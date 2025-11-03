Potrivit unor surse judiciare, șase dintre perchezițiile efectuate în cadrul Operațiunii JUPITER 4 au vizat locații din județul Bihor, corespunzătoare sediilor sau punctelor de lucru ale mai multor firme care activează în domeniul „fabricării produselor alimentare și nealimentare”. Ancheta vizează posibile infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

”În perioada 2018 – 2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, arată sursele citate.

Potrivit surselor judiciare, în acest dosar sunt vizați frații Micula. Ancheta indică faptul că întregul mecanism suspect de fraudă ar fi fost pus în aplicare în contextul unor decizii ale Comisiei Europene, Tribunalului Uniunii Europene și Curții de Justiție a Uniunii Europene, care au stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele cinci persoane juridice sumele plătite în perioada 2014–2015, în valoare de aproximativ 792 milioane RON, considerate de instanțele europene ajutor de stat acordat ilegal.

”Astfel, pe de o parte, pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la aceste persoane juridice sumele de bani datorate, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional analizat în cauză, ce a avut la bază, în esenţă, transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 persoane juridice (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei) către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, au precizat sursele oficiale.

Anchetatorii au explicat că principalele metode folosite pentru transferul activelor din patrimoniul celor cinci persoane juridice vizate au constat în vânzarea directă sau compensarea unor creanțe invocate împotriva acestora de către alte firme implicate în operațiuni similare.

Autoritățile au exprimat suspiciuni privind veridicitatea acestor operațiuni, punând sub semnul întrebării legalitatea mecanismului prin care active importante au fost scoase din patrimoniul firmelor vizate.

”Concret, (…) persoanele fizice (M.I. şi M. V.) care au coordonat activitatea grupului de persoane juridice EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP au implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP către alte persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice. Întregul mecanism infracţional a fost conceput şi implementat în contextul deciziilor pronunţate Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv de Tribunalul Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul de persoane juridice EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2019 (aproximativ 400 milioane euro, din care 178 milioane euro debit, iar diferenţa reprezentând dobânzi şi penalităţi), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal”, arată sursele citate.

Potrivit anchetatorilor, transferul activelor din patrimoniul firmelor din cadrul grupului EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP s-ar fi realizat prin executări silite, vânzări directe sau compensări de creanțe a căror realitate este pusă sub semnul întrebării, precum și prin alte tranzacții suspecte (vânzare-cumpărare, cesiune de acțiuni etc.). În acest mod, mai multe bunuri mobile — în special echipamente tehnice și instalații de producție — și imobile au fost scoase din patrimoniul companiilor din grup și introduse în firme din afara acestuia.

”Din probele administrate a rezultat faptul că în perioada 2018 – 2024 s-au înregistrat ieşiri semnificative de bunuri mobile (mijloace fixe, echipamente) şi imobile (terenuri, construcţii), în special, din patrimoniul persoanelor juridice SC EUROPEAN DRINKS SA, SC EUROPEAN FOOD SA, SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL şi SC RIENI DRINKS SA (toate persoane juridice vizate de măsurile de restituire a sumelor către statul român) către persoane juridice din afara grupului, aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice, respectiv SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL şi SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL”, mai arată sursele.

– totalul activelor deţinute de SC EUROPEAN DRINKS SA– a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 560.000.000 lei în 2018 la aproximativ 300.000.000 lei la finalul anului 2023, scăderea activelor continuând şi în anul 2024 (până în luna august 2024 înregistrându-se ieşiri de aproximativ 60.000.000 lei). Cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC ROYAL ESTATE & BUILDINGS SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA şi SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL;

– totalul activelor deţinute de SC EUROPEAN FOOD SA a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 997.000.000 lei în 2018 la aproximativ 490.000.000 lei în luna august 2024, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC CERTINVEST SRL şi SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL;

– totalul activelor deţinute de SC MULTIPACK SRL a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 104.000.000 lei în 2018 la aproximativ 41.000.000 lei în luna august 2024, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că cele mai multe ieşiri de active s-au înregistrat către SC CERTINVEST SRL şi SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL;

– totalul activelor deţinute de SC RIENI DRINKS SA a cunoscut o scădere constantă, de la o valoare de inventar de aproximativ 420.000.000 lei în 2018 la aproximativ 199.000.000 lei în 2023, scăderea activelor continuând şi ulterior acestei date; de menţionat că ieşiri de active semnificative s-au înregistrat către SC PRO QUADRIGA SRL şi SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL;

– în mod similar, şi în cazul SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL s-a constatat o creştere semnificativă a ieşirilor de active în perioada 2018 – 2024 (cele mai semnificative fiind în perioada 2022 – 2024, respectiv în 2022 valoare de inventar a ieşirilor fiind de 59.000.000 lei, în 2023 de 16.000.000 lei, iar în 2024 de 90.000.000 lei); de menţionat că ieşiri de active semnificative s-au înregistrat către SC PRO QUADRIGA SRL şi SC CERTINVEST SRL.

”În mod corelativ, din analiza situaţiilor financiare depuse de SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL m, SC PRO QUADRIGA SRL a rezultat că acestea au cunoscut o creştere economică accelerată în intervalul menţionat, înregistrând intrări de active de valoare semnificativă, în special, prin preluarea mai multor active de la persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, respectiv SC EUROPEAN DRINKS SA , SC EUROPEAN FOOD SA , SC MULTIPACK SRL, SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL şi SC RIENI DRINKS SA”, mai arată sursele citate.

Mecanismul de preluare a activelor — în special terenuri, clădiri, echipamente și instalații de producție — s-a bazat pe invocarea unor creanțe deținute de SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL și SC PRO QUADRIGA SRL față de firmele din cadrul grupului EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP. Aceste creanțe erau compensate cu bunuri din patrimoniul firmelor din grup, invocându-se imposibilitatea de plată a debitelor de către societățile respective.

”În concret, SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL , SC PRO QUADRIGA SRL au invocat faptul că au prestat servicii/au livrat bunuri de valori semnificative în favoarea persoanelor juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, iar, ca urmare a imposibilităţii acestora din urmă de a-şi achita debitele înregistrate faţă de SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL, s-a procedat la compensarea creanţelor deţinute de acestea din urmă cu bunuri deţinute în patrimoniu de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP. În alte cazuri, s-a procedat la vânzarea directă a bunurilor deţinute de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP către SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL , SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL , SC CERTINVEST SRL , SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL, pentru stingerea debitelor”, arată anchetatorii.

Potrivit acestora, ”aplicarea unui astfel de mecanism nu ridică nicio discuţie în ceea ce priveşte legalitatea, atâta vreme cât creanţele invocate ca bază pentru mecanismul compensărilor /vânzărilor directe au avut la bază relaţii comerciale reale, efectiv derulate între persoanele juridice implicate, şi nu doar derulate scriptic/formal ori prin invocarea unor valori ale operaţiunilor comerciale supraevaluate, tocmai în scopul creării unor valori cât mai mari ale creanţelor invocate pentru a asigura, în final, preluarea cât mai multor active deţinute de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP”.

Procurorii apreciază că ”mecanismul arătat ridică serioase dubii cu privire la realitatea operaţiunilor invocate pentru susţinerea existenţei creanţelor deţinute de SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL , SC PRO QUADRIGA SRL m faţă de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP, în consecinţă, existând îndoieli serioase cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost trecute din patrimoniul persoanelor juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP în patrimoniul SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL, SC PRO QUADRIGA SRL”.