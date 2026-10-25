Florin Manole, despre zborul spre Mykonos: Din punct de vedere al percepției, cu certitudine a fost o greșeală. Cât timp am fost în Minister, am călătorit exclusiv la economy

Ministrul Muncii, Florin Manole, a recunoscut că a greșit acceptând să călătorească în iulie 2026 cu un avion privat spre Mykonos, alături de alte 12 persoane. Social-democratul susține că deplasarea nu a fost o vacanță, ci o participare la o discuție organizată la invitația Camerei de Comerț, pe teme legate de piața muncii.

Florin Manole a explicat la Digi24 că invitația de a călători spre Mykonos a venit din partea Camerei de Comerț, o instituție care nu se finanțează de la bugetul de stat. El a precizat că participarea sa era legată de subiecte profesionale, în special de problemele pieței muncii atunci când o companie investește într-o țară.

Manole a respins ideea că deplasarea ar fi reprezentat o vacanță, invocând durata redusă a călătoriei și a șederii.

„Am fost invitat de către Camera de Comerț, o instituție care se finanțează independent, nu de la bugetul de stat. Am fost invitat la o discuție în care contribuția mea trebuia să fie referitoare la teme de muncă, atunci când face o investiție într-o țară. Piața muncii e o temă relevantă. Ăsta este rolul meu… Nu exista o invitație pentru un ministru în sens… Nu, n-am fost în vacanță. Deplasarea a durat cu tot cu zbor, cred că 8 ore, deci acolo patru, 3-4 ore. Nu poate fi o vacanță, după standardele mele”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole.

Întrebat despre beneficiul de a fi unul dintre pasagerii pentru care au fost plătite mii de euro pentru zborul privat, în condițiile în care participa în calitate de parlamentar la o deplasare organizată de o entitate privată, ministrul a făcut trimitere la declarația sa de avere.

Acesta a precizat că documentul urmează să fie publicat în perioada următoare, conform obligațiilor legale, după numirea sa în funcția de ministru. Manole a afirmat că este dispus să îl transmită și jurnaliștilor.

„În viitoarea mea declarație de avere, care trebuie să apară în curând, conform legii, după numirea mea ca ministru, o veți vedea. V-o trimit personal. Am pus-o pe site-ul Ministerului, înainte ca premierul Bolojan să ne ceară asta. O voi face în continuare. Ăsta este standardul meu. O să mi-o public pe site-ul Ministerului. Dacă vreți, v-o trimit și dumneavoastră. N-am absolut nicio problemă”, a precizat Manole.

Ministrul a mai precizat că va declara și cheltuielile de transport și cazare acoperite de o organizație neguvernamentală pentru o deplasare la Skopje, desfășurată cu câteva săptămâni înainte.

El a explicat că invitația a fost legată de participarea la un eveniment organizat de respectiva organizație, iar beneficiile primite vor fi consemnate în declarația de avere.

„Ni s-au plătit transport și cazare și pe alea le voi pune în declarația de avere”, a afirmat Florin Manole.

Întrebat direct dacă prezența sa în avionul privat a reprezentat o greșeală, Florin Manole a recunoscut că deplasarea a avut consecințe negative asupra imaginii sale publice.

Ministrul și-a cerut scuze persoanelor care s-au simțit dezamăgite de această situație, indiferent dacă îl susțin sau nu din punct de vedere politic.

„Pentru mine, din punct de vedere al percepției publice din România, post-factum, cu certitudine a fost o greșeală. Folosesc prilejul acesta să spun acelora care mi-au urmărit activitatea politică cu bune și cu rele și care s-au simțit în vreun fel dezamăgiți de această situație, că îmi pare rău și că nu mi-am făcut niciodată un scop din a dezamăgi oamenii, nu doar care mă simpatizează, ci și oameni care nu mă votează”, a răspuns demnitarul.

Ministrul a susținut că a fost pentru prima dată când a călătorit cu un avion privat și că intenționează să evite pe viitor situații similare, din cauza efectelor pe care le pot avea asupra imaginii sale publice.

În același timp, el a afirmat că va continua să participe la evenimente organizate de organizații de business sau sindicale atunci când va avea posibilitatea să contribuie la discuțiile respective.

Ministrul Muncii a afirmat că subiectul zborului privat a fost făcut public în aceeași zi în care era programată o audiere parlamentară privind situația unui judecător al Curții Constituționale. El a susținut că deplasarea sa a fost folosită în contextul respectiv și a invocat faptul că primise întrebări de la jurnaliști despre acest subiect cu aproximativ două săptămâni înainte.

Manole a prezentat momentul apariției scandalului drept o coincidență, fără să ofere în declarația sa dovezi care să stabilească existența unei legături între cele două evenimente.

„Mi-e greu să cred că se va mai întâmpla vreodată. Pentru că mă voi feri să intru în genul de dispute publice. Vă dau un indiciu despre cât de nocivă a fost această situație pentru mine. Acest scandal a apărut, prin coincidențe, cum sigur că știm cu toții că există, fix în ziua în care trebuia să vină cineva la audieri parlamentare la Senat pentru o situație a unui judecător al Curții Constituționale și a fost folosit în situația că un judecător al Curții Constituționale a fost și în avionul ăsta. Știți de ce e o coincidență? Pentru că întrebări despre subiect primeam de două săptămâni de la aceiași jurnaliști care au scos-o fix în ziua aia. Mă voi feri să fac astfel de greșeli, pentru că nu vreau să dau apă la moară unor astfel de situații. Dar, pe de altă parte, v-o spun că de câte ori voi putea colabora cu organizație de business sau sindicală și de câte ori voi putea contribui, o voi face”, mai spune ministrul PSD.

Întrebat dacă PSD a greșit când a votat împotriva înființării comisiilor parlamentare de anchetă Mykonos-Nordis, Florin Manole a răspuns că participă frecvent la emisiuni și că nu evită întrebările jurnaliștilor, inclusiv atunci când subiectele sunt incomode.

Ministrul a susținut că, dacă proiectul privind comisiile de anchetă ar fi ajuns la votul plenului, el ar fi votat în favoarea acestuia.

„Merg în spațiul public de foarte multe ori, la tot felul de emisiuni mai comode sau mai incomode și nu evit niciodată să apar și să răspund. O fac și acum, am făcut-o și cu câteva zile în urmă, sunt pe holurile Parlamentului mereu și așa mai departe. Dacă acel proiect ar fi venit la plen, aș fi votat pentru”, a precizat Florin Manole.

Florin Manole și-a apărat participarea la deplasarea spre Mykonos și prin faptul că, în opinia sa, călătoriile cu avioane private sunt utilizate în mediul de afaceri internațional. El a făcut referire la oamenii de afaceri cu averi importante, despre care a spus că nu aleg neapărat zborurile low-cost.

Ministrul a subliniat însă că, în deplasările efectuate în timpul mandatului său la Ministerul Muncii, a călătorit exclusiv la clasa economy, inclusiv atunci când ar fi avut posibilitatea să aleagă o clasă superioară.

„La o simplă căutare pe Google, se pot găsi sute de exemple de călătorii ale camerelor de comerț din lume cu avioane private, în medii diverse. În același timp, oameni cu sute de milioane de euro, unii dintre ei, cum era unul dintre cazurile din avionul ăla, sunt greu de dus la low-cost. Merg așa, e dreptul lor, e treaba lor”, spune ministrul Muncii.

Florin Manole a insistat că utilizarea banilor publici pentru deplasările oficiale trebuie să respecte reguli stricte și că a aplicat acest principiu în călătoriile făcute în interes de serviciu.