frontal care a traversat zona țării noastre în ultimele zile deja încă din după amiaza zilei de ieri a părăsit prin partea de est a țării. Și ne așteptăm ca în continuare să avem câteva zile fără precipitații ori foarte slabe și foarte restrânse.
Însă fenomenul care va crea probleme în nopțile și diminețile următoare dar care ar putea să persiste chiar și în prima parte a zilelor va fi ceața. Ceață destul de densă cum am avut și azi dimineață, care a impus emiterea mai multor coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase pentru că vizibilitatea tinde să scadă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Atenție pe drumurile din partea centrală estică și sudică a țării. Zona Munteniei, Dobrogei, Moldovei dar și bună parte din Transilvania”, a explicat Oana Păduraru la digi24.
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