Alertă aeriană în România. Mesaj RO-Alert transmis miercuri dimineață. Oamenii, îndemnați să se adăpostească

Autoritățile au emis miercuri dimineață, 14 octombrie, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, în urma semnalării riscului unei incursiuni de drone. Populația a fost avertizată să se adăpostească și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori ai locuințelor. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea, până la momentul comunicării informațiilor nu au fost înregistrate apeluri de urgență.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri dimineață o avertizare prin sistemul RO-Alert, după ce autoritățile au identificat posibilitatea unei incursiuni de drone.

Mesajul a fost transmis pentru a avertiza populația asupra unui potențial pericol și pentru a permite adoptarea rapidă a măsurilor de protecție.

Autoritățile le-au cerut cetățenilor să își păstreze calmul și să se refugieze în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, acolo unde acestea sunt disponibile.

În cazul persoanelor care nu au acces la astfel de spații, recomandarea a fost să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori, pentru a reduce riscul de rănire în eventualitatea producerii unui incident.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea au precizat că, până la momentul transmiterii informațiilor, nu au fost primite apeluri de urgență în legătură cu posibila incursiune de drone, potrivit News.ro.

Avertizarea a avut caracter preventiv, fiind destinată informării rapide a populației din zona vizată.

Până la acel moment, informațiile comunicate public nu confirmau pătrunderea efectivă a unor drone în spațiul aerian al României și nici producerea unor incidente la sol.

În cazul transmiterii unor avertizări privind posibile incursiuni de drone, populația este sfătuită să respecte indicațiile autorităților și să evite deplasările care nu sunt necesare în zonele vizate.

Persoanele aflate în locuințe trebuie să se îndepărteze de ferestre, balcoane și pereții exteriori, iar cele care au acces la adăposturi de protecție civilă sunt îndemnate să le utilizeze conform recomandărilor primite.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu iasă din locuințe pentru a observa eventualele aparate de zbor și să nu se apropie de obiectele suspecte sau de resturile care ar putea proveni de la drone.

În cazul identificării unor astfel de obiecte, este important ca acestea să nu fie atinse sau mutate, iar situația să fie semnalată imediat autorităților prin numărul unic de urgență 112.

Sistemul RO-Alert permite transmiterea rapidă a mesajelor de avertizare către telefoanele mobile aflate în zonele în care există riscuri pentru siguranța populației. Primirea unei astfel de notificări nu înseamnă automat că s-a produs un incident, ci indică existența unui potențial pericol care impune măsuri preventive.

Locuitorii din zonele vizate sunt îndemnați să urmărească informările oficiale și să respecte eventualele noi instrucțiuni transmise de autorități.