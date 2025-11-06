Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul Operațiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de 6 noiembrie 2025 se desfășoară 57 de acțiuni operative, în timpul cărora au loc 304 percheziții domiciliare în mai multe județe ale țării, a transmis joi Parchetul General.

”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2025, se desfăşoară 57 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 304 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe ale ţării”, a transmis, joi, Parchetul General.

Dosarele vizează o gamă largă de infracțiuni, printre care înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și bancrută frauduloasă.

Anchetele includ fapte de contrabandă calificată, deținere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării, contrafacere, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu și multiple infracțiuni de fals, inclusiv fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, fals intelectual, fals informatic, uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale.

În aceste cauze sunt investigate și infracțiuni privind regimul deșeurilor, desfășurarea de activități miniere fără permis sau licență, tăierea ilegală și furtul de arbori, precum și introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice din sistemul informațional integrat pentru păduri. Pe listă se regăsesc și trafic de substanțe sau produse toxice, refuzul nejustificat de a prezenta documentele cerute de autorități, precum și încălcări ale legislației privind jocurile de noroc.

Procurorii au subliniat că acțiunile au ca scop destructurarea unor rețele infracționale specializate în fapte economico-financiare și de criminalitate organizată, care ar fi provocat un prejudiciu estimat la 221.850.000 de lei.