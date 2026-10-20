Rezultatele concursului pentru directorii de școli: Peste 98% dintre candidați au promovat proba scrisă, cu o medie de 8,89

Peste 98% dintre candidații prezenți la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat au obținut note de promovare. Examenul s-a desfășurat marți, 20 octombrie 2026, în 42 de centre de concurs din țară. Rezultatele sunt preliminare, iar candidații pot depune contestații în termen de 24 de ore de la comunicarea notelor.

La proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat au fost eligibili 4.620 de candidați, dintre care 4.600 s-au prezentat la examen.

Potrivit datelor extrase din platforma de evaluare digitalizată, 4.519 candidați au obținut cel puțin nota 7, necesară pentru promovarea probei.

Rata de promovare a fost de 98,24% dintre participanții prezenți, înainte de soluționarea contestațiilor.

Media notelor obținute de candidați a fost de 8,89, iar mediana s-a situat la 9,00. Acest lucru înseamnă că jumătate dintre notele obținute au fost cel mult 9, iar cealaltă jumătate au fost cel puțin 9.

Examenul s-a desfășurat în 42 de centre de concurs, dintre care două au fost organizate în municipiul București.

Proba scrisă a urmărit evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară.

Candidații au avut la dispoziție maximum 60 de minute pentru rezolvarea unui test standardizat, format din 20 de întrebări cu câte patru variante de răspuns, dintre care una singură corectă. Fiecare răspuns corect a fost punctat cu 0,5 puncte.

Un sfert dintre întrebări au vizat Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, iar alte 25% au fost formulate pe baza Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024.

Alte 20% dintre întrebări au avut la bază lucrarea Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, de Tony Bush.

Restul testului a inclus întrebări din Învățarea vizibilă, de John Hattie, din Profilul profesional al managerului școlar, aprobat prin Ordinul nr. 3.934/2026, și din Cadrul de Referință al Curriculumului Național, aprobat prin Ordinul nr. 4.137/2026. Fiecare dintre aceste trei componente a reprezentat 10% din test.

Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), iar lucrările au fost evaluate digitalizat, prin intermediul platformei dedicate.

Nota minimă de promovare este 7 și va fi luată în calcul la stabilirea mediei finale a concursului.

După proba scrisă, concursul continuă cu evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune.

Această etapă se va desfășura în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2026, prin intermediul comisiilor de interviu.

Candidații vor susține apoi proba de interviu, programată între 12 și 27 noiembrie 2026.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor fi afișate pe 9 decembrie 2026.