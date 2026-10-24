Prognoza meteo 24 octombrie. Temperaturile ajung la 21 de grade. Unde vor fi ploi, lapoviță și ninsoare

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru sâmbătă, 24 octombrie, și duminică, 25 octombrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi în creștere și valori care se vor situa peste cele obișnuite pentru această perioadă a anului. În unele regiuni, cerul va avea înnorări și sunt posibile precipitații slabe, în timp ce la munte, la altitudini mari, pot apărea lapoviță și ninsoare.

Sâmbătă, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, însă în sudul și estul teritoriului sunt posibile ploi slabe, pe arii restrânse.

La munte, în special la altitudini mari, nu sunt excluse precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vestul țării. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață, fenomen care poate reduce vizibilitatea.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa, în general, între 3 și 13 grade. Valorile termice vor varia în funcție de regiune, iar condițiile meteorologice vor fi influențate și de înnorările temporare.

În Capitală, ziua de sâmbătă va aduce înnorări, iar meteorologii nu exclud apariția unor ploi slabe, în special în cursul nopții. Temperaturile se vor menține la valori specifice unei vremi mai blânde pentru această perioadă.

Temperatura maximă va ajunge la 17–18 grade Celsius, în timp ce minima va fi cuprinsă între 8 și 9 grade. Cerul va avea perioade cu înnorări, iar condițiile meteorologice se pot modifica pe parcursul intervalului, în special în timpul nopții, când sunt posibile precipitații slabe.

În celelalte regiuni, vremea va fi în general stabilă, cu perioade însorite. Totuși, în a doua parte a intervalului, pot apărea ploi izolate. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 21 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse, în cea mai mare parte a țării, între 3 și 13 grade.

Dimineața și noaptea, condițiile atmosferice vor favoriza local formarea ceții. Fenomenul poate apărea în special în zonele în care umiditatea este ridicată, iar temperaturile scad în apropierea valorilor minime prognozate.

La munte, vremea va fi schimbătoare sâmbătă, 24 octombrie, cu înnorări și perioade în care sunt posibile precipitații. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în zonele montane, iar la altitudini mari precipitațiile se pot transforma temporar în lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, însă sunt posibile intensificări locale, în special în zona montană. Condițiile meteorologice vor fi diferite în funcție de altitudine, iar pe creste temperaturile mai scăzute pot favoriza apariția precipitațiilor mixte.

Prognoza disponibilă indică posibilitatea unor episoade de vreme umedă în zona montană, în timp ce în alte regiuni ale țării temperaturile vor rămâne relativ ridicate pentru această perioadă.