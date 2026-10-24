Lidl vinde un aparat util în sezonul rece cu doar 49,99 lei. Ce funcții are și până când este valabilă oferta

Un aparat destinat uscării încălțămintei a fost inclus de Lidl în selecția de produse promoționale din perioada 22–25 octombrie. Modelul comercializat sub marca Silvercrest costă 49,99 lei și este conceput pentru utilizare în locuință, în special atunci când pantofii sau ghetele rămân umezi după ploaie.

Dispozitivul poate fi folosit și pentru încălțămintea purtată în timpul activităților în aer liber, inclusiv pentru bocanci. Conform specificațiilor prezentate de comerciant, aparatul are o putere de 20 W, oferă trei programe de uscare și poate ajunge la o temperatură maximă de 56 de grade Celsius.

Oferta este valabilă în perioada anunțată, însă cumpărarea produsului depinde și de cantitățile disponibile în magazine. Astfel, prețul promoțional nu garantează că uscătorul va fi găsit în fiecare unitate Lidl pe întreaga durată a campaniei.

Suma necesară pentru achiziționarea uscătorului Silvercrest este de 49,99 lei. Perioada de comercializare menționată în ofertă se desfășoară între 22 și 25 octombrie, iar produsele sunt distribuite în limita stocurilor existente.

Cantitățile disponibile pot varia de la o locație la alta, în funcție de aprovizionare și de vânzările înregistrate. Din acest motiv, includerea aparatului în oferta publicată de retailer nu înseamnă că acesta se găsește obligatoriu în toate magazinele până la data de 25 octombrie.

Nu au fost comunicate informații privind numărul total de aparate disponibile pentru vânzare și nici date despre eventualele epuizări ale stocurilor. În consecință, nu există cifre publice care să indice câte unități au fost cumpărate sau cât de mare este cererea pentru produs.

Silvercrest este un aparat electric care funcționează prin conectarea la o priză și folosește încălzirea pentru a favoriza eliminarea umezelii din încălțăminte. Cele trei programe permit alegerea unei variante de funcționare, iar temperatura maximă indicată în specificațiile produsului este de 56 de grade Celsius.

Utilitatea dispozitivului poate fi relevantă în zilele cu precipitații, dar și în lunile reci, când pantofii și ghetele se pot uda mai des. Modul de folosire trebuie adaptat însă recomandărilor producătorului și instrucțiunilor care însoțesc aparatul.

Un aspect important îl reprezintă materialul din care este fabricată încălțămintea. Pielea, materialele sintetice, textilele și componentele lipite nu reacționează în mod identic la căldură, iar anumite produse pot avea restricții specifice privind uscarea. Verificarea instrucțiunilor de întreținere înainte de utilizare ajută la evitarea expunerii încălțămintei la condiții care ar putea să o deterioreze.

Puterea de 20 W oferă un reper pentru calcularea energiei utilizate de aparat. Această valoare exprimă puterea electrică nominală, în timp ce consumul total depinde de durata funcționării și de modul în care este utilizat dispozitivul.

La o funcționare continuă, cu o putere constantă de 20 W, o oră de utilizare ar corespunde unui consum de 0,02 kWh. Dacă aceeași condiție s-ar menține timp de trei ore, energia consumată ar fi de 0,06 kWh.

Calculele sunt teoretice și pornesc de la puterea nominală declarată. Ele nu reprezintă măsurători efectuate asupra aparatului și nu garantează că dispozitivul va avea exact același consum în orice situație. Valoarea efectivă poate depinde de programul ales și de funcționarea elementului de încălzire.

Alimentarea electrică se realizează printr-un cablu de 180 de centimetri. Lungimea acestuia influențează poziționarea aparatului, deoarece locul ales pentru uscare trebuie să permită conectarea la o priză fără a ignora instrucțiunile de siguranță.

Dispozitivul este destinat utilizării casnice, pentru încălțămintea care a acumulat umezeală după expunerea la precipitații sau în urma activităților desfășurate afară. Înainte de a fi folosit pentru un anumit tip de pantofi ori bocanci, trebuie verificat dacă materialele respective sunt compatibile cu metoda de uscare indicată.

Respectarea instrucțiunilor referitoare la alimentarea electrică, amplasare și alegerea programului reprezintă o condiție importantă pentru utilizarea aparatului. În același timp, recomandările producătorului încălțămintei trebuie respectate pentru a limita riscul afectării materialelor sau al elementelor de îmbinare.

Informațiile asociate ofertei Lidl menționează o garanție de trei ani pentru uscătorul electric de încălțăminte. Documentele primite la cumpărare conțin informațiile care trebuie consultate pentru stabilirea condițiilor aplicabile și a pașilor necesari în cazul unei defecțiuni.

Prețul de 49,99 lei, caracteristicile tehnice și perioada promoțională sunt informațiile prezentate pentru acest model Silvercrest. Comercializarea în intervalul 22–25 octombrie rămâne condiționată de disponibilitatea produsului în magazine.