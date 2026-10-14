Ilie Bolojan avertizează asupra deteriorării securității la Marea Neagră. Discuții cu ambasadorii UE despre deficitul bugetar și amenințările hibride

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene la București. Discuțiile au vizat măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, securitatea energetică și deteriorarea situației de securitate din regiunea Mării Negre. Șeful Executivului a subliniat necesitatea continuării consolidării fiscale și a unei cooperări mai strânse cu Bulgaria și Turcia pentru protejarea navigației.

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții diplomatici ai statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene acreditat la București.

În cadrul întrevederii, șeful Guvernului a mulțumit partenerilor europeni pentru colaborarea și sprijinul acordat României și a salutat activitatea Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene acreditat la București, cărora le-a mulțumit pentru colaborarea și sprijinul constant acordat Guvernului României. În cadrul întâlnirii, premierul a felicitat Președinția irlandeză a Consiliului UE pentru mandatul exercitat până în prezent și i-a urat succes în continuare, în contextul provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele membre”, se arată în comunicatul transmis de Guvern.

Întâlnirea a avut loc într-un context marcat de presiuni asupra finanțelor publice și de riscuri de securitate tot mai mari în regiunea Mării Negre.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost situația bugetară a României și necesitatea continuării măsurilor pentru reducerea deficitului.

Ilie Bolojan a prezentat diplomaților europeni acțiunile adoptate de Guvern pentru echilibrarea finanțelor publice și corectarea problemelor structurale.

Potrivit Executivului, premierul a insistat asupra importanței menținerii acestor eforturi, în condițiile în care situația internațională rămâne complicată.

„Premierul Bolojan a prezentat succint măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare și corectarea deficiențelor structurale. În plus, a subliniat importanța continuării acestor măsuri, în contextul internațional complicat, precum și necesitatea asigurării securității energetice și a menținerii unor prețuri accesibile pentru populație”, se arată în comunicatul Guvernului.

Pe lângă consolidarea fiscală, discuțiile au vizat și securitatea energetică, în special necesitatea asigurării aprovizionării și a menținerii unor prețuri suportabile pentru populație.

Situația de securitate din regiunea Mării Negre a reprezentat un alt punct important al întâlnirii.

Premierul interimar a atras atenția asupra deteriorării condițiilor de securitate și a evidențiat disponibilitatea României de a colabora mai strâns cu Bulgaria și Turcia pentru protejarea navigației.

Subiectul a fost abordat inclusiv în contextul atacurilor recente asupra navelor comerciale din zonele economice exclusive ale României și Bulgariei.

„Un alt subiect abordat a fost situația de securitate de la Marea Neagră, aflată în continuă degradare. Premierul a evidențiat deschiderea României pentru o cooperare strânsă cu Bulgaria și Turcia în vederea asigurării securității navigației în regiune, inclusiv în contextul ultimelor atacuri asupra navelor comerciale în zonele economice exclusive ale Bulgariei și României. De asemenea, au fost abordate aspecte privind acțiunile hibride și campaniile de dezinformare”, a transmis Guvernul.

Discuțiile au inclus, așadar, atât riscurile directe pentru transportul maritim, cât și amenințările hibride și campaniile de dezinformare.

Îngrijorările privind securitatea navigației vin după o serie de incidente produse în Marea Neagră la începutul lunii octombrie.

Pe 5 octombrie, nava comercială Royad Mammadov s-a scufundat în apropierea coastelor României, în urma unui incendiu pe care autoritățile ucrainene l-au atribuit unui atac cu drone rusești.

În urma incidentului, doi membri ai echipajului au murit, iar alți 11 au fost salvați.

Ulterior, pe 6 și 13 octombrie, alte patru nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor Bulgariei. Două dintre acestea s-au scufundat, potrivit informațiilor prezentate.

Aceste incidente au readus în atenție riscurile pentru navigația comercială în Marea Neagră și necesitatea unei cooperări regionale pentru protejarea rutelor maritime.

În acest context, Guvernul României consideră importantă consolidarea colaborării cu Bulgaria și Turcia, atât pentru securitatea transportului maritim, cât și pentru gestionarea amenințărilor hibride din regiune.