Prima vacanță din anul școlar 2026–2027 începe pe 24 octombrie. Când revin elevii la cursuri și ce alte zile libere urmează

Elevii din România intră sâmbătă, 24 octombrie 2026, în prima vacanță din anul școlar 2026–2027. Pauza de toamnă se încheie duminică, 1 noiembrie, iar cursurile vor fi reluate luni, 2 noiembrie. Calendarul școlar stabilește cinci perioade de vacanță și mai multe module de studiu. Pentru clasele terminale sunt prevăzute date diferite de încheiere a cursurilor.

Prima vacanță din anul școlar 2026–2027 începe pe 24 octombrie și se încheie pe 1 noiembrie, oferindu-le elevilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar o pauză de nouă zile calendaristice înainte de reluarea activităților școlare.

Potrivit structurii anului școlar, elevii se vor întoarce în sălile de clasă luni, 2 noiembrie 2026, când va începe următorul modul de cursuri.

Anul școlar este împărțit în module de învățare, între care sunt programate perioadele de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, durata totală a cursurilor este de 36 de săptămâni, însă calendarul prevede excepții pentru clasele care susțin examene de finalizare a studiilor.

Astfel, elevii din clasa a XII-a, cei din clasa a XIII-a de la învățământul seral și cei înscriși la cursuri cu frecvență redusă vor termina școala pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni de studiu.

Pentru absolvenții clasei a VIII-a, cursurile se vor încheia pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de activitate școlară.

Structura anului școlar 2026–2027 include cinci intervale de vacanță, distribuite între lunile octombrie 2026 și septembrie 2027, potrivit calendarului stabilit pentru învățământul preuniversitar.

Perioadele în care elevii nu vor avea cursuri sunt următoarele:

24 octombrie – 1 noiembrie 2026: vacanța de toamnă, prima din acest an școlar.

23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027: vacanța de iarnă.

15 februarie – 7 martie 2027: intervalul în care fiecare județ va avea o săptămână de vacanță mobilă.

24 aprilie – 4 mai 2027: vacanța de primăvară.

19 iunie – 5 septembrie 2027: vacanța de vară.

Vacanța mobilă din februarie sau martie 2027 nu va avea aceeași perioadă în toate județele. Inspectoratele școlare județene vor stabili săptămâna în care elevii vor avea liber, în limitele intervalului prevăzut în calendarul național.

Prin urmare, data exactă a acestei vacanțe va depinde de județul în care funcționează unitatea de învățământ.

După încheierea primei vacanțe, elevii vor continua cursurile în perioada 2 noiembrie – 22 decembrie 2026, urmând ca din 23 decembrie să intre în vacanța de iarnă, care se va prelungi până pe 10 ianuarie 2027.

Activitatea școlară va fi reluată luni, 11 ianuarie 2027. Modulul următor se va încheia la una dintre datele de 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de săptămâna de vacanță mobilă aleasă la nivel județean.

După această pauză, elevii vor începe un nou modul de studiu, care se va desfășura până vineri, 23 aprilie 2027. Ulterior, vacanța de primăvară va fi programată între 24 aprilie și 4 mai.

Ultima perioadă de cursuri va începe miercuri, 5 mai 2027, și se va încheia vineri, 18 iunie 2027, pentru majoritatea elevilor.

Calendarul nu se aplică integral claselor terminale, deoarece elevii de clasa a VIII-a și cei care finalizează studiile liceale au stabilite date anterioare pentru încheierea cursurilor.

Unitățile de învățământ vor avea posibilitatea să stabilească perioadele de desfășurare a programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” în intervalul prevăzut de structura anului școlar, cu termen-limită la 23 aprilie 2027.

Fiecare dintre cele două programe va avea o durată de cinci zile consecutive, iar organizarea acestora trebuie realizată în module de cursuri diferite.

Datele concrete vor fi stabilite de fiecare școală, în funcție de planificarea activităților educaționale și de programul aprobat la nivelul unității de învățământ.

Pentru liceele tehnologice, școlile profesionale și unitățile de învățământ postliceal, perioadele alocate acestor programe vor fi utilizate pentru desfășurarea activităților de instruire practică.

Data ultimei zile de cursuri din anul școlar 2026–2027 diferă în funcție de nivelul de studiu, astfel încât elevii claselor terminale vor încheia activitatea înaintea celor care urmează cursurile obișnuite.

Calendarul prevede următoarele date:

4 iunie 2027: ultima zi de cursuri pentru clasele a XII-a, a XIII-a seral și pentru învățământul cu frecvență redusă, după 34 de săptămâni.

11 iunie 2027: încheierea cursurilor pentru elevii clasei a VIII-a, după 35 de săptămâni.

18 iunie 2027: ultima zi de școală pentru majoritatea elevilor, după 36 de săptămâni de cursuri.

Vacanța de vară pentru elevii care urmează structura generală a anului școlar va începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și se va încheia duminică, 5 septembrie 2027.