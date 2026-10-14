Tații vor putea fi alături de mame în sala de naștere. Ce obligații vor avea maternitățile din România

Tații vor putea fi prezenți la nașterea copiilor, dacă mamele solicită acest lucru, potrivit unei legi adoptate miercuri, 14 octombrie, de Camera Deputaților. Actul normativ le permite femeilor să aleagă persoana care le va însoți pe durata travaliului și a nașterii. Noile prevederi se vor aplica maternităților publice și private din România. Legea urmează să fie transmisă președintelui pentru promulgare.

Tații vor putea asista la nașterea copiilor în baza unei legi adoptate miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, care introduce în legislația românească dreptul femeilor de a beneficia de prezența unei persoane apropiate în timpul travaliului și al nașterii. Actul normativ urmează să fie înaintat președintelui României pentru promulgare.

Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat adoptarea proiectului printr-un mesaj publicat pe Facebook. Aceasta a susținut că participarea tatălui la nașterea copilului nu ar trebui să fie condiționată de regulamentele interne ale maternităților, în contextul în care tot mai mulți bărbați doresc să fie alături de partenerele lor în acest moment.

„Pentru ei, nașterea nu e un eveniment la care aștepți pe hol. E un început, o nouă viață, și vor să fie aproape de mama copilului lor, în sala de naștere, atunci când ea își dorește asta”, a transmis Raluca Turcan.

Inițiativa legislativă aparține senatoarei USR Ruxandra Cibu-Deaconu și a fost co-semnată de deputata liberală Raluca Turcan. Proiectul modifică Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului și introduce obligații suplimentare pentru unitățile medicale publice și private care asigură servicii de maternitate.

Conform dispozițiilor adoptate de Parlament, femeile însărcinate vor avea posibilitatea de a solicita prezența unei persoane alese de ele pe întreaga durată a travaliului, a nașterii și a transferurilor efectuate în interiorul unității sanitare.

Persoana desemnată poate fi soțul, partenerul de viață, mama, sora sau orice altă persoană apropiată în care pacienta are încredere. Alegerea însoțitorului îi va aparține exclusiv femeii care urmează să nască.

Raluca Turcan a explicat că limitarea acestui drept va fi posibilă numai în împrejurări excepționale, atunci când există justificări de natură medicală.

„Prin această lege, femeia are dreptul să aibă lângă ea persoana pe care o alege, fie că este soțul, partenerul, mama, sora sau o altă persoană apropiată. Acest drept va putea fi restrâns doar în situații excepționale, justificate medical”, a precizat Raluca Turcan.

Totodată, accesul însoțitorului în spațiile medicale va fi condiționat de respectarea normelor de igienă, a măsurilor epidemiologice și a regulilor privind siguranța actului medical.

Legea adoptată de deputați stabilește și noi responsabilități pentru maternitățile din România, care vor avea obligația de a proteja intimitatea femeilor pe parcursul travaliului și al nașterii, inclusiv prin amenajarea corespunzătoare a spațiilor medicale.

Unitățile sanitare vor trebui să asigure separarea vizuală a zonelor în care au loc nașterile, astfel încât pacientele să nu fie expuse privirilor altor persoane prezente în încăpere.

În același timp, spitalele nu vor mai putea invoca exclusiv prevederile regulamentelor interne pentru a refuza accesul persoanei desemnate de pacientă.

Eventualele restricții vor trebui să aibă la bază motive obiective, de ordin medical sau epidemiologic, legate de protejarea sănătății și siguranței mamei, nou-născutului, personalului medical sau celorlalte paciente.

Deputata PNL a făcut referire și la situațiile în care femeile au fost nevoite să treacă prin travaliu și naștere fără sprijinul unei persoane apropiate, din cauza regulilor aplicate în anumite unități medicale.

„Nu mai puteam accepta ca demnitatea unei femei, în cel mai vulnerabil moment al vieții ei, să depindă de spitalul în care a ajuns”, a transmis deputata PNL.

Actul normativ reglementează și condițiile în care nou-născuții pot fi separați de mame, stabilind că aceștia trebuie să poată rămâne împreună atât imediat după naștere, cât și pe parcursul internării în maternitate.

Separarea va fi permisă numai atunci când există motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau situații de forță majoră care justifică o asemenea măsură.

În baza noilor prevederi, maternitățile vor avea obligația să organizeze îngrijirea postnatală astfel încât să faciliteze contactul timpuriu dintre mamă și copil.

Organizarea serviciilor medicale va trebui să permită, de asemenea, inițierea alăptării și menținerea mamei și a nou-născutului în aceeași cameră, cu respectarea condițiilor necesare pentru siguranța medicală a ambilor.