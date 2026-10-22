Raluca Turcan cere măsuri urgente împotriva violenței în școli: Parcă ne este frică să ne apărăm copiii!

Deputata Raluca Turcan solicită adoptarea urgentă a unor măsuri legislative pentru combaterea violenței în școli și protejarea minorilor în mediul online. Într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook, aceasta atrage atenția asupra agresiunilor dintre elevi și asupra riscurilor la care sunt expuși copiii. Turcan susține că mai multe proiecte legislative pe care le-a inițiat sunt blocate în Parlament. Propunerile vizează supravegherea unităților de învățământ, consilierea psihologică și restricționarea accesului minorilor la anumite platforme digitale.

Raluca Turcan solicită măsuri legislative împotriva violenței în școli, susținând că protejarea elevilor necesită atât supravegherea activităților din unitățile de învățământ, cât și intervenții pentru copiii care prezintă un risc crescut de a fi implicați în comportamente agresive.

Potrivit mesajului publicat pe Facebook, printre inițiativele promovate de deputată se numără introducerea monitorizării audio-video în școli și asigurarea consilierii psihologice pentru elevii aflați în situații de risc.

O altă propunere legislativă vizează interzicerea utilizării telefoanelor mobile în timpul cursurilor. Dispozitivele ar urma să fie păstrate în spații special amenajate pe durata activităților școlare, conform măsurilor prezentate de Turcan.

Inițiativele legislative susținute de Raluca Turcan nu se limitează la siguranța elevilor în școli, ci includ și măsuri pentru reducerea expunerii copiilor la conținutul considerat periculos în mediul digital.

Deputata promovează proiecte care urmăresc protejarea minorilor împotriva materialelor online ce încurajează violența, autovătămarea, pornografia sau cruzimea.

Separat, una dintre propunerile legislative prevede ca persoanele cu vârsta sub 16 ani să nu își poată crea conturi pe platformele de socializare fără acordul părinților.

În mesajul transmis public, Raluca Turcan critică întârzierile în adoptarea inițiativelor legislative destinate protejării copiilor, în condițiile în care violența dintre elevi reprezintă una dintre problemele semnalate de aceasta.

Deputata face referire inclusiv la agresiunile comise cu arme albe, dar și la incidentele violente care sunt filmate și ulterior distribuite pe rețelele sociale.

În acest context, Turcan le solicită parlamentarilor care mențin proiectele blocate să explice motivele pentru care acestea nu avansează în procesul legislativ.

Deputata susține că adoptarea măsurilor pentru siguranța elevilor și protejarea minorilor în mediul online nu mai poate fi amânată și cere deblocarea inițiativelor aflate în Parlament.