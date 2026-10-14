PNL va vota pentru instalarea Guvernului Luca Niculescu, dar refuză o coaliție cu PSD. Liberalii iau în calcul un acord cu premierul desemnat

Partidul Național Liberal este pregătit să susțină prin vot instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu, pentru a pune capăt crizei politice, însă exclude participarea la un Executiv alături de PSD. Anunțul a fost făcut miercuri de purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, care a precizat că parlamentarii liberali au exprimat trei voturi consultative. Decizia finală urmează să fie luată de Biroul Politic Național al partidului.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri că grupurile parlamentare ale PNL au exprimat trei voturi consultative privind poziția partidului în actualul context politic.

Primul vot vizează susținerea instalării Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, pentru a pune capăt crizei politice. Al doilea stabilește că PNL nu va participa la un guvern alături de PSD și va rămâne în opoziție.

Al treilea vot este unul de principiu și privește posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, care să includă obiective clare, prezentate anterior atât de Ilie Bolojan, cât și de reprezentanții PNL.

Liderul liberal a subliniat că PNL a abordat cu responsabilitate situația politică și consideră necesară încheierea perioadei de instabilitate.

„Acestea fiind spuse, PNL înțelege situația pe care România o traversează în toată această perioadă și a tratat lucrurile cu responsabilitate. Dorința noastră este să punem capăt crizei politice”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că decizia finală privind cele trei puncte va fi luată în cadrul unei ședințe a Biroului Politic Național al PNL.

Prin urmare, pozițiile exprimate de parlamentarii liberali nu reprezintă încă o hotărâre definitivă a conducerii partidului.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat că liberalii consideră necesară instalarea unui guvern cu puteri depline, după perioada îndelungată în care Executivul a funcționat în regim interimar.

Acesta a susținut că situația politică a afectat capacitatea Guvernului de a adopta decizii importante și a amintit de moțiunea de cenzură care a dus la actuala criză.

„160 de zile de când avem guvern interimar, 160 de zile de când Partidul Social-Democrat împreună cu AUR au depus și votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului din care PSD făcea parte la acea vreme. În tot acest timp, premierul Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal, împreună cu partenerii de la USR și UDMR, s-au străduit să facă tot ceea ce le-a stat în putință pentru a menține direcția corectă pentru România, pentru a gestiona cât mai corect finanțele publice și pentru a implementa PNRR și angajamentele pe care România le-a luat”, a declarat Ionel Bogdan.

Reprezentantul liberalilor a afirmat că limitările impuse unui guvern interimar au împiedicat adoptarea unor măsuri necesare.

„România a ajuns într-un punct foarte dificil după o perioadă atât de îndelungată cu guvern interimar, cu un guvern care are puterile limitate, cu un guvern care, deși s-a străduit foarte mult să își facă treaba cât mai bine, s-a lovit de imposibilitatea luării unor decizii importante pentru țară și pentru parcursul pe care îl are România”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL.

Grupurile parlamentare ale PNL din Senat și Camera Deputaților s-au reunit miercuri pentru a analiza opțiunile partidului în contextul negocierilor privind formarea viitorului Executiv.

În urma discuțiilor, parlamentarii liberali au exprimat trei voturi consultative, primul vizând susținerea învestirii Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

„Partidul Național Liberal, având în vedere situația pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice”, a declarat Ionel Bogdan.

Prin această poziție, liberalii își exprimă disponibilitatea de a contribui la învestirea noului Executiv, fără ca acest lucru să însemne automat participarea PNL la guvernare.

Al doilea vot consultativ al parlamentarilor liberali a vizat participarea PNL la o eventuală coaliție guvernamentală din care să facă parte și Partidul Social Democrat.

Potrivit lui Ionel Bogdan, poziția exprimată de grupurile parlamentare este împotriva unei asemenea formule.

„Partidul Național Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social-Democrat. Drept urmare, va fi un partid de opoziție”, a precizat purtătorul de cuvânt al liberalilor.

Astfel, PNL ar putea susține învestirea Guvernului Niculescu în Parlament, urmând să își desfășoare activitatea politică din opoziție.

A treia poziție exprimată de parlamentarii PNL se referă la posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat.

Ionel Bogdan a explicat că un asemenea document ar trebui să cuprindă obiective clare, în concordanță cu prioritățile promovate de premierul interimar Ilie Bolojan și de reprezentanții liberalilor.

El a subliniat că nu ar fi vorba despre un acord de coaliție.

„Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal au dat un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat. Nu un acord de coaliție, un acord cu obiective clare, care au fost specificate de-a lungul timpului în spațiu public atât de premierul Ilie Bolojan, cât și de membrii Partidului Național Liberal și membrii arcului guvernamental actual”, a explicat Ionel Bogdan.

Deși grupurile parlamentare au exprimat o poziție favorabilă învestirii Guvernului Niculescu, voturile au caracter consultativ.

Decizia oficială a partidului urmează să fie adoptată în cadrul Biroului Politic Național, care va analiza cele trei propuneri.

„Dorința noastră este să punem capăt crizei politice pe care o traversează România de peste 160 de zile. Drept urmare, votul consultativ al grupurilor parlamentare a fost în consecință. Așadar urmează un Birou Politic Național în care se va lua decizia finală privind susținerea sau nu a acestor trei puncte pe care vi le-am enumerat adineauri”, a declarat Ionel Bogdan.

Poziția exprimată miercuri de parlamentarii liberali deschide posibilitatea susținerii unui guvern fără participarea directă a PNL la Executiv. Forma finală a sprijinului politic va depinde însă de hotărârea conducerii partidului și de eventualele discuții cu premierul desemnat Luca Niculescu.