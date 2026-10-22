Ministrul Educației cere mai multă pază în școli. Sorin Costreie anunță măsuri după atacurile asupra elevilor și profesorilor

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat joi, 22 octombrie, că intenționează să solicite suplimentarea posturilor de paznici în școli, după incidentele violente din Bistrița și Pitești. Propunerea vizează aproximativ 1.000 de noi angajați pentru unitățile de învățământ. Oficialul susține și creșterea numărului de consilieri psihologici, precum și înăsprirea pedepselor pentru agresiunile împotriva profesorilor. Măsurile urmează să fie discutate la nivelul Guvernului.

Ministrul Educației, Sorin Costreie, consideră necesară suplimentarea personalului de pază în școli, în urma celor două atacuri cu arme albe produse în această săptămână în unități de învățământ din Bistrița și Pitești.

Invitat joi la Euronews România, oficialul a declarat că siguranța elevilor și a cadrelor didactice trebuie să reprezinte o prioritate și că actualele măsuri de protecție sunt insuficiente.

Potrivit ministrului, prevenirea incidentelor violente necesită intervenții concrete, atât în privința securității unităților de învățământ, cât și a sprijinului acordat elevilor care se confruntă cu probleme de comportament.

„Ce vreau eu: să avem şcoli sigure. Sigur nu se poate peste noapte, mai ales că şcolile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbelişte. Profesorii şi elevii trebuie să se simtă protejaţi. Nu poţi să faci educaţie, să înveţi ceva, să ai bucuria cunoaşterii în astfel de contexte în care îţi e frică că cineva bagă un cuţit în tine”, a declarat ministrul.

Una dintre principalele măsuri avute în vedere de Sorin Costreie este suplimentarea cu aproximativ 1.000 de posturi a personalului responsabil de paza unităților de învățământ, acestea urmând să fie repartizate în zonele unde necesarul de securitate este mai ridicat.

Ministrul a precizat că propunerea nu a fost încă discutată cu premierul Luca Niculescu, însă intenționează să deschidă acest subiect vineri, 23 octombrie.

„Este o problemă a noastră, a societăţii, a comunităţii. Măsuri concrete: Chiar mâine vrem să cerem suplimentarea numărului de paznici”, a spus Costreie.

Oficialul a explicat că numărul posturilor propuse este relativ redus în raport cu totalul unităților de învățământ din România, motiv pentru care distribuirea personalului suplimentar ar urma să se facă în funcție de necesitățile identificate.

„Ar fi vorba de 1.000 de posturi. La nivelul ţării nu sunt multe, dar să se ducă în locuri cheie”, a declarat ministrul Educației.

Sorin Costreie susține și modificarea legislației penale pentru introducerea unor sancțiuni mai severe în cazul persoanelor care agresează cadre didactice în timpul exercitării atribuțiilor profesionale.

Ministrul propune ca profesorii să beneficieze de o protecție juridică asemănătoare celei acordate personalului medical. Potrivit explicațiilor sale, modelul avut în vedere presupune tratarea agresiunilor comise asupra angajaților aflați în exercitarea profesiei drept circumstanțe agravante, cu pedepse mai mari pentru agresori.

Oficialul a invocat regimul sancționator aplicabil agresiunilor împotriva medicilor și asistenților medicali, susținând că o protecție similară ar trebui introdusă și pentru cadrele didactice.

„Să schimbăm şi legea penală, urmând exemplul personalului medical, adică mai nou dacă ai acte de violenţă împotriva unui personal medical, doctor, asistent, care îşi exercită funcţia, este context agravant şi pedeapsa este dublă. Acelaşi lucru vrem să-l facem şi pentru profesori. Profesorul nu este cu nimic mai prejos decât doctorul. E doctorul sufletul nostru şi trebuie să-l protejăm”, a declarat Sorin Costreie.

Pe lângă măsurile de securitate și modificările legislative, ministrul Educației consideră necesară creșterea numărului de consilieri psihologici care lucrează în unitățile de învățământ, pentru identificarea problemelor elevilor și prevenirea comportamentelor violente.

Sorin Costreie a arătat că necesitatea suplimentării acestor posturi este discutată de mai mulți ani, iar consilierii au un rol important în observarea dificultăților emoționale și comportamentale cu care se confruntă copiii.

„A doua ar fi consilierea psihologică. Trebuie să mărim – vorbim de mulţi ani. Avem nevoie de aceşti consilieri pentru că ei sunt acei colegi ai noştri care îi văd şi îi simt mai bine pe copii”, a explicat ministrul.

Referindu-se la incidentele din Bistrița și Pitești, oficialul a identificat violența între elevi drept elementul comun al celor două cazuri. Acesta a menționat inclusiv situațiile de bullying, conflictele verbale și frustrările care pot apărea în relațiile dintre copii.

„Punctul comun dintre cazul de la Bistriţa şi cel de la Piteşti este violenţa şi dorinţa unui elev de a-i face rău altui elev, colegului. Vorbim despre bullying, frustrare, nişte vorbe, de făcut mişto, aici ne pricepem foarte bine în cultura noastră”, a adăugat ministrul.

Propunerile ministrului Educației vin după două incidente violente înregistrate în aceeași săptămână, în care elevi au folosit arme albe împotriva unor persoane aflate în unitățile de învățământ.

Primul incident s-a produs luni, într-o școală din Bistrița, unde un elev de clasa a VII-a a atacat cu un briceag o profesoară și un coleg. Potrivit informațiilor prezentate despre caz, minorul ar fi încercat să rănească un băiat pe care îl considera indian.

Cel de-al doilea atac a avut loc joi, într-un liceu din Pitești. Un elev în vârstă de 15 ani a atacat cu o macetă un coleg și a agresat un alt elev.